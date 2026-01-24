HLV Kim cùng CĐV hát 'Việt Nam, Hồ Chí Minh'

Sau khi hạ Hàn Quốc ở trận tranh giải ba giải U23 châu Á 2026, sáng nay thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Arab Saudi để đến Doha (Qatar), rồi nối chuyến về Hà Nội. Máy bay hạ cánh lúc 19h45.
Đội tuyển được ưu tiên nhập cảnh làn riêng, nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian ở khâu lấy hành lý. Đến gần 21h, các thành viên mới bắt đầu di chuyển ra ngoài sảnh chờ. HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Khuất Văn Khang đi đầu xen giữa hàng trăm người hâm mộ ra đón.
Sau khi hạ Hàn Quốc ở trận tranh giải ba giải U23 châu Á 2026, sáng nay thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Arab Saudi để đến Doha (Qatar), rồi nối chuyến về Hà Nội. Máy bay hạ cánh lúc 19h45.
Đội tuyển được ưu tiên nhập cảnh làn riêng, nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian ở khâu lấy hành lý. Đến gần 21h, các thành viên mới bắt đầu di chuyển ra ngoài sảnh chờ. HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Khuất Văn Khang đi đầu xen giữa hàng trăm người hâm mộ ra đón.
HLV Kim đẩy xe lăn cho Nguyễn Hiểu Minh - trung vệ bị đứt dây chằng đầu gối phải ở bán kết thua Trung Quốc 0-3.
Các nhân viên y tế cũng chờ sẵn để đưa cầu thủ sinh năm 2004 ra xe cứu thương, chở thẳng về bệnh viện để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật.
HLV Kim đẩy xe lăn cho Nguyễn Hiểu Minh - trung vệ bị đứt dây chằng đầu gối phải ở bán kết thua Trung Quốc 0-3.
Các nhân viên y tế cũng chờ sẵn để đưa cầu thủ sinh năm 2004 ra xe cứu thương, chở thẳng về bệnh viện để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật.
HLV Kim và các học trò vất vả mới ra đến xe buýt, sau khi len qua dòng người liên tục cổ vũ và hát hò. Trước sự nhiệt tình ấy, HLV người Hàn Quốc hai lần ra trước cửa xe nói lời cảm ơn.
Một số người hâm mộ đã gõ cửa kính xe buýt để được ông chú ý. Có người chắp tay nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn sau khi nhà cầm quân này tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam đạt được thành công. Trong năm 2025, các đội tuyển dưới thời của ông đã vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.
HLV Kim và các học trò vất vả mới ra đến xe buýt, sau khi len qua dòng người liên tục cổ vũ và hát hò. Trước sự nhiệt tình ấy, HLV người Hàn Quốc hai lần ra trước cửa xe nói lời cảm ơn.
Một số người hâm mộ đã gõ cửa kính xe buýt để được ông chú ý. Có người chắp tay nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn sau khi nhà cầm quân này tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam đạt được thành công. Trong năm 2025, các đội tuyển dưới thời của ông đã vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.
Khi người hâm mộ hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng, HLV Kim vẫy tay rồi hát theo câu "Việt Nam Hồ Chí Minh".
Trước đó, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Nội Bài, trong đó có một số là người nhà các cầu thủ.
Bà Nguyễn Thị Hương (áo đỏ), mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc, cảm xúc bồi hồi, khó tả khi chờ đón con trai về nhà sau gần ba tháng tập trung cùng đội tuyển.
Trước đó, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Nội Bài, trong đó có một số là người nhà các cầu thủ.
Bà Nguyễn Thị Hương (áo đỏ), mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc, cảm xúc bồi hồi, khó tả khi chờ đón con trai về nhà sau gần ba tháng tập trung cùng đội tuyển.
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh hạnh phúc khi về nước trong vòng tay người hâm mộ. Bố mẹ anh đều ra sân bay và cũng lên xe cứu thương để về bệnh viện cùng con trai.
Hiểu Minh sẽ được phẫu thuật và cần khoảng 9 tháng hồi phục chấn thương nặng.
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh hạnh phúc khi về nước trong vòng tay người hâm mộ. Bố mẹ anh đều ra sân bay và cũng lên xe cứu thương để về bệnh viện cùng con trai.
Hiểu Minh sẽ được phẫu thuật và cần khoảng 9 tháng hồi phục chấn thương nặng.
Em út của đội tuyển Nguyễn Lê Phát (sinh năm 2007) không diễn tả thành lời khi được chào đón tại sân bay. Anh cho biết cảm giác khác hẳn so với thời điểm về nước sau khi giành HC vàng SEA Games 33.
Em út của đội tuyển Nguyễn Lê Phát (sinh năm 2007) không diễn tả thành lời khi được chào đón tại sân bay. Anh cho biết cảm giác khác hẳn so với thời điểm về nước sau khi giành HC vàng SEA Games 33.
Người hâm mộ mang loa, trống, chiêng ra sân bay để chào đón các cầu thủ. Một góc sảnh đến ga quốc tế sân bay Nội Bài trở nên huyên náo khiến nhiều người nước ngoài tò mò. Khi được biết đội tuyển Việt Nam vừa giành HC đồng U23 châu Á, họ gửi lời chúc mừng và nán lại quay video.
Người hâm mộ mang loa, trống, chiêng ra sân bay để chào đón các cầu thủ. Một góc sảnh đến ga quốc tế sân bay Nội Bài trở nên huyên náo khiến nhiều người nước ngoài tò mò. Khi được biết đội tuyển Việt Nam vừa giành HC đồng U23 châu Á, họ gửi lời chúc mừng và nán lại quay video.
Các cầu thủ Việt Nam đi giữa người hâm mộ trong niềm hạnh phúc. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt lấy điện thoại quay lại cảnh tượng có thể là để đời.
Khi xe buýt rời đi, người hâm mộ vẫn nán lại vẫy tay tạm biệt. Nhiều người hạnh phúc khi được chạm vào các người hùng. Một số thỏa mãn khi được hòa chung vào không khí cuồng nhiệt, như đoạn kết đẹp cho hành trình U23 châu Á 2026 của bóng đá Việt Nam.
Khi xe buýt rời đi, người hâm mộ vẫn nán lại vẫy tay tạm biệt. Nhiều người hạnh phúc khi được chạm vào các người hùng. Một số thỏa mãn khi được hòa chung vào không khí cuồng nhiệt, như đoạn kết đẹp cho hành trình U23 châu Á 2026 của bóng đá Việt Nam.
Hoàng Giang - Hiếu Lương