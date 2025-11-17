HLV Nigeria tố đối thủ dùng tà thuật ở vòng play-off World Cup 2026

Sau khi thua trong loạt sút luân lưu ở chung kết vòng play-off châu Phi và hết hy vọng dự World Cup 2026, HLV Eric Chelle một mực cho rằng DR Congo đã dùng chiêu hắc ám.

Trận này, Nigeria mở tỷ số ngay phút 3 nhờ công Frank Onyeka, trước khi Meschak Elia giúp DR Congo gỡ hòa 1-1 ở phút 32. Trải qua hiệp phụ bất phân thắng bại, hai đội phải đá luân lưu. Tại đây, đội trưởng Chancel Mbemba sút thành công quả quyết định, giúp DR Congo thắng 4-3 và giành quyền vào play-off liên lục địa diễn ra vào tháng 3/2026.

Theo tờ The Athletic, ngay trước lượt đá quyết định, HLV Eric Chelle lao đến khu vực ban huấn luyện đối phương để phản ứng dữ dội, buộc các thành viên Nigeria phải can ngăn.

HLV Nigeria đối thủ dùng tà thuật trong loạt sút luân lưu HLV Eric Chelle phản ứng dữ dội trước lượt luân lưu quyết định của DR Congo.

Ở họp báo sau trận, HLV DR Congo - Sebastien Desabre - nói rằng tranh cãi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đến lượt mình, Chelle tỏ ra tức giận. Ông nói: "Tại sao không ai hỏi tôi về chuyện đó? Các cầu thủ DR Congo đã làm maraboutage suốt loạt đá, họ làm bùa đấy".

Trong tiếng Pháp, "maraboutage" chỉ hành động mang yếu tố bùa phép, thường gắn với một dạng pháp sư Bắc Phi.

Sau đó, đi qua khu hỗn hợp báo chí, Chelle tiếp tục khẳng định bằng tiếng Anh: "Trong loạt đá đó, họ làm voodoo".

Voodoo (hay vodou) là khái niệm thường được gắn với các nghi thức tâm linh có nguồn gốc từ Tây Phi, sau lan sang vùng Caribbe như Haiti. Trong văn hóa đại chúng, voodoo thường được mô tả như các hình thức "ma thuật đen", bùa chú hay nghi lễ nhằm tác động đến vận may - rủi của con người.

Tuy nhiên, nhiều học giả khẳng định đây là sự hiểu sai, vì voodoo bản chất là tín ngưỡng dân gian pha trộn giữa truyền thống châu Phi và Công giáo. Trong bối cảnh bóng đá, từ "voodoo" thường được dùng theo nghĩa bóng để chỉ những hành vi mê tín hoặc động tác ám chỉ nhằm gây áp lực tâm lý cho đối thủ, hơn là một nghi thức tôn giáo thực sự.

Các cầu thủ DR Congo ăn mừng sau khi thắng Nigeria ở chung kết vòng play-off châu Phi và giành quyền vào loạt play-off liên lục địa tranh vé vớt World Cup 2026. Ảnh: CAF

Play-off liên lục địa tranh vé vớt World Cup 2026 sẽ quy tụ sáu đội, cạnh tranh hai tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026. Hiện đã xác định được ba đội là DR Congo, New Caledonia (Châu Đại Dương) và Bolivia (Nam Mỹ).

Châu Á sẽ có một đại diện được chọn qua cặp đấu UAE - Iraq (lượt đi hòa 1-1, lượt về diễn ra ngày 18/11). Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) có hai suất dành cho hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ ba, hiện là Jamaica và Panama.

Sau khi xác định đủ danh tính, các đội sẽ được chia làm hai nhóm hạt giống và không hạt giống. Hai đội có thứ tự FIFA cao nhất được đặc cách vào thẳng hai trận chung kết của hai nhánh, bốn đội còn lại đá bán kết một lượt. Hai đội thắng chung kết sẽ trở thành hai gương mặt cuối cùng của World Cup 2026.

Hồng Duy (theo The Athletic)