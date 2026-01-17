HLV Kim Sang-sik: 'Chúng tôi sẽ cố gắng, dù nhớ phở lắm rồi'

Arab SaudiTrước buổi tập chiều 17/1, HLV Kim Sang-sik cùng các cầu thủ Việt Nam bày tỏ quyết tâm, hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao U23 châu Á 2026.

"Chúng tôi đã ở đây một tháng. Thật sự rất thèm và nhớ phở Việt", HLV Kim Sang-sik chia sẻ với truyền thông Việt Nam. "Phía trước còn hai trận đấu nữa, chúng tôi sẽ cố gắng chinh phục. Ai trong đội tuyển cũng nhớ phở lắm rồi, nhưng bảo nhau chịu đựng, cố gắng tập trung thi đấu thật tốt để thắng trận tiếp theo".

HLV Kim Sang-sik ăn mừng sau trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết giải U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim, Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh ở giải U23 châu Á 2026. Chung bảng A với Arab Saudi - chủ nhà và từng vô địch giải năm 2022, Jordan - đứng thứ ba năm 2013 và Kyrgyzstan - có vị trí FIFA cao hơn Việt Nam, các học trò của ông vẫn toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Trong lịch sử dự các giải châu Á, đây mới là đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của Việt Nam vào vòng knock-out với tư cách dẫn đầu một bảng đấu.

Đến tứ kết gặp UAE tối qua, Việt Nam tiếp tục thăng hoa, liên tục ghi bàn dẫn trước và thắng 3-2 sau 120 phút. Nếu Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Võ Anh Quân tận dụng triệt để các cơ hội ở cuối trận, đội tuyển có thể còn thắng đậm hơn.

Ở bán kết, diễn ra ngày 20/1, Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội tuyển đạt đến kỳ tích năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo khi đó, Việt Nam với thế hệ Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh... lần đầu vào chung kết, trước khi thua Uzbekistan ở hiệp phụ.

"Càng ngày, cầu thủ của tôi chơi càng hay, khắc phục được những khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để chiến thắng ở bán kết sắp tới", HLV Kim nhấn mạnh.

Tiếp lời ông thầy người Hàn Quốc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng bày tỏ quyết tâm duy trì phong độ hiện tại để cụ thể hóa ước mơ vô địch U23 châu Á lần này. "Đây là giải đấu cuối cùng của lứa 2003. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng gấp đôi để giành chiến thắng về cho người hâm mộ Việt Nam", trung vệ Phạm Lý Đức nói.

Hậu vệ Nguyễn Minh Phúc - người ghi bàn ấn định chiến thắng trước UAE - thì bày tỏ: "Xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì niềm tự hào dân tộc, gia đình và niềm vui của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng cả trái tim để có được niềm vui ở bán kết và xa hơn là chung kết".

Các cầu thủ Việt Nam chung vui cùng nhau sau trận đấu UAE. Ảnh: AFC

Trước đó, khi được Ban tổ chức hỏi đâu là nguồn năng lượng vô tận để Việt Nam có thể chiến đấu bền bỉ trước UAE, đội trưởng Khuất Văn Khang chỉ vào ngôi sao bên ngực áo rồi đáp: "Động lực duy nhất của chúng tôi là ngôi sao trên ngực áo này".

Anh sau đó cho biết bản thân rất hạnh phúc với chiến thắng trước UAE, khẳng định đội tuyển luôn cùng nhau nỗ lực, tin tưởng vào chiến thuật của HLV và chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Sau cùng, Khuất Văn Khang muốn gửi tặng chiến thắng vừa qua đến người hâm mộ Việt Nam.

Tập thể U23 hiện tại vốn được ăn tập cùng nhau từ cuối 2024, trải qua ba giải giao hữu tại Trung Quốc, tập huấn hai lần ở Qatar, rồi thực chiến với vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Trong đó, đội bóng của ông Kim vô địch cả hai giải chính thức gần nhất.

Đức Đồng