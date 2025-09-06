HLV Kim Sang-sik kiệm lời sau khi thắng nhọc Singapore

Phú ThọHLV Kim Sang-sik không có nhiều điều để nói khi Việt Nam phung phí cơ hội và chỉ có thể đánh bại Singapore 1-0 ở lượt hai vòng loại U23 châu Á 2026.

"Trận đấu hôm nay không có quá nhiều bàn thắng cũng như không có nhiều điều để nói", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu trên sân Việt Trì tối 6/9, trước khi bổ sung rằng ông hạnh phúc vì có đông khán giả đến sân hơn so với trận ra quân thắng Bangladesh 2-0.

HLV Kim trong trận Việt Nam thắng Singapore 1-0 ở lượt hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 6/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc

Việt Nam bước vào trận này với mục tiêu phải thắng, do trước đó vài tiếng Yemen đã đánh bại Bangladesh để chiếm đỉnh bảng C với sáu điểm. Vì vậy, HLV Kim đã tung vào sân nhiều cầu thủ trụ cột như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang hay Lê Viktor, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Công Phương.

Trước đối thủ mang nhiều cầu thủ U20 còn non kinh nghiệm, Việt Nam hoàn toàn áp đảo, tạo nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không một lần thành công. Trong đó có cú dứt điểm đập cột của Viktor. Giữa hiệp hai, bóng lại dội xà khung thành Singapore sau pha kết thúc của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Ngoài sự vô duyên của các chân sút Việt Nam, thủ thành Aizil Yazid cũng có một trận xuất thần, với khoảng 10 pha cứu thua.

Phải đến khi hiệp hai còn khoảng 10 phút đá chính, thời điểm các cầu thủ Singapore có phần xuống sức, Việt Nam mới tìm được bàn thắng. Từ pha phản công nhanh, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng tạt vào vừa tầm cho Nguyễn Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc gần, trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Yazid. Hai cầu thủ ghi dấu giày vào bàn thắng này đều được HLV Kim đưa vào sân đầu hiệp hai.

"Mọi người có thể thấy, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn của họ đã chơi xuất sắc. Chúng tôi phải cố gắng cải thiện hơn ở khâu dứt điểm", HLV Kim nhận xét.

Việt Nam 1-0 Singapore Diễn biến trận đấu.

Với kết quả này, Việt Nam giành lại đầu bảng. Ở lượt cuối ngày 9/9, chủ nhà chỉ cần hòa Yemen là giành vé trực tiếp đến vòng chung kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, HLV Kim khẳng định Việt Nam sẽ phân tích, chuẩn bị kĩ lưỡng để hướng đến ba điểm trước Yemen.

"Với chất lượng của đội tuyển hiện tại, tôi tự tin có thể giành chiến thắng", nhà cầm quân Hàn Quốc nói, nhấn mạnh rằng hàng phòng ngự của Yemen rất tốt nhưng Việt Nam sở hữu những cầu thủ tốc độ, có thể hướng đến việc khai thác khoảng trống phía sau.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3/9 đến 9/9, quy tụ 44 đội chia làm 11 bảng. 11 đội đầu bảng, bốn đội nhì có thành tích tốt cùng chủ nhà Saudi Arabia sẽ dự vòng chung kết. Việt Nam ở bảng C cùng Bangladesh, Singapore và Yemen.

Hiếu Lương