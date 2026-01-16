HLV Kim động viên cầu thủ 'nén đau để đấu UAE'

Arab SaudiĐá liên tục từ SEA Games 33 đến U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik hiểu cầu thủ Việt Nam đang chịu nhiều thiệt thòi thể lực trước trận tứ kết gặp UAE.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Tính từ SEA Games 33 - diễn ra ở Thái Lan tháng 12/2025, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu liên tục 8 trận trong 40 ngày. Trong đó, trận chung kết SEA Games với chủ nhà kéo dài đến hiệp phụ, và ba trận vòng bảng giải U23 châu Á đều gặp các đối thủ mạnh Jordan, Kyrgyzstan và Arab Saudi.

Do đó, một số cầu thủ trụ cột như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Minh Phúc hay Lê Văn Thuận đều có dấu hiệu quá tải. Trung vệ Phạm Lý Đức vẫn phải thi đấu dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh, trong khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đến trận cuối vòng bảng gặp Arab Saudi mới trở lại những phút cuối.

Cầu thủ Việt Nam tập luyện chiều 15/1 để chuẩn bị đấu UAE tại tứ kết U23 châu Á. Ảnh: VFF

Vì vậy, bên cạnh việc rèn luyện chiến thuật, ban huấn luyện cũng rất chú trọng trong việc hồi phục thể lực cho cầu thủ. Trước buổi tập cuối chuẩn bị cho tứ kết, HLV Kim còn phải động viên, lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ.

"Tôi hiểu, ai trong các bạn cũng đau một chút có đúng không? Nhưng chúng ta phải cố gắng chịu đựng, quên đi để vượt qua nó", ông nói. "Chúng ta gặp vấn đề, đối thủ cũng thế. Do đó, tôi cần một tinh thần tích cực, quyết tâm cao. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hướng đến chiến thắng".

Trong buổi tập tối qua, đội tuyển đón tin vui khi hai tiền đạo trụ cột Đình Bắc và Văn Thuận đã trở lại bình thường, không còn phải tập riêng. Trước đó, Đình Bắc chỉ có thể vào sân từ hiệp hai ở hai trận cuối vòng bảng thắng Kyrgyzstan và Arab Saudi.

Sau bài tập đối kháng nửa sân và tranh chấp trong không gian hẹp, HLV Kim đã cho các cầu thủ tập tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc - vũ khí lợi hại làm nên ba bàn thắng của đội tuyển ở vòng bảng.

Theo nguồn tin của VnExpress, một vấn đề khác mà chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang chú ý là thẻ phạt của cầu thủ. Hiện, có 7 cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở vòng bảng, là Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương và Đình Bắc. Cầu thủ nào trong nhóm này nhận thêm một thẻ vàng ở trận đấu UAE sẽ bị treo giò ở bán kết, nếu đội đi tiếp.

So với UAE, Việt Nam chơi tấn công hiệu quả hơn. Đoàn quân của HLV Kim đạt tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn 17,9%, cao nhất vòng bảng, trong khi UAE là 13%. Việt Nam cũng có tỷ lệ dứt điểm hướng cầu môn lên tới 46,4%, thuộc nhóm đầu giải, còn UAE chỉ 30,4% nằm trong nhóm dưới.

Nhưng xét lịch sử đối đầu, UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Đây là lần thứ tư hai đội vào tứ kết U23 châu Á, với Việt Nam là năm 2018, 2022, 2024 và UAE năm 2013, 2016, 2020. Tuy nhiên, UAE chưa từng vào bán kết, còn Việt Nam từng vào chung kết rồi về nhì chung cuộc năm 2018.

Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc ở bán kết tối 20/1.

Đức Đồng