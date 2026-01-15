HLV Kim: 'U23 Việt Nam đã vượt Đông Nam Á, vươn tầm châu lục'

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik xem thành tích toàn thắng ở vòng bảng là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, và tự tin sẽ vượt qua UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng A, sau khi hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Arab Saudi 1-0. Đội cũng thể hiện khả năng chuyển hóa cơ hội tốt nhất từ đầu giải với hiệu suất 17,9%, khi ghi 5 bàn từ 28 pha dứt điểm, trên cả Nhật Bản (17,5%), Uzbekistan (15,6%) hay UAE (13%). Thái Lan - đại diện còn lại của Đông Nam Á ở giải năm nay - chỉ đạt hiệu suất 5% và đã bị loại.

"9 điểm từ ba trận toàn thắng là phần thưởng cho nỗ lực, sự tận hiến của các cầu thủ. Và với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam đã chứng minh năng lực vượt tầm Đông Nam Á, vươn lên trình độ châu lục", HLV Kim nói tại họp báo chiều 15/1. "Nhưng vào tứ kết không phải là đích đến sau cùng, vì Việt Nam vẫn còn rất nhiều khát khao và mục tiêu xa hơn. Ưu tiên số một lúc này của chúng tôi là chuẩn bị kỹ lưỡng để thắng tiếp trận gặp UAE ngày mai".

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo chiều 15/1, trước trận Việt Nam - UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 tại Jedda, Arab Saudi. Ảnh: AFC

Ở vòng bảng, UAE chỉ xếp nhì bảng B, khi thắng Qatar 2-0, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Syria 1-1. Tuy nhiên, HLV Kim không vì thế mà hạ thấp đội bóng từ Tây Á. Sau khi cùng ban huấn luyện nghiên cứu kỹ, ông cho rằng đối thủ "vượt trội Việt Nam cả về thể hình, kỹ thuật lẫn tốc độ", đồng thời chỉ ra hai mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của UEA là Junior Ndiaye - tiền đạo 20 tuổi đang đá cho Montpellier ở giải hạng Nhì Pháp và Mansoor Saeed Al-Menhali đang chơi bóng trong nước.

"Ndiaye và Al-Menhali đều cao 1,8 mét, giàu tốc độ, trong khi các cầu thủ đá biên cũng rất nguy hiểm với những quả tạt vào. Vì thế, hàng thủ của chúng tôi, nhất là bộ ba hậu vệ Hiểu Minh - Nhật Minh - Lý Đức sẽ phải tập trung cao độ, bọc lót kín kẽ. Việt Nam đã họp đội, phân tích kỹ để lên đối sách và tự tin đủ khả năng hóa giải mọi phương án tấn công của đối phương", HLV Kim cho hay.

Về phần đội nhà, HLV Kim cho hay: "Chúng tôi thi đấu gắn kết và có khả năng triển khai chiến thuật tốt hơn. Việt Nam cũng hơn UAE một ngày nghỉ để hồi phục và điều trị các ca chấn thương. Vì thế, về mặt thể lực, có lẽ chúng tôi đang có một chút lợi thế".

Theo HLV Kim, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Lê Văn Thuận - đang bị đau nhẹ, nhưng từ chối tiết lộ khả năng thi đấu của hai trụ cột này. Ông cho biết ban huấn luyện đã tính toán tất cả yếu tố để xây dựng các kịch bản về nhân sự, chiến thuật cho 90 phút thi đấu ngày mai.

Đây là lần thứ tư hai đội vào tứ kết U23 châu Á, với Việt Nam là năm 2018, 2022, 2024 và UAE là năm 2013, 2016, 2020. Tuy nhiên, UAE chưa từng đi quá tứ kết, còn Việt Nam từng vào chung kết năm 2018.

Xét lịch sử đối đầu, UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Tứ kết U23 châu Á 2026 Ngày Giờ Các cặp đấu 16/1 18h30 Nhật Bản (nhất B) - Jordan (nhì A) 22h30 Việt Nam (nhất A) - UAE (nhì B) 17/1 18h30 Uzbekistan (nhất C) - Trung Quốc (nhì D) 22h30 Australia (nhất D) - Hàn Quốc (nhì C)

Hiếu Lương