HLV Nam Định đau đầu vì nội binh chạm đáy phong độ

Ninh BìnhHLV Vũ Hồng Việt thất vọng khi Nam Định thua trận thứ ba liên tiếp tại V-League 2025-2026.

Ở ba vòng trước, Nam Định lần lượt hòa Công an TP HCM 0-0, thua Ninh Bình và Công an Hà Nội cùng tỷ số 0-2. Đến vòng 7, họ được kỳ vọng tìm lại niềm vui chiến thắng sau quãng nghỉ FIFA Days. Nhưng rốt cuộc, trước đối thủ đang có phong độ không tốt CLB TP HCM, đội ĐKVĐ thua 1-2 ngay trên sân nhà Thiên Trường.

"Tôi đang rất đau đầu khi nội binh chạm đáy phong độ. Tinh thần của họ có lẽ giảm sút sau một chuỗi trận không tốt", HLV Vũ Hồng Việt nói sau trận đấu tối 18/10. "Tôi cũng không hiểu tại sao dẫn đến tình trạng này. Tôi sẽ phải làm việc với cầu thủ nhiều hơn nữa để giải quyết vì tinh thần rất quan trọng".

HLV Vũ Hồng Việt (phải) chỉ đạo trong trận Nam Định thua CLB TP HCM 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 18/10/2025. Ảnh: Quang Đương

HLV sinh năm 1979 cho biết đã phân tích rất kỹ CLB TP HCM, với lối chơi bóng dài. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân dẫn đến việc phải bám đuổi tỷ số khiến tâm lý cầu thủ vốn đã bất ổn càng thêm áp lực.

Phút 38, Nguyễn Văn Vĩ để Võ Hoàng Minh Khoa qua mặt ghi bàn. Ngay đầu hiệp hai, Dương Thanh Hào phạm lỗi với Minh Khoa dẫn đến phạt đền và thua bàn thứ hai. Bốn phút sau, Romulo rút ngắn tỷ số nhưng các cơ hội bị phung phí, cùng thiếu may mắn khiến Nam Định không thể ghi thêm bàn. Chủ nhà có ba tình huống sút trúng xà, cột của Ngô Đức Huy, Lâm Ti Phông và Văn Vĩ.

Nam Định đang sở hữu hai bộ mặt ở mùa giải này. Ở đấu trường quốc tế, họ toàn thắng tại AFC Champions League (ACL) Two và Cup CLB Đông Nam Á. Còn ở V-League, nhà đương kim vô địch thắng hai, hòa một và thua bốn.

Hậu vệ Nam Định Nguyễn Phong Hồng Duy chấn thương phải rời sân từ phút 26 trong trận thua CLB TP HCM 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026. Ảnh: Quang Đương

Điều này bắt nguồn từ việc đấu trường quốc tế cho phép sử dụng nhiều ngoại binh, còn quốc nội chỉ được sử dụng ba người trên sân. HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận đội thiếu nội binh chất lượng, nhưng cũng không dễ kiếm vào đầu mùa do chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ như Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP HCM hay Hà Nội FC. Ngoài ra, chấn thương cũng là vấn đề lớn.

"Chúng tôi đã mất Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Caio Cesar, Kevin Pham Ba vì chấn thương", ông Việt cho biết. "Đến trận này, Hồng Duy rồi Đức Huy cũng phải rời sân sớm vì chấn thương. Tình hình lực lượng rất căng thẳng".

HLV tạm quyền Đặng Trần Chỉnh của CLB TP HCM thì cảm nhận cầu thủ Nam Định đuối sức, không sung mãn. "Có lẽ vấn đề cốt lõi nhất là việc họ phải đá quá nhiều mặt trận, di chuyển quá nhiều nên thể trạng sa sút", ông cho hay.

Sau bảy vòng, Nam Định đang đứng thứ chín V-League với 7 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 10 điểm. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định không từ bỏ mục tiêu vô địch, và trước mắt là hướng đến chiến thắng Đà Nẵng ở vòng 8 vào ngày 27/10. Trước đó, họ có chuyến hành quân sang Nhật Bản làm khách trước Gamba Osaka ở ACL Two vào ngày 22/10.

Về trường hợp tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, ông Việt cho biết sẽ đăng ký cầu thủ vào giai đoạn giữa mùa, tức sau vòng 11 V-League vào trung tuần tháng 11. Đây cũng là quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung FIFA days, sau đó đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, Xuân Son có thể thi đấu một số trận ở ACL Two và Cup CLB Đông Nam Á, từ ngày 27/11 đến 17/12.

"Son là cầu thủ rất chất lượng, và khi trở lại sẽ giúp đội có nhiều phương án tấn công hơn", HLV Vũ Hồng Việt nói. "Sự trở lại của cậu ấy là cú hích lớn đối với tinh thần cả đội".

Hiếu Lương