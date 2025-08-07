HLV Mai Đức Chung muốn nữ Việt Nam thắng đậm hơn nữa

Dù đánh bại Campuchia 6-0, HLV Mai Đức Chung vẫn muốn cầu thủ ghi nhiều bàn hơn nữa để hướng đến chức vô địch ASEAN Cup nữ 2025.

Ở trận ra quân bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8, Việt Nam dễ dàng đè bẹp Campuchia 6-0. Trận đấu thậm chí ngã ngũ từ phút 17 khi các cô gái chủ nhà dẫn 4 bàn.

Với hơn 7.000 khán giả đến sân Lạch Tray, Hải Phòng cổ vũ các cầu thủ, HLV Mai Đức Chung xem đây là chiến thắng vẻ vang tặng khán giả. "Campuchia đã có nhiều tiến bộ, nhưng tôi vẫn mong muốn đội thắng đậm hơn, không còn bỏ lỡ nhiều cơ hội như thế", ông nói thêm tại họp báo sau trận. "Bóng đá là sức mạnh tập thể. Huỳnh Như chuyền cho đồng đội cũng như cô ấy ghi bàn".

HLV Mai Đức Chung trong họp báo sau trận Việt Nam - Philippines ở lượt một, bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: VFF

Các bàn thắng của Việt Nam đến từ các tiền vệ và tiền đạo. 6 cầu thủ thay nhau ghi bàn gồm Dương Thị Vân (phút thứ 7), Ngân Thị Vạn Sự (11), Phạm Hải Yến (14), Nguyễn Thị Vạn (17), Nguyễn Thị Trúc Hương (51), Thái Thị Thảo (60). Nhưng sau đó, lần lượt Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như, Hải Linh vẫn hỏng ăn, nên các học trò của ông Chung không thể thắng đậm hơn để đòi vị trí đầu bảng từ Thái Lan - đội thắng Indonesia 7-0.

Tại bảng A, Việt Nam và Thái Lan sẽ đá lượt cuối nhằm tranh ngôi nhất bảng để tránh đội đầu bảng B là ĐKVĐ Philippines hoặc U23 Australia. Ông Chung cho biết, đây là giải đấu khó khăn và đội sẽ luôn cố gắng từng trận một.

"Thái Lan dự giải lần này với đội hình rất trẻ, với nhiều cầu thủ mới thậm chí tôi còn không biết. Họ xem giải này như cữ dượt cho SEA Game và những giải đấu sau đó nữa", ông Chung đánh giá đối thủ. "Nhưng đích đến cuối cùng của chúng tôi là chung kết và giành chức vô địch".

Tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương, người ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam, nâng tỷ số 5-0 cho biết, chiến thắng khởi đầu đã giải tỏa áp lực cho toàn đội. "Tôi rất vui khi có bàn thắng và càng vui hơn nữa khi toàn đội khởi đầu thuận lợi để hướng đến các trận tiếp theo. Chúng tôi phải chắt chiu cơ hội hơn nữa vì các đối thủ càng về sau càng mạnh", cô nói.

Trong khi đó, HLV Gyotoku Koji - người mới dẫn dắt nữ Campuchia 10 ngày sau khi được điều chuyển từ đội nam - thừa nhận khác biệt trình độ giữa hai đội. "Việt Nam có phong cách chơi tương đồng đội nam. Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật, di chuyển rất linh hoạt. Nhưng những trận đấu này chúng tôi đã thể hiện tương đối ổn. Nếu để so sánh bóng đá Việt Nam và Campuchia thì chúng tôi không bằng. Nhưng tôi nghĩ đội tuyển nam chúng tôi có thể cạnh tranh, còn với đội tuyển nữ thì khó hơn", ông khẳng định.

Tiền đạo Hải Yến thực hiện thành công phạt đền nâng tỷ số 3-0 cho Việt Nam trước Campuchia ở lượt một bảng A - ASEAN Cup nữ 2025, tối 6/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Trung Thu

ASEAN Cup nữ 2025 là kỳ giải thứ 13 được tổ chức, diễn ra từ 6/8 đến 19/8. Việt Nam đăng cai ở hai địa điểm là sân Lạch Tray (Hải Phòng) và sân Việt Trì (Phú Thọ).

Tám đội tuyển chia làm hai bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết.

Thái Lan đang dẫn đầu về số lần vô địch (4, vào các năm 2011, 2015, 2016, 2018). Xếp sau là Việt Nam (2006, 2012, 2019), Australia (2008), Nhật Bản (2013) và Philippines (2022).

Lịch thi đấu giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025.

Đức Đồng