HLV Martinez: 'Bồ Đào Nha mạnh hơn khi có Ronaldo'

Bồ Đào NhaHLV Roberto Martinez không cho rằng chiến thắng 9-1 của Bồ Đào Nha trước Armenia ở vòng loại World Cup là vì không có đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Tiền vệ Bruno Fernandes và Joao Neves thay nhau tỏa sáng với hat-trick mỗi người, giúp Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2026 trong ngày Ronaldo bị treo giò. Nhưng đứng trước câu hỏi liệu Bồ Đào Nha có trở thành một tập thể khác khi không có siêu sao 40 tuổi, HLV Martinez lập tức bác bỏ.

"Không, chúng tôi mạnh hơn với Ronaldo, Nuno Mendes và Pedro Neto", ông nói. "Điều quan trọng nhất của bóng đá là vượt qua khó khăn. Khi thiếu một số cầu thủ, đội phải tìm cách chiến thắng. Nhưng rõ ràng chúng tôi mạnh nhất khi có đầy đủ cái tên quan trọng".

HLV Roberto Martinez chia vui cùng Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thắng Slovenia ở vòng 1/8 Euro ngày 1/7/2024 trên sân Frankfurt, Đức. Ảnh: Reuters

Trận này Bồ Đào Nha thiếu Nuno Mendes và Pedro Neto chấn thương, còn Ronaldo bị treo giò vì phải nhận thẻ đỏ ở trận thua Ireland cách đây ba ngày. Joao Cancelo, Rafael Leao và Goncalo Ramos lần lượt đá thay những cầu thủ này. Trong khi Cancelo mắc sai lầm dẫn tới bàn thua duy nhất của Bồ Đào Nha trước Armenia, trung phong Ramos ghi một bàn trong trận hiếm hoi đá chính.

HLV Martinez cũng dành thời gian lý giải sự khác biệt trong màn trình diễn của học trò sau cú sảy chân trên sân Ireland. Đó là thất bại đầu tiên của ông sau 43 trận vòng loại châu Âu và World Cup. Ông cho rằng trận thua đó xuất phát từ yếu tố tâm lý nhiều hơn chuyên môn.

"Tại Ireland, chúng tôi chơi với tâm lý sợ mất suất World Cup", HLV 52 tuổi nói. "Hôm nay thì khác. Toàn đội đá để chiến thắng, để cống hiến và tận dụng sức mạnh từ khán giả nhà. Tôi rất hài lòng khi thấy các cầu thủ phản ứng mạnh mẽ, đoàn kết và chủ động hơn hẳn".

Hai trận thắng đậm nhất lịch sử Bồ Đào Nha, 9-0 trước Luxembourg ở vòng loại Euro 2024, và 9-1 trước Armenia, có điểm chung là vắng Ronaldo. Tuy nhiên, siêu sao 40 tuổi cũng giữ phong độ ghi bàn khá ổn định, với 25 bàn trong 30 trận gần nhất cho đội tuyển.

Hoàng An (theo O Jogo)