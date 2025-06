HLV Kim Sang-sik: 'Mong mạch trận xui xẻo vẫn bám lấy Malaysia'

Hà NộiDù tổn thất lực lượng trước trận sinh tử ở vòng loại Asian Cup, HLV Kim Sang-sik vẫn tin tưởng vào khả năng Việt Nam nối dài mạch bất bại trước Malaysia lên 11 năm.

- Hôm qua, HLV Peter Cklamovski nói sẽ làm mọi cách để Malaysia cắt mạch không thắng Việt Nam ở cấp ĐTQG. Ông nghĩ thế nào về tuyên bố đó?

- Malaysia đã thua bảy và hòa một trận trước Việt Nam, kể từ năm 2014. Việc không thắng suốt 11 năm khá trớ trêu. Họ cùng Thái Lan vốn là những kỳ phùng địch thủ của Việt Nam ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự thật này cũng phần nào khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin của Việt Nam mỗi khi đối đầu Malaysia.

Tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ giữ vững sự tự tin như thế trong trận đấu ngày 10/6. Mong rằng vận xui không thắng Việt Nam vẫn sẽ bám lấy Malaysia.

- Vòng loại cuối Asian Cup 2027 còn 5 trận nữa. Những thiếu hụt ở đội tuyển có khiến ông nghĩ đến việc chỉ cần hòa Malaysia trên sân khách, rồi dồn sức đánh bại họ ở lượt về trên sân nhà vào tháng 3/2026?

- Tôi muốn thắng tất cả các trận. Vòng loại thi đấu lượt đi và lượt về nhưng chúng tôi không muốn mất một điểm nào. Giành trọn ba điểm trước Malaysia là mục tiêu cao nhất. Tôi muốn các cầu thủ phải luôn đá hết sức ở mọi trận đấu.

HLV Kim Sang-sik trao đổi trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VYS, Hà Nội ngày 1/6/2025. Ảnh: Đỗ Nam

- Ông vừa dẫn dắt đội ASEAN All-stars thi đấu giao hữu với Man Utd ở sân Bukit Jalil, dưới sự chứng kiến của hơn 75.000 khán giả. Sự cuồng nhiệt có thể còn lớn hơn khi Malaysia tiếp Việt nam. Ông sẽ chuẩn bị tâm lý cho cầu thủ Việt Nam thế nào?

- Cá nhân tôi đã có cảm nhận và nhiều kinh nghiệm thi đấu trong môi trường áp lực như vậy. Đầu năm nay, Việt Nam đã trải nghiệm thi đấu tại sân Rajamangala của Thái Lan rất đông khán giả ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, và vẫn thắng 3-2. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ chuẩn bị tinh thần tốt trước áp lực. Nếu họ giữ niềm tin vào bản thân, đồng đội, ban huấn luyện thì kết quả tốt là điều tất yếu.

Tôi nghĩ trận nào cũng có áp lực riêng. Nhưng khi vượt qua và giành chiến thắng, niềm vui sẽ nhân đôi. Đó là cảm xúc của tôi, tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ vượt qua khó khăn bằng sự đoàn kết.

- Việt Nam có nhiều cầu thủ chấn thương, còn Malaysia lại bổ sung thêm nhiều cầu thủ mang dòng máu lai từ Argentina, Tây Ban Nha. Điều này có khiến ông bất an?

- Đương nhiên tôi lo lắng vì những thiếu hụt của đội tuyển. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình không thể thi đấu đợt này do chấn thương. Đó là những tổn thất chiến lược ban đầu. Trong khi đó, Malaysia bổ sung khoảng 10 cầu thủ nhập tịch mới so với đội hình dự ASEAN Cup 2024. Điều đó khiến chúng tôi khó khăn trong quá trình phân tích chiến lược đối thủ. Thật sự, tôi có phần bất an.

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đang được chuẩn bị tốt. Chúng tôi còn thời gian đến ngày 10/6 để tiếp tục phân tích các cầu thủ mới của Malaysia. Toàn đội sẽ vào sân với sự chuẩn bị và điều kiện tốt nhất.

HLV Kim Sang-sik (trái) và Nguyễn Công Phượng (phải) trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VYS, Hà Nội ngày 30/5/2025. Ảnh: Đỗ Nam

- Cá nhân ông đánh giá thế nào về Công Phượng, người đang đạt phong tốt, nhận nhiều kỳ vọng khi trở lại đội tuyển lần này nhưng cuối cùng lại chấn thương?

- Chúng tôi đánh giá Công Phượng đã thể hiện tốt trong một quãng thời gian dài. Tôi nhìn thấy khát khao cống hiến của cậu ấy cho đội tuyển. Chấn thương là điều không may, nhưng quãng thời gian tập trung ngắn buộc tôi phải ra quyết định. Thiếu vắng này ảnh hưởng đến đội vì tôi cần cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu với Malaysia từ trước. Tôi rất tiếc nuối vì sự chia tay này.

- Việt kiều Pháp Cao Quang Vinh Pendant là luồng gió mới ở đợt tập trung này. Anh ấy có giúp ông thêm nhiều phương án cho vị trí hậu vệ trái không?

- Tôi có nhiều dự định với Quang Vinh. Cậu ấy có thể chơi đa dạng từ hậu vệ trái, tiền vệ trái, tiền đạo trái đến trung vệ lệch trái. Sự tham gia của Quang Vinh, hay các cầu thủ cùng vị trí như Nguyễn Văn Vĩ, Khuất Văn Khang giúp tôi vận dụng chiến thuật và thay đổi vị trí linh hoạt hơn.

Quang Vinh là một cầu thủ giỏi và đang hòa hợp tốt với toàn đội. Cậu ấy dần trở thành một phần sức mạnh của đội tuyển. Tôi sẽ tiếp tục phân tích để sử dụng Vinh hiệu quả nhất.

Trung Thu