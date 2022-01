HLV Park bầu giải The Best cho Mbappe

Hà NộiTrong lá phiếu bình chọn gửi FIFA, HLV Park Hang-seo lần lượt bầu cho Mbappe, Messi và Salah.

Trong số này, Lionel Messi đứng thứ hai và Mohamed Salah xếp thứ ba theo kết quả được công bố trong lễ trao giải The Best tối 17/1. Mbappe không được giải, thậm chí không có trong đội hình thi đấu tiêu biểu 11 người.

Được xem là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại, nhưng năm 2021 Mbappe không đạt thành tích tập thể nào nổi bật, ở cả PSG lẫn đội tuyển Pháp.

Mbappe giành Nations League với tuyển Pháp năm 2021, nhưng bị loại ở vòng 1/8 Euro. Ảnh: Reuters.

Trái với HLV Park, trung vệ Quế Ngọc Hải - đội trưởng Việt Nam năm 2021 - đặt tiền đạo Karim Benzema vào vị trí số một, còn Robert Lewandowski và Messi lần lượt xếp tiếp theo.

Lewandowski chính là người được xứng tên ở vị trí cao nhất, cân bằng thành tích của Cristiano Ronaldo với hai lần giành The Best. Mùa 2020-2021, Lewandowski phá kỷ lục của Thomas Muller về số bàn trong một mùa Bundesliga, với 41 bàn. Anh cũng lập kỷ lục mới ghi 43 bàn ở giải này trong năm 2021. Sau 27 trận trên mọi đấu trường mùa này, tiền đạo 33 tuổi cũng đã ghi 34 bàn.

Giải "Cầu thủ nam hay nhất năm" FIFA The Best do hội đồng giám khảo quốc tế bình chọn. Mỗi liên đoàn chọn ra HLV trưởng, đội trưởng đội tuyển và một nhà báo vào hội đồng này. Dựa trên 11 đề cử, hội đồng sẽ chọn ra cầu thủ hay nhất. Màn trình diễn của các cầu thủ cho giải năm 2021 được xét từ 8/10/2020 đến 7/8/2021.

Messi và Ronaldo không bầu cho nhau ở giải lần này. Tiền đạo người Argentina chọn hai đồng đội ở PSG là Neymar và Mbappe vào hai vị trí dẫn đầu. Lựa chọn còn lại của anh là Benzema, tiền đạo của CLB Real. Trong khi đó, Ronaldo lần lượt bầu cho Lewandowski, N'Golo Kante và Jorginho.

Với vai trò đội trưởng Ba Lan, Lewandowski bỏ phiếu cho Jorginho, Messi và Ronaldo. Salah cũng đặt Jorginho và Messi vào hai vị trí dẫn đầu, nhưng dành suất còn lại cho Lewandowski.

Lewandowski giành The Best lần thứ hai liên tiếp.

HLV tuyển Argentina và Ba Lan đều chọn học trò vào vị trí số một. Lionel Scaloni chọn Messi, còn Paulo Sousa đặt niềm tin vào Lewandowski. HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos không chọn Ronaldo cho bất kỳ vị trí nào trong lá phiếu. Ông lần lượt điền tên Kante, Jorginho và Lewandowski.

Thanh Quý (theo FIFA)