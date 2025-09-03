HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng dù thắng trận ra quân U23 châu Á

Phú ThọHLV Kim Sang-sik cho rằng Việt Nam còn nhiều điểm cần cải thiện sau trận thắng Bangladesh 2-0 ở lượt ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, tối 3/9.

Trên sân Việt Trì, Việt Nam chơi lấn lướt đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Đội ghi hai bàn nhờ công của Nguyễn Ngọc Mỹ ở phút 15 và Lê Viktor phút 83. Tỷ số có thể đậm hơn nếu cột dọc, xà ngang không từ chối bàn thắng, cùng ít nhất hai lần cầu thủ chủ nhà phung phí cơ hội đối mặt thủ môn.

"Chúng tôi không gặp may ở một số tình huống. Đối thủ cũng chơi tốt trong hiệp hai, đặc biệt là thủ môn", HLV Kim Sang-sik nói ở họp báo sau trận. "Tôi chưa hài lòng về tổng thể màn trình diễn, nhưng sẽ cùng học trò cải thiện cho các trận tới".

HLV Kim Sang-sik (áo đen) ôm đầu khi Việt Nam phung phí cơ hội trong trận thắng Bangladesh 2-0 ở trận ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, tại sân Việt Trì, Phú Thọ, ngày 3/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

90 phút tại sân Việt Trì chứng kiến HLV Kim Sang-sik nhiều lần mừng hụt, tiếc nuối. Ông cũng có những khoảnh khắc chỉ đạo và nhắc nhở học trò một cách quyết liệt.

Điều hiếm hoi khiến nhà cầm quân Hàn Quốc hài lòng là kết quả. Sau vòng mở màn, Việt Nam dẫn đầu bảng C với ba điểm, bằng Yemen nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1). Trước khi vào trận, ông Kim cũng dành thời gian trực tiếp xem Yemen hạ Singapore 2-1.

"Trình độ bốn đội không chênh nhau nhiều nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng", HLV Kim cho hay. "Điều quan trọng nhất là thể lực trong suốt 90 phút, đặc biệt khi phải thi đấu dưới thời tiết nóng ẩm".

Việt Nam 2-0 Bangladesh

Về các cá nhân, ông Kim dành lời khen cho các học trò như Việt kiều Nga Lê Viktor có bàn đầu tiên cho U23, hay tiền đạo Thanh Nhàn trở lại sau chấn thương đã có những pha di chuyển thông minh. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc gây ấn tượng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025, nhưng cần cải thiện đường chuyền và di chuyển để trở thành cầu thủ toàn diện hơn.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ (áo đỏ) ghi bàn ở phút 15 trong trận Việt Nam thắng Bangladesh 2-0 ở trận ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, tại sân Việt Trì, Phú Thọ, ngày 3/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Bangladesh hôm nay vắng HLV trưởng Saiful Bari Titu. Ông bị ốm khi sang Việt Nam và chưa có thể trạng tốt. Trợ lý Hasan Al Mamum nắm tạm quyền đã đánh giá ngắn gọn rằng đây là thất bại bình thường trước đối thủ mạnh nhất bảng. "Chúng tôi sẽ cố gắng thắng Yemen ở trận tới. Đội quyết tâm có vé dự vòng chung kết", ông Hasan cho biết.

Dù thua, thủ môn Srabon được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận, với nhiều pha cứu thua ấn tượng. Anh cho biết chủ nhà là tập thể đồng đều, ăn ý. "Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn cản nhưng bất thành", Srabon nói. "Tôi cảm thấy thất vọng vì không thể giành chiến thắng".

Ngày 6/9, Việt Nam chạm trán Singapore lúc 19h, còn Yemen gặp Bangladesh lúc 16h.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu ở 11 Quốc gia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 11 đội nhất và bốn đội nhì thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết.

Hiếu Lương