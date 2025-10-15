HLV Kim Sang-sik vò đầu bứt tai ở trận thắng Nepal

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đứng như vậy trong gần 30 giây, như không thể tin được chuyện xảy ra trên sân.

Sau tình huống đó, trọng tài cũng nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 nghiêng về Việt Nam.