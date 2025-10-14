HLV Nepal mong mưa lớn khi tái đấu Việt Nam

TP HCMHLV Matt Ross cho rằng, trời mưa càng lớn càng giúp Nepal có lợi thế khi gặp lại Việt Nam tối 14/10 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

*Việt Nam - Nepal: 19h30 thứ Ba 14/10, trên VnExpress.

Bên cạnh bất ổn chính trị ở quê nhà, sân Dasharath tại thủ đô Kathmandu bị xuống cấp nên Nepal chọn sân Thống Nhất làm sân nhà tiếp Việt Nam. Với tư cách "chủ nhà", hôm qua Nepal được sắp xếp tập ở khung giờ vàng từ 18h đến 19h để làm quen sân, ánh sáng và thời tiết.

Khi các cầu thủ Nepal ra sân, trời đổ mưa lớn. Nhưng họ không trì hoãn, mà lao ngay vào sân tập luyện.

HLV Matt Ross và cầu thủ Nepal tập luyện trong mưa trên sân Thống Nhất, TP HCM tối 13/10 để chuẩn bị cho trận tiếp Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Đức Đồng

Điều này dễ hiểu khi trước đó, trong họp báo trước buổi tập, HLV Ross đã cầu mưa. "Ở Nepal, chúng tôi vừa trải qua mùa mưa với các cơn mưa lớn nên cầu thủ quen rồi. Vừa rồi chúng tôi cũng đá ở Bangladesh với mặt sân xấu và điều kiện thời tiết không tốt. Một số cầu thủ Nepal đang thi đấu ở giải Bangladesh, họ đã quen với việc thi đấu dưới những cơn mưa", ông Ross nói. "Do đó, chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì nếu phải thi đấu dưới mưa. Các cầu thủ yêu thích thi đấu dưới mưa, nếu mưa càng lớn, chúng tôi càng có lợi thế".

Ở lượt đi tại sân Gò Đậu hôm 9/10, dù bị đánh giá thấp, các cầu thủ Nepal vẫn nhập cuộc hưng phấn và quyết liệt. Họ gỡ hòa ngay phút 17, chỉ khoảng tám phút sau khi để Việt Nam mở tỷ số. Sau khi thiếu người từ cuối hiệp một, họ vẫn chơi kiên cường, trước khi nhận hai bàn thua ở nửa cuối hiệp hai. HLV Ross hy vọng các học trò có thể tiếp tục gây khó khăn cho Việt Nam. "Chúng tôi đã phân tích những điều tốt và không tốt trong trận đấu vừa rồi. Chúng tôi có thể kiếm điểm trước Việt Nam nếu không mất người", HLV người Australia tự tin.

Nepal đứng 176 thế giới, kém Việt Nam 62 bậc. Các cầu thủ của họ cũng ít được thi đấu vì giải vô địch quốc gia gián đoạn, sân cỏ nhân tạo và ở độ cao 1.40 0m. HLV Ross lấy giá trị chênh lệch để thúc đẩy tinh thần các học trò. "Tôi đã nói với họ rằng, Việt Nam có giá trị gấp ba - bốn lần Nepal nên các cầu thủ phải thi đấu bằng sự quyết tâm và cố gắng. Họ đã chơi tốt ở lượt đi nhưng cần thêm chút may mắn để có thể có kết quả tốt".

HLV Matt Ross họp báo tại sân Thống Nhất, TP HCM tối 13/10 để chuẩn bị cho trận tiếp Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Đức Đồng

Ông Ross 47 tuổi từng làm việc nhiều năm ở châu Âu. Trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp, ông là trọng tài, giáo viên thể chất. Do đó, ông muốn giúp cầu thủ có tinh thần tốt, cởi mở và chia sẻ. "Người học chỉ tiến bộ khi cảm thấy an toàn, được phép mắc lỗi", ông nói.

Chiến lược gia người Australia cũng chia sẻ rằng, pha ghi bàn ở lượt đi không phải ngẫu nhiên mà có. Nó đến từ việc các cầu thủ Nepal đã tập luyện kỹ các tình huống cố định. "Chúng tôi đã tập kỹ bài đó vì có cầu thủ chuyền bóng tốt, cầu thủ tấn công đánh đầu tốt. Vì vậy, đó sẽ là là chìa khóa trước đội tuyển Việt Nam ở lượt về này", HLV Ross nói. "Các bạn biết đấy, cầu thủ Sanish Shrestha ghi bàn vào lưới Việt Nam, cả làng của cậu ấy đã bật tivi reo hò ăn mừng. Những khoảnh khắc như thế hy vọng sẽ được tiếp tục".

Đức Đồng