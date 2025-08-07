HLV Mai Đức Chung trách cầu thủ Việt Nam phung phí trước Campuchia

Hải PhòngHLV Mai Đức Chung đã mong chờ Việt Nam giành chiến thắng đậm hơn 6-0 ở trận ra quân bảng A giải vô địch nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup 2025.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tối 6/8, Việt Nam dễ dàng đè bẹp Campuchia 6-0. Trận đấu thậm chí ngã ngũ từ phút 17 khi các cầu thủ chủ nhà dẫn bốn bàn.

HLV Mai Đức Chung xem đây là chiến thắng vẻ vang dành tặng hơn 7.000 khán giả trực tiếp có mặt ở sân. Tuy nhiên, ông vẫn có nhiều điều chưa hài lòng. "Campuchia đã có nhiều tiến bộ, nhưng tôi vẫn mong muốn đội nhà thắng đậm hơn, không còn bỏ lỡ nhiều cơ hội như thế", ông nói.

HLV Mai Đức Chung trong họp báo sau trận Việt Nam - Philippines ở lượt một, bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: VFF

Trận này, Việt Nam mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ công Dương Thị Vân. Sau đó, cứ khoảng ba đến bốn phút, chủ nhà lại ghi thêm một bàn lần lượt do Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Vạn. Sang hiệp hai, đến lượt Nguyễn Thị Trúc Hương rồi Thái Thị Thảo lập công. Nếu Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như rồi Hải Linh tận dụng tốt hơn các cơ hội, chủ nhà có thể đã thắng đậm hơn để đòi vị trí đầu bảng từ Thái Lan - đội thắng Indonesia 7-0.

Tại bảng A, Việt Nam và Thái Lan sẽ đá lượt cuối nhằm tranh nhất bảng để tránh đội đầu bảng B là ĐKVĐ Philippines hoặc U23 Australia. Ông Chung cho biết, đây là giải đấu khó khăn và đội tuyển sẽ luôn cố gắng từng trận.

"Thái Lan dự giải lần này với đội hình rất trẻ, với nhiều cầu thủ mới thậm chí tôi còn không biết. Họ xem giải này như cữ dượt cho SEA Game và những giải đấu sau đó nữa", ông Chung đánh giá. "Nhưng đích đến cuối cùng của chúng tôi là chung kết và giành chức vô địch".

​​Việt Nam đè bẹp Campuchia ở ASEAN Cup nữ 2025

Tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương, người lần đầu ghi bàn cho tuyển Việt Nam, cho biết chiến thắng khởi đầu đã giải tỏa áp lực cho toàn đội, nhưng cũng thừa nhận phải chắt chiu cơ hội hơn nữa vì các đối thủ càng về sau càng mạnh.

Trong khi đó, HLV Gyotoku Koji - người mới được điều chuyển từ đội nam sang dẫn dắt nữ Campuchia - thừa nhận khác biệt trình độ giữa hai đội. "Việt Nam có phong cách chơi tương đồng đội nam. Các cầu thủ của họ có kỹ thuật, di chuyển rất linh hoạt. Nhưng những trận đấu này chúng tôi đã thể hiện tương đối ổn. Nếu để so sánh bóng đá Việt Nam và Campuchia thì chúng tôi không bằng. Nhưng tôi nghĩ đội tuyển nam của Campuchia có thể cạnh tranh, còn với đội tuyển nữ thì khó hơn", ông khẳng định.

Tiền đạo Hải Yến thực hiện thành công phạt đền nâng tỷ số 3-0 cho Việt Nam trước Campuchia ở lượt một bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Trung Thu

ASEAN Cup nữ 2025 là kỳ giải thứ 13 được tổ chức, diễn ra từ 6/8 đến 19/8. Việt Nam đăng cai ở hai địa điểm là sân Lạch Tray (Hải Phòng) và sân Việt Trì (Phú Thọ). Tám đội tuyển chia làm hai bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết.

Thái Lan đang dẫn đầu về số lần vô địch (4, vào các năm 2011, 2015, 2016, 2018). Xếp sau là Việt Nam (2006, 2012, 2019), Australia (2008), Nhật Bản (2013) và Philippines (2022).

Lịch thi đấu giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025.

Đức Đồng