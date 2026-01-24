HLV Kim cùng CĐV hát 'Việt Nam, Hồ Chí Minh'

Sau khi hạ Hàn Quốc ở trận tranh giải ba giải U23 châu Á 2026, sáng nay thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Arab Saudi để đến Doha (Qatar), rồi nối chuyến về Hà Nội. Máy bay hạ cánh lúc 19h45.

Đội tuyển được ưu tiên nhập cảnh làn riêng, nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian ở khâu lấy hành lý. Đến gần 21h, các thành viên mới bắt đầu di chuyển ra ngoài sảnh chờ. HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Khuất Văn Khang đi đầu xen giữa hàng trăm người hâm mộ ra đón.