HLV Ninh Bình bất bình với trọng tài V-League

Ninh BìnhHLV Gerard Albadalejo không hài lòng với cách xử lý của trọng tài trong tình huống Trần Thành Trung bị phạm lỗi nguy hiểm, ở trận Ninh Bình hòa CLB TP HCM tại vòng 9.

Phút 14, trận đấu trên sân Ninh Bình tối 1/11, Trần Thành Trung đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của TP HCM, trước khi bị Trần Đình Khương phạm lỗi. Tiền vệ chủ nhà ôm cẳng chân trái chảy máu, tỏ ra rất đau đớn.

Ban đầu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên không thổi phạt. Nhưng sau khi tham khảo VAR và xem lại video, ông phạt Đình Khương thẻ vàng và cho Ninh Bình hưởng phạt đền, để Nguyễn Hoàng Đức mở tỷ số. Tuy nhiên, Thành Trung không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng ở phút 20.

Tiền vệ Trần Thành Trung (áo đen) bị Trần Đình Khương (áo trắng phải) phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 14, trong trận Ninh Bình hòa CLB TP HCM 1-1 tại vòng 9 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 1/11/2025. Ảnh: VPF

Ngay sau đó, tiền vệ Việt kiều Bulgaria được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết luận ban đầu là tổn thương phần mềm, trước khi được kiểm tra kỹ hơn vào sáng 2/11. Tuy nhiên, HLV Albadalejo không hài lòng khi đối phương chỉ nhận thẻ vàng.

"Một pha bóng rất nguy hiểm khiến Thành Trung bị rách ống chân, thậm chí chạm đến xương", ông Albadalejo nói. "Điều tôi sốc nhất là trọng tài không rút thẻ đỏ trong pha bóng bạo lực như vậy. Việc này cần được xem xét bởi tôi thấy quá khó hiểu".

Thành Trung sinh năm 2005, có bố mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra ở Bulgaria với tên Do Nguyen Thanh Chung. Anh được đánh giá là tiền vệ con thoi sáng giá của Bulgaria - nền bóng đá đang đứng thứ 84 FIFA. Trung từng thi đấu cho đội tuyển U17, U19 và U21 Bulgaria, từng dự vòng chung kết U17 Euro 2022, vòng loại U19 Euro 2023.

Tại Slavia Sofia, Thành Trung thi đấu cho đội một từ mùa 2022-2023. Trước khi sang Ninh Bình, anh đã chơi 46 trận tại giải VĐQG Bulgaria, với 2.555 phút và ghi một bàn. Ở mùa 2024-2025, Trung lọt top ba cầu thủ trẻ xuất sắc Bulgaria.

Thành Trung gia nhập Ninh Bình đầu mùa 2025-2026, và đã chuyển từ LĐBĐ Bulgaria sang Việt Nam. Anh được triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9 và 10.

Khi mới về Việt Nam, tiền vệ này cần thời gian thích nghi với thời tiết và lối chơi nên thường vào sân từ ghế dự bị ở Ninh Bình. Ở hai trận gần nhất, anh đá chính và có một kiến tạo, nhưng chấn thương đã làm gián đoạn quá trình. "Thành Trung mang lại cho chúng tôi sự cân bằng ở tuyến giữa và cả những cơ hội ghi bàn", HLV Albadalejo cho hay. "Khi một cầu thủ như vậy rời sân vì chấn thương, mọi thứ bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi sẽ thích nghi".

Trước CLB TP HCM, Ninh Bình không thể bảo toàn cách biệt tối thiểu, khi thủng lưới ở phút 77 từ cú sút xa của Oduenyi. Dù chưa thua ở V-League, HLV Albadalejo vẫn thất vọng khi đã tuột chiến thắng.

"Tôi thật sự xấu hổ vì không thể thắng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết. "Chúng tôi đã kiểm soát được nhiều thời điểm, nhưng thiếu quyết đoán ở khâu cuối. Đội đáng lẽ cần gia tăng cường độ để có bàn thứ hai và giành ba điểm".

Ninh Bình đang dẫn đầu V-League với 21 điểm, hơn Công an Hà Nội (CAHN) một điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Ở vòng 10, Ninh Bình sẽ tiếp SLNA vào ngày 5/11. Trong khi đó, CAHN được tạm nghỉ để thi đấu AFC Champions League Two.

Hiếu Lương