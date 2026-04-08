HLV Kim chia tay trợ lý số 1 ở tuyển Việt Nam

Hà NộiTrợ lý HLV Lee Jung-soo chia tay đội tuyển Việt Nam để phát triển sự nghiệp riêng.

Trợ lý Lee Jung-soo rời đi sau khi hết hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF). Theo nguồn tin của VnExpress, ông đã nhận lời dẫn dắt một CLB ở Đông Nam Á.

Trợ lý Lee bắt đầu làm việc ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025. Sau một năm, ông giúp bóng đá Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HC vàng SEA Games 33 và đứng thứ ba U23 châu Á 2026.

Trợ lý HLV Lee Jung-soo chuẩn bị cho buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân Việt Trì ở Phú Thọ vào ngày 12/11/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của trợ lý Lee là nâng tầm các tình huống cố định, để hạn chế tối đa bàn thua và trở thành vũ khí săn bàn. Tình huống cố định đem về 5 trong 17 bàn (29,4%) sau 8 trận cho ĐTQG, 7 trong 31 bàn (22,5%) sau 17 trận cho đội U23.

HLV Kim Sang-sik cho biết đã cùng trợ lý Lee Jung-soo làm việc kỹ về chi tiết này, với phương châm giúp các cầu thủ nắm ý tưởng truyền đạt một cách nhanh nhất, đơn giản nhất, thay vì phức tạp hóa vấn đề. HLV Kim nói: "Chúng tôi cũng học hỏi từ những đội mạnh về bóng cố định. HLV Lee rất tập trung vào các vấn đề tăng cường nhân sự che chắn cho hàng thủ. Ông ấy hiểu chuyện ghi bàn quan trọng, nhưng đề cao việc làm thế nào để không thủng lưới đặc biệt ở các tình huống cố định. Nên chúng tôi hướng dẫn cầu thủ phải tạo áp lực lên đối thủ, bằng cách đeo bám, túm người, kéo, đẩy".

Ông Lee Jung-soo đến với bóng đá Việt Nam trước HLV Kim Sang-sik, với chân trợ lý tại CLB TP HCM từ tháng 12/2018 đến tháng 7/2020 dưới thời HLV Chung Hae-seong. Sau đó, ông về Hàn Quốc làm trợ lý HLV tại Suwon FC đến tháng 12/2023.

Thời còn thi đấu, Lee Jung-soo là trung vệ hàng đầu của Hàn Quốc. Ông khoác áo ĐTQG 54 trận từ năm 2008 đến 2013, đá chính tại World Cup 2010. Lee góp công lớn ở vòng bảng khi mở tỷ số ở trận ra quân thắng Hy Lạp 2-0, rồi gỡ hòa 1-1 trong trận hòa Nigeria 2-2 ở lượt cuối.

Trợ lý HLV Lee Jung-soo, HLV thể lực Yoon Dong-hun và HLV thủ môn Lee Woon-jae (từ trái sang) trước trận Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 31/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Ở cấp CLB, ông Lee Jung-soo là gương mặt quen thuộc tại K-League 1, thi đấu cho FC Seoul, Incheon United và Suwon Samsung Bluewings. Năm 2009, ông sang Nhật Bản chơi cho Kyoto Sanga rồi Kashima Antlers. Từ mùa 2010-2011 đến 2015-2016, ông sang Qatar khoác áo Al Sadd, từng cùng đội này thắng Jeonbuk Hyundai Motors của chính Kim Sang-sik ở chung kết để vô địch AFC Champions League 2011. Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Lee chơi cho Suwon FC hai mùa, rồi sang Mỹ đá cho Charlotte Independence năm 2018 trước khi giải nghệ.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) thường chỉ ký hợp đồng dài hạn với HLV trưởng ĐTQG. Trong khi đó, các trợ lý và nhân viên đội tuyển chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn, có thể theo từng giải đấu, và sẽ tiếp tục đàm phán khi hết giải. Những vị trí này thường do HLV trưởng đề xuất.

Trước ông Lee Jung-soo, HLV Kim Sang-sik có trợ lý số 1 là Choi Won-kwon, rồi chia tay sau khi vô địch ASEAN Cup 2024. Ông Choi có thể tái xuất ở đội tuyển.

Hiện, HLV Kim vẫn còn hai trợ lý đồng hương thân tín. HLV thủ môn Lee Woon-jae mới gia hạn với VFF đến hết Asian Cup 2027, vào hôm 6/4. Trong khi đó, HLV thể lực Yoon Dong-hun vẫn gắn bó với ông Kim từ ngày đầu.

HLV Kim Sang-sik ký hợp đồng với VFF từ tháng 5/2024 đến tháng 3/2026. Do liên tiếp đạt thành tích tốt, điều khoản gia hạn thêm một năm hợp đồng tự động được kích hoạt, tức đến tháng 3/2027.

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik và các cộng sự thời gian tới là bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, rồi chuẩn bị cho Asian Cup 2027 tại Arab Saudi.

Hiếu Lương