HLV Ninh Bình: 'Hoàng Đức như người máy'

Hà NộiHLV Gerard Albadalejo khen ngợi đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức sau khi anh góp sức lớn vào trận thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 7 V-League 2025-2026, tối 18/10.

Nguyễn Hoàng Đức bị đau cơ đùi từ trận Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, hôm 14/10. Nhưng đến cuộc đấu trên sân Hàng Đẫy, anh vẫn nén đau để đá chính.

Tiền vệ sinh năm 1998 thi đấu 85 phút trước khi nhường chỗ cho Nguyễn Trọng Long. Anh tạo ra ba cơ hội dứt điểm cho đồng đội, trong đó có pha đánh đầu mở tỷ số ở phút 68 của Daniel Dos Anjos. Đây là kiến tạo thứ sáu của Đức cho Ninh Bình từ đầu mùa, với 5 lần ở V-League. Anh cũng in dấu giày vào 9 trong 21 bàn cho đội, tương đương 42,8%.

HLV Gerard Albadalejo chỉ đạo trong trận Ninh Bình thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 7 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 18/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

"Hoàng Đức nén đau để đá một trận tuyệt vời, cậu ấy như một người máy", HLV Albadalejo nói sau trận. "Hoàng Đức thể hiện là một thủ lĩnh mẫu mực với tinh thần lớn, thi đấu vì màu cờ sắc áo và hỗ trợ mọi thành viên trong đội bóng".

HLV người Tây Ban Nha cho rằng chính tinh thần ấy đã góp phần giúp Ninh Bình đứng vững trước sức ép của một Hà Nội FC hùng mạnh trong hiệp một. Sang hiệp hai, sự đột biến của Hoàng Đức đem về chiến thắng. Tuy nhiên, Ninh Bình cũng gặp may khi cột dọc và xà ngang hai lần cứu nguy.

Từ phút 80, trận đấu trở nên căng thẳng hơn nhiều buộc trọng tài Ngô Duy Lân phải rút thẻ vàng cho một thành viên ban huấn luyện mỗi đội. Ông Albadalejo cũng phản ứng mạnh khi cho rằng bàn thắng của Hà Nội FC ở phút 83 không hợp lệ, vì lỗi chạm tay. Tuy nhiên, các video quay chậm không cho thấy tình huống rõ ràng, cùng việc VAR vào cuộc vẫn xác định bàn thắng hợp lệ.

Nguyễn Hoàng Đức (trái) tranh chấp với Daniel Passira trong trận Ninh Bình thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 7 V-League 2025-2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Đoàn quân của HLV Albadalejo cũng khiến ngày ra mắt của HLV Harry Kewell và tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên bên phía Hà Nội FC trở nên kém vui. Khi được hỏi đánh giá về người đồng nghiệp nổi tiếng, nhà cầm quân của Ninh Bình cũng chia sẻ văn hóa được đào tạo từ bóng đá Tây Ban Nha.

HLV Albadalejo cho biết: "Bóng đá Tây Ban Nha đào tạo rất kỹ về việc tập trung vào chính mình, tập thể của mình. Chúng tôi không đánh giá, so sánh, bình luận về tập khác. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Kewell, tôi chỉ trả lời câu hỏi về CLB của mình".

Chiến thắng giúp Ninh Bình giữ mạch bất bại từ đầu V-League, với 5 thắng và hai hòa. Đội có 17 điểm, hơn Công an Hà Nội ba điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Ở vòng 8, Ninh Bình sẽ tiếp tục làm khách trước PVF-CAND vào ngày 25/10.

Hiếu Lương