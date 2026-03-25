HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam đang mạnh lên'

Hà NộiHLV Kim Sang-sik hài lòng khi đội tuyển Việt Nam có thêm những sự bổ sung chất lượng ở cả hàng công và phòng ngự, trước khi gặp Bangladesh và Malaysia.

* Việt Nam – Bangladesh: 19h thứ Năm 26/3.

Ba cái tên đáng chú ý góp mặt đợt này là tân binh nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên, cùng sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. "Sự góp mặt của họ đã giúp tuyển Việt Nam mạnh lên, tạo nên đội hình tốt hơn cùng sự cạnh tranh gay gắt nhưng công bằng", HLV Kim Sang-sik nói ở họp báo trước trận gặp Bangladesh vào sáng nay.

Đỗ Hoàng Hên, tên Brazil là Hendrio Araujo da Silva, nhận quốc tịch từ tháng 10/2025, nhưng phải đến tháng 12 mới đủ 5 năm sinh sống liên tục tại Việt Nam theo quy định FIFA. Vì vậy, HLV Kim chỉ có thể triệu tập anh ở đợt tập trung lần này.

HLV Kim Sang-sik dự họp báo tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam sáng 25/3/2026, một ngày trước trận giao hữu Việt Nam gặp Bangladesh. Ảnh: Minh Minh

Tiền vệ sinh năm 1994 từng ăn tập tại La Masia - lò đào tạo trẻ lừng danh của CLB Barca. Anh đến Việt Nam ký hợp đồng với Bình Định ngày 1/12/2020, rồi trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải. Sau đó, Hoàng Hên gia nhập Nam Định đầu mùa 2023. Qua ba mùa cùng đội chủ sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn, là trụ cột của đội hình vô địch V-League 2023-2024. Đầu mùa này, anh đầu quân cho Hà Nội FC, và đã có 6 bàn cùng 4 kiến tạo sau 10 trận.

Lên tuyển đợt này, Hoàng Hên sẽ tái ngộ Nguyễn Xuân Son - đối tác ăn ý một thời tại Bình Định (nay là Quy Nhơn United) và Nam Định. "Hên giúp chúng tôi có thêm nhiều phương án tạo ra cơ hội dứt điểm ghi bàn", HLV Kim Sang-sik cho hay. "Chúng tôi cũng có nhiều ý tưởng khi kết hợp Son và Hên, như chơi hai tiền đạo hoặc một người đá cắm".

Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS) chiều 21/3/2026. Ảnh: Minh Minh

HLV tuyển Bangladesh Javier Cabrera thì cho biết: "Họ mạnh khi có Xuân Son, nay sẽ mạnh hơn khi có Hoàng Hên. Chúng tôi sẽ nỗ lực trước đội hình mạnh của đối thủ. Bóng đá Việt Nam cũng đang phát triển tích cực sau những giải đấu châu Á vừa qua".

Trong khi đó, trường hợp Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng vắng mặt rất lâu ở tuyển, đều do chấn thương hành hạ. Lần gần nhất Văn Hậu được triệu tập là tháng 6/2023, dưới thời HLV Philippe Troussier. Khi đó, anh đá 63 phút trong trận giao hữu thắng Syria 1-0. Còn lần gần nhất của Đình Trọng là trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào ngày 21/9/2022.

HLV Kim Sang-sik đã xem kỹ các màn trình diễn của cặp đôi này tại V-League, và khẳng định họ "đủ tư cách lên đội tuyển". Ông cũng biết cả hai đã rất vất vả khi bị nhiều chấn thương hành hạ nên dành nhiều lời động viên. "Tôi rất chờ đợi màn trình diễn của họ khi đang đạt thể trạng tốt", HLV sinh năm 1976 cho biết.

Đoàn Văn Hậu (trái) và Trần Đình Trọng (phải) tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS) ở Hà Nội chiều 24/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cũng hạnh phúc khi những đồng đội lâu năm ở đội tuyển và Hà Nội FC trở lại. Anh cho biết đã nói chuyện với Văn Hậu và Đình Trọng, khi cả hai hội quân ở khách sạn vào hôm qua 24/3. Bên cạnh đó, Mạnh cũng không lo lắng về sự hòa nhập của Hoàng Hên.

"Hên nói tiếng Việt tốt và thể hiện trình độ tốt nhiều năm qua rồi", Duy Mạnh nói. "Việc Hậu và Trọng trở lại cũng là sự ghi nhận xứng đáng từ ban huấn luyện. Tôi hy vọng họ sẽ trình diễn tốt ở đợt này".

Trận giao hữu với Bangladesh là cữ dượt để HLV Kim Sang-sik có thể thử nghiệm ba cầu thủ mới. Đối thủ đang xếp thứ 181 trên bảng FIFA, kém Việt Nam 78 bậc. Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội vào lúc 19h ngày 26/3.

Năm ngày sau, đội sẽ tiếp đón Malaysia ở sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình thuộc lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

