HLV Malaysia: 'Án phạt của FIFA không khiến chúng tôi phân tâm'

LàoHLV Peter Cklamovski muốn giữ tập trung cao độ cho trận gặp Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, bất chấp những ồn ào từ án phạt của FIFA.

* Lào - Malaysia: 19h thứ Năm 9/10.

Án phạt nặng của FIFA khiến Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng - những người đã góp công lớn vào chiến thắng chấn động 4-0 trước Việt Nam ở lượt trận thứ hai hôm 10/6. Ngoài ra, tâm lý và tinh thần của toàn đội cũng bị ảnh hưởng trong bối cảnh nền bóng đá hỗn loạn.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Lào chiều 8/10, HLV Cklamovski nói: "Chúng tôi không bị phân tâm bởi án phạt của FIFA. Đây là điều nằm ngoài tầm kiểm soát và cũng không liên quan gì đến đội. Tôi hiểu bên ngoài rất ồn ào, nhưng đội tuyển chỉ tập trung vào di chuyển thật tốt đến Lào và dồn sức cho một đối thủ khó nhằn".

HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski trong họp báo trước trận gặp Lào tại lượt ba bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại trụ sở LĐBĐ Lào ngày 8/10/2025. Ảnh: LFF

Nhà cầm quân người Australia khẳng định tinh thần của các cầu thủ rất mạnh mẽ, và sẽ dốc sức cho những trận đấu sắp tới. Ông tin họ sẽ nỗ lực hết mình vì nhau và tiếp tục xây dựng đội tuyển theo kế hoạch.

Malaysia đang dẫn đầu bảng F, sau hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0, còn Lào xếp thứ ba. Trên bảng FIFA, họ đứng thứ 123, hơn 62 bậc so với Lào. Trong 19 lần đối đầu nhau từ năm 1968, Malaysia thắng 13, hòa 5 và thua một.

"Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu bằng sự tôn trọng cao nhất, nhưng sẽ thể hiện lối chơi mạnh mẽ ở mọi khía cạnh", Cklamovski cho hay. "Đội tuyển không muốn thủng lưới, muốn phối hợp ăn ý để ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi cũng biết những khoảng trống có thể để khai thác và gây áp lực với Lào".

Bảy cầu thủ Malaysia bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng, gồm Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (gốc Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan).

Danh sách tập trung của họ đợt này có 29 cầu thủ, với 10 cầu thủ lai và 5 gốc nước ngoài hoàn toàn. Cầu thủ lai gồm Daniel Ting, Stuart Wilkin, Declan Lambert (gốc Anh), La'Vere Corbin-Ong (Barbados), Richard Chin (Seychelles), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng, Dominic Tan (Trung Quốc), Dion Cools (Bỉ), Nooa Laine (Phần Lan). Số cầu thủ gốc nước ngoài hoàn toàn có Endrick, Paulo Josue (gốc Brazil), Sergio Aguero (Argentina), Romel Morales (Colombia) và Jordan Mintah (Ghana).

HLV Cklamovski sẽ rút gọn danh sách xuống 23 cầu thủ, để làm khách trước Lào ngày mai 9/10. Hai đội sẽ đá lượt về ngày 14/10 ở Malaysia.

Hiếu Lương