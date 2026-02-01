HLV Ninh Bình đập bàn, chỉ trích trọng tài sau trận thua CAHN

Hà NộiHLV Albadalejo chỉ trích thậm tệ trọng tài người Malaysia Razlan Joffri sau khi Ninh Bình thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, tối 1/2.

Sau khi trận đấu trên sân Hàng Đẫy kết thúc, HLV Albadalejo lao vào sân. Ông tiến sát đến trọng tài Razlan Joffri với thái độ hung dữ. Các trợ lý trọng tài phải can thiệp để ngăn cản nhà cầm quân người Tây Ban Nha có hành động đi quá giới hạn. HLV thủ môn CLB Ninh Bình Đinh Xuân Việt thậm chí ôm chặt lấy Albadalejo, rồi đưa ông về khu kỹ thuật.

Khi vào phòng họp báo, HLV Albadalejo chưa nguôi cơn tức. Ông ném mạnh thẻ HLV xuống bàn. Sau đó, câu hỏi đầu tiên từ truyền thông dành cho HLV của Ninh Bình là "có tiếc nuối với trận thua này không?", nhưng đáp lại là gần hai phút giận dữ của Albadalejo, khi ông nói to và liên tục đập mạnh tay xuống bàn.

HLV thủ môn Đinh Xuân Việt ôm HLV CLB Ninh Bình Albadalejo (giữa), người đang nổi giận với trọng tài Razlan Joffri (phải) sau trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

"Trọng tài đã phá hỏng trận đấu. Công tác trọng tài đáng hổ thẹn", HLV Albadalejo nói. "Vị trọng tài này chỉ nên cầm còi ở đất nước Malaysia của ông ta, đừng nên đến Việt Nam nữa".

Trận này được đánh giá là "chung kết lượt đi" V-League 2025-2026. Trước trận, Ninh Bình đang dẫn đầu V-League với 27 điểm, hơn CAHN một điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Trước tính chất quan trọng đó, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đồng thời là Ban tổ chức V-League, thông báo đây là trận đầu tiên của mùa giải sử dụng trọng tài nước ngoài. Theo đó, hai trọng tài Malaysia là Razlan Joffri và Izzul Fikri tiếp tục được mời làm nhiệm vụ, như hai mùa giải gần nhất.

Khi đọc mẩu tin này, HLV Albadalejo cho biết đó "chỉ là viện cớ cho một trận đấu không công bằng". Ông nhiều lần nhấn mạnh bị xử ép, rồi đưa ra dẫn chứng. Ví dụ như Dụng Quang Nho phạm truy cản trái phép lỗi nhận thẻ vàng phút 2cuối 5, nhưng sau đó, một cầu thủ CAHN phạm lỗi tương tự mà không bị cảnh cáo. Phút 60, Trần Thành Chung đột phá rồi va chạm với Trần Đình Trọng trước vòng cấm. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng cho Đình Trọng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông nhận định trung vệ CAHN thi đấu đúng luật nên xóa thẻ và cho phát bóng lên. Hay ở phút cuối, Geovane Magno thua thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt rồi cả hai nằm sân đau đớn, nhưng trọng tài không cho thêm phút bù.

HLV CLB Ninh Bình đập bàn, chỉ trích thậm tệ trọng tài sau trận thua CAHN HLV CLB Ninh Bình Albadalejo nổi giận trong phòng họp báo sân Hàng Đẫy. Video: Hiếu Lương

HLV Albadalejo nhấn mạnh tình huống Quang Nho phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu từ phía sau, dẫn đến thẻ đỏ ở phút 37, không phải bước ngoặt của trận đấu. "Bước ngoặt là cách điều hành trận đấu của trọng tài. Tôi không tưởng tượng nổi vì sao lại bị xử ép đến thế", HLV sinh năm 1983 cho hay. "Một trận đấu đẳng cấp đã bị phá nát. Trọng tài làm hỏng công sức của các cầu thủ, các HLV cho một trận đấu mãn nhãn".

Sau đó, HLV trưởng CLB Ninh Bình cho rằng V-League nên ưu tiên sử dụng trọng tài nội, vì "đủ năng lực và xứng đáng được cầm còi các trận đấu đỉnh cao".

Làm khách ở Hàng Đẫy, Ninh Bình sớm tạo lợi thế với bàn thắng của Geovane Magno ở phút thứ 2. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Quang Nho và việc Alan Sebastiao tỏa sáng với hat-trick khiến Ninh Bình rơi vào thế khó. Sang hiệp hai, Trần Thành Chung rút ngắn tỷ số xuống 2-3, cũng là tỷ số chung cuộc.

Kết quả này khiến Ninh Bình thua trận đầu tiên ở V-League, đồng thời mất ngôi đầu vào tay CAHN.

HLV Gerard Albadalejo thay Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt Ninh Bình từ đầu mùa 2025-2026. Thời làm cầu thủ, ông thi đấu cho những đội ít tiếng tăm của xứ Catalonia, Tây Ban Nha, trước khi giải nghệ lúc 26 tuổi do chấn thương bàn chân và chuyển sang sự nghiệp huấn luyện.

Năm 2012, Albadalejo làm trợ lý HLV cho Lleida Esportiu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda Division B). Từ 2015 đến 2017, ông được chọn làm HLV trưởng đội dự bị, trước khi dẫn dắt đội chính vào tháng 7/2017. Trong một mùa rưỡi làm việc, dấu ấn lớn nhất của nhà cầm quân sinh năm 1983 là giúp đội loại CLB La Liga Real Sociedad sau chiến thắng 3-2 ở vòng 1/16 Cup Nhà vua.

Sau đó, Albadalejo tiếp tục làm việc ở giải hạng Nhì cho Orihuela (2019-2021), Esportiu Europa (2022), Atletico Saguntino (2022-2023) và Badalona II (2023-2024). Ông tạm nghỉ huấn luyện từ tháng 9/2024 trước khi nhận lời dẫn dắt Ninh Bình.

Hiếu Lương