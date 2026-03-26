HLV Kim: 'Tôi chưa có phương án nếu thiếu cả Quang Hải, Hoàng Đức'

Hà NộiHLV Kim Sang-sik thừa nhận cần tìm ra phương án điều chỉnh, phòng trường hợp tuyển Việt Nam cùng lúc vắng Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Quang Hải và Hoàng Đức đá chính khi Việt Nam hạ Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 26/3. Quang Hải kiến tạo bàn thứ hai với pha đá phạt từ phải vào vòng cấm cho Phạm Xuân Mạnh đánh đầu ở phút 18. Trước đó, Phạm Tuấn Hải mở tỷ số từ phút thứ 8, còn Nguyễn Hai Long ấn định kết quả ở phút 38.

Quang Hải và Hoàng Đức được xếp đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3. Trong hiệp một, họ giúp Việt Nam kiểm soát bóng và tuyến giữa tốt, trước Hamza Choudhury - tiền vệ có nhiều năm chơi tại Ngoại hạng Anh và hạng Nhất Anh cho Leicester City. Sang hiệp hai, khi Hoàng Đức và Quang Hải cùng rời sân, Việt Nam chỉ còn một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là Lê Phạm Thành Long, nên dần đá rời rạc. Tuyến giữa không còn được kiểm soát tốt, và đội chỉ tạo ra cơ hội bằng các pha phản công hoặc nỗ lực cá nhân.

Nguyễn Hoàng Đức (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 ở sân Hàng Đẫy tại Hà Nội vào ngày 26/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

"Tôi chưa nghĩ ra cách nếu thiếu cả Quang Hải và Hoàng Đức", HLV Kim Sang-sik nói. "Tôi và các cộng sự cần suy nghĩ thêm để có thể điều chỉnh nếu thiếu cùng lúc cả hai cầu thủ này".

Bangladesh bị đánh giá thấp hơn Việt Nam, khi xếp thứ 181 FIFA và kém 78 bậc. Đội chủ nhà không quá áp đảo nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp một và cuối hiệp hai. Nếu dứt điểm chuẩn xác hơn hoặc không bị xà, cột từ chối, tỷ số cho Việt Nam có thể là 5-0.

"Trận này chiến thuật chỉ là một phần, mà để kiểm tra thể trạng cầu thủ sau thời gian thi đấu V-League", HLV Kim cho hay. "Thông qua thay người, tôi sử dụng được nhiều vị trí, tính toán duy trì thể trạng và giúp từng cầu thủ đạt điểm rơi phong độ cho trận gặp Malaysia".

Đầu hiệp hai, HLV Kim lần lượt đưa Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu và Lê Phạm Thành Long vào thay Văn Vĩ, Hoàng Đức và Quang Hải. Đến phút 63, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải được thay bằng Bùi Hoàng Việt Anh và Khuất Văn Khang. Cuối trận, Phạm Gia Hưng vào thay Trương Tiến Anh.

HLV Kim Sang-sik theo dõi các cầu thủ Việt Nam thi đấu trước Bangladesh. Ảnh: Hiếu Lương

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Xuân Son bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ở trận này. Khi được hỏi liệu việc tăng cân ảnh hưởng thế nào đến màn trình diễn, HLV Kim Sang-sik cho biết cần kiểm tra lại vấn đề này. Ông cho rằng Son vừa hồi phục chấn thương bắp đùi nên di chuyển chưa tốt. "Cậu ấy sẽ lấy lại thể trạng tốt nhất và rất đáng chờ đợi ở trận tới, nhờ khả năng hoạt động rộng và phối hợp tốt", HLV Kim cho biết.

Trong khi đó, một cầu thủ nhập tịch khác là Đỗ Hoàng Hên được đá hết trận, nhưng tiếc nuối với cú sút dội cột ở cuối trận. Anh cũng được thử nghiệm ở nhiều vị trí trận này, lần lượt là tiền đạo cắm, tiền đạo cánh và tiền vệ trung tâm.

"Tôi đã nói chuyện với Hên trước trận là nếu thay đổi vị trí thì có chơi được không. Hên đồng ý, nói ổn", HLV Kim Sang-sik cho hay. "Chúng tôi sẽ tìm ra vị trí tốt nhất cho cậu ấy, và sẽ là nhân tố có thể tạo đột biến trước Malaysia".

Đoàn Văn Hậu cũng có màn ra mắt dưới thời HLV Kim, đồng thời là màn trở lại sau 2 năm 9 tháng vắng mặt ở đội tuyển vì chấn thương. Anh được đá hậu vệ cánh trái, rồi trung vệ lệch trái. Lý giải cho điều này, HLV Kim nói: "Chúng tôi cần điều chỉnh thể lực, cách chơi, kiểm soát số phút thi đấu của Hậu, để từ đó có thể đá tốt nhất khi gặp Malaysia. Hậu có thể sẽ được xếp đá trung vệ lệch trái trận tới".

Sau trận này, Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội đến hết ngày 29/3. Một ngày sau, đội di chuyển đến Ninh Bình, để chuẩn bị cho cuộc đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Hiếu Lương