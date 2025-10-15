HLV Kim Sang-sik vò đầu bứt tai ở trận thắng Nepal

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đứng như vậy trong gần 30 giây, như không thể tin được chuyện xảy ra trên sân.
Sau tình huống đó, trọng tài cũng nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 nghiêng về Việt Nam.
Trước đó, phút 74, HLV Kim cúi đầu thất vọng khi Nguyễn Đình Bắc sút dội cột. Đây là lần thứ ba khung gỗ từ chối bàn thắng của Việt Nam trận này, sau cú sút dội xà của Nguyễn Tiến Linh phút 11 và dội cột của Nguyễn Thanh Nhàn phút 31.
Cuối hiệp một, HLV người Hàn Quốc cũng tỏ rõ sự không hài lòng khi các cầu thủ sử dụng quá nhiều bóng dài. Ông làm các động tác ra dấu, yêu cầu họ chơi bóng ngắn để kiểm soát trận đấu.
Trận này đáng lẽ diễn ra trên sân của Nepal. Tuy nhiên, tình hình chính trị bất ổn khiến LĐBĐ nước này đề nghị được thi đấu ở Việt Nam, và quyết định mượn sân Thống Nhất.
HLV Kim vì vậy "bỗng dưng" có cơ hội lần đầu dẫn dắt đội tuyển thi đấu ở sân Thống Nhất, kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam giữa năm 2024. Trước trận, ông bày tỏ mong muốn các học trò thi đấu cống hiến, ghi nhiều bàn thắng.
Tuy nhiên, cơn mưa lớn khiến mặt sân sũng nước, còn trận đấu phải lùi 30 phút. Khi vào cuộc, các cầu thủ mất thời gian bắt nhịp với tốc độ bóng, khó chuyền ngắn tầm thấp và phải lựa chọn bóng bổng.
Sau trận thắng 3-1 ở lượt đi hôm 9/10 tại sân Gò Đậu (Bình Dương cũ), HLV Kim hiểu rõ hơn về Nepal. Vì vậy, ông mạnh dạn trao cơ hội ra mắt cho thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của PVF-CAND.
Chính Hiểu Minh (số 6) là người đánh đầu khiến Suman Srestha lóng ngóng phản lưới nhà ở phút thứ 5. Nhưng đây cũng là bàn duy nhất của trận đấu, dù Việt Nam chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội.
Nguyễn Văn Vĩ (số 3), vốn có duyên ghi bàn và từng lập công trận trước, được xếp đá chính. Nhưng chính anh bỏ lỡ hai cơ hội ở phút 20 và 45.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến (áo trắng) được tung vào sân đầu hiệp hai thay Nguyễn Hoàng Đức. Anh có cơ hội ngon ăn ở phút bù thứ hai sau đường dọn cỗ của Nguyễn Hai Long. Tuy nhiên, cú sút cận thành lại trúng vị trí thủ môn Nepal.
Chiến thắng tối thiểu giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu ba điểm trước đối thủ kém 62 bậc FIFA. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết cùng việc phung phí cơ hội khiến đây chưa phải trận đấu như ý của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.
Đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 11, để chuẩn bị cho trận gặp Lào trên sân khách ngày 18/11, thuộc lượt năm bảng F.
Sau bốn lượt trận, Việt Nam đứng nhì bảng với 9 điểm, kém Malaysia ba điểm. Trong khi đó, Lào có 3 điểm, còn Nepal chưa giành điểm chính thức hết cửa dự Asian Cup 2027.
Đức Đồng - Hiếu Lương