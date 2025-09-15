HLV Mouratoglou: 'Alcaraz hay nhất lịch sử'

Cựu HLV của Serena Williams, Patrick Mouratoglou cho rằng Carlos Alcaraz có thể trở thành GOAT của làng banh nỉ trong 10 năm tới, sau cú bứt phá thần tốc đầu sự nghiệp.

Theo Mouratoglou, với việc giành trung bình một danh hiệu sau mỗi hai lần dự major, Alcaraz là tay vợt trẻ hay nhất mọi thời đại. Trong lịch sử, huyền thoại Bjorn Borg đoạt 7 Grand Slam trước tuổi 23, nhưng ông không toàn diện như Alcaraz khi trắng tay ở sân cứng. Alcaraz sẽ trở thành người trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập major nếu đoạt Australia Mở rộng trong hai năm tới.

"Chỉ nhìn vào thống kê, Alcaraz đang trên đường trở thành tay vợt vĩ đại nhất", HLV Mouratoglou chia sẻ trên LinkedIn hôm 11/9. "Cậu ấy đang dẫn đầu lịch sử ở tuổi 22, vượt qua cả Nadal. Trong 12 Grand Slam gần nhất, cậu ấy đoạt 6 danh hiệu. Đó là nhịp độ đáng kinh ngạc, và nếu duy trì điều đó nhiều năm nữa, cậu ấy sẽ phá mọi kỷ lục".

Alcaraz (nâng cup Mỹ Mở rộng) sẽ trở thành tay vợt vĩ đại nhất, theo lời Mouratoglou (ảnh tròn). Ảnh: Reuters

Theo Mouratoglou, nếu bỏ qua thống kê và chỉ xét chất lượng trận đấu, Alcaraz cũng vượt qua nhiều huyền thoại nhờ thể lực dồi dào, tinh thần mạnh mẽ và bộ kỹ năng hoàn hảo.

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Alcaraz có thể chấn thương hoặc Sinner tìm ra giải pháp khắc chế cậu ấy", HLV Mouratoglou nói thêm. "Nhưng một khi họ thúc đẩy nhau, rất khó để ai đó bắt kịp họ trong 10 năm tới. Có thể sẽ có người thứ ba xuất hiện, như Djokovic trước kia. Nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu của chuyện đó và Alcaraz đang trên đà trở thành tay vợt vĩ đại nhất".

Trong cuộc phỏng vấn ở buổi lễ dành cho nhà vô địch Mỹ Mở rộng cuối tuần qua, Alcaraz nói anh cảm thấy tuyệt vời khi sự cạnh tranh gay gắt với Sinner đã đưa trình độ của cả hai đi lên.

"Chúng tôi chiến đấu vì những điều vĩ đại", Alcaraz nói. "Mùa này chúng tôi chia nhau bốn Grand Slam, thật điên rồ và thú vị. Chúng tôi thúc đẩy nhau tới giới hạn. Trong các buổi tập, tôi chỉ nhắm mục tiêu làm thế nào để chống chọi với những cú đánh của Sinner, từ đó tìm ra giải pháp".

Alcaraz lấy lại vị trí số một thế giới từ tay kình địch, sau chiến thắng ở Mỹ Mở rộng hôm 7/9. Anh đang là tay vợt hay nhất mùa này với thành tích thắng thua 61-6, đoạt bảy danh hiệu.

Vy Anh