HLV Mai Đức Chung: 'Không có gì để chê trách khi thắng Thái Lan'

Hải PhòngHLV Mai Đức Chung không khen ngợi nhưng cũng không chê các học trò sau khi Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 để đứng nhất bảng A ASEAN Cup nữ 2025.

Trước lượt cuối, Việt Nam và Thái Lan có cùng 6 điểm. Việt Nam xếp nhì do kém hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +14), vì vậy buộc phải thắng mới có ngôi đầu.

Trên sân Lạch Tray tối nay 12/8, chủ nhà chơi lấn lướt. Bước ngoặt đến ở phút 36, Huỳnh Như đi bóng khéo léo qua một hậu vệ Thái Lan rồi tạt vào trong từ đáy biên. Hậu vệ Trần Thị Thu Thảo xâm nhập vòng cấm trước khi vô-lê chéo góc ghi bàn duy nhất của trận đấu.

HLV Mai Đức Chung tham dự họp báo sau trận Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup nữ 2025, tại sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 12/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Việt Nam vẫn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và có lỗi phòng ngự nhưng HLV Mai Đức Chung không còn thể hiện thái độ thiếu hài lòng như ở hai trận trước. "Hôm nay, tôi không có gì để chê trách cầu thủ. Tôi chỉ nhắc nhở một vài tình huống xử lý cá nhân chưa như ý", ông nói ở họp báo sau trận.

Nhà cầm quân sinh năm 1949 cũng nhắc đến đội trưởng Huỳnh Như - cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển, nhưng chưa ghi bàn tại ASEAN Cup nữ 2025. HLV Chung khẳng định giữ Như đá chính vì ý đồ chiến thuật.

Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như (áo đỏ) góp kiến tạo trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 1-0. Ảnh: Hoàng Huynh

"Tôi kéo Huỳnh Như đá thấp hơn để Bích Thùy, với tốc độ và sức mạnh, đá tiền đạo cắm", HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cho hay. "Dù không còn trẻ, Như vẫn thể hiện kinh nghiệm và khả năng kiến tạo vượt trội".

Hàng thủ Việt Nam cũng phòng ngự chặt chẽ, khiến Thái Lan không thể phát huy sức mạnh như trước Campuchia và Indonesia. Tuy nhiên, các ca chấn thương khiến chủ nhà thiếu lực lượng mạnh nhất. Tiền vệ Dương Thị Vân chấn thương dây chằng đầu gối phải nghỉ hết giải. Nguyễn Thị Thanh Nhã gặp vấn đề tương tự nên chưa sung sức, còn Ngân Thị Vạn Sự bị căng cơ đùi.

Việt Nam 1-0 Thái Lan Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở ASEAN Cup nữ 2025.

HLV Thái Lan Futoshi Ikeda thừa nhận Việt Nam là đội hàng đầu hiện tại và cho rằng thất bại tại Lạch Tray giúp thầy trò ông nhận nhiều bài học quý. Lối tấn công biên của Việt Nam nguy hiểm và luôn cố gắng tìm khoảng trống. "Tôi mong được tái ngộ Việt Nam tại chung kết", nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết.

Tại bán kết, Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B, còn Thái Lan gặp đội nhất bảng. Kết quả sẽ có sau loạt trận tối nay 13/8.

Bảng B hiện có Myanmar đứng đầu với 6 điểm. Philippines và U23 Australia xếp sau với ba điểm ít hơn. Ở lượt cuối, Philippines sẽ đấu Myanmar, còn U23 Australia gặp đối thủ yếu Timor Leste. Nếu Philippines và Australia cùng thắng, bảng đấu sẽ có ba đội cùng 6 điểm và phải xét đến chỉ số phụ, lần lượt là hiệu số đối đầu giữa ba đội, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng, số bàn thắng, và điểm fair-play.

Hiếu Lương