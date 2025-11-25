HLV Moyes: 'Tôi thích các cầu thủ đánh nhau'

AnhHLV David Moyes xem nhẹ chuyện Idrissa Gueye tát đồng đội Michael Keane trong trận Everton thắng Man Utd 1-0 tối 24/11.

Phút 13 trận đấu ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Gueye mắc sai lầm dẫn đến tình huống Bruno Fernandes dứt điểm về phía khung thành Everton. Sau đó, Keane quay sang trách đồng đội, dẫn đến cãi nhau. Gueye bất ngờ tát Keane, rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Everton phải thi đấu thiếu người trong hơn 80 phút còn lại. Tuy nhiên, đội khách vẫn đứng vững và thắng 1-0. Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn duy nhất khi cứa lòng vào góc ở phút 29.

Idrissa Gueye (trái) tát đồng đội Michael Keane trong trận Man Utd 0-1 Everton ở vòng 12 Ngoại hạng Anh tối 24/11. Ảnh: EPA

Khi được hỏi về sự cố giữa Gueye và Keane, HLV Everton, David Moyes cho rằng mâu thuẫn giữa các cầu thủ cùng đội là điều bình thường. Do đó, ông ước trọng tài suy nghĩ thêm trước khi rút thẻ đỏ.

"Tôi biết luật quy định rằng nếu tát đồng đội, bạn có thể gặp rắc rối. Nhưng ở một khía cạnh khác, tôi thích các cầu thủ của mình đấu đá lẫn nhau nếu ai đó làm không đúng. Tôi thất vọng khi đội bóng mất người. Nhưng phàm là cầu thủ, đôi khi chúng ta không khỏi tức giận với đồng đội của mình", Moyes nói thêm.

Trong thời gian nghỉ giải lao giữa trận, Gueye đã xin lỗi Keane, các đồng đội khác, ban huấn luyện, CLB và CĐV. Tiền vệ 36 tuổi người Senegal khẳng định thêm trên Instagram: "Những gì đã xảy ra không phản ánh con người hay giá trị mà tôi theo đuổi. Cảm xúc có thể lấn át lý trí, nhưng không gì có thể biện minh cho hành vi như vậy. Tôi đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa".

Dewsbury-Hall thì đánh giá cao phản ứng của cả đội sau khi mất người. Anh cho rằng chiến thắng trước Man Utd giúp Everton trưởng thành hơn và chơi tốt hơn.

Gueye từng chơi cho Everton từ năm 2016 đến 2019, trước khi chuyển sang PSG. Năm 2022, tiền vệ 36 tuổi trở lại đội bóng áo xanh thành Liverpool. Keane cũng là trụ cột của Everton, gia nhập từ năm 2017 và chơi 243 trận.

Gueye không phải là cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị đuổi khỏi sân vì đánh đồng đội. Trong trận gặp Aston Villa năm 2005, hai cầu thủ của Newcastle, Lee Bowyer và Kieron Dyer đều phải rời sân do đánh nhau. Năm 2008, Ricardo Fuller phải nhận thẻ đỏ vì tát đồng đội Andy Griffin trong trận đấu Stoke - West Ham.

Thanh Quý (theo MEN, Instagram)