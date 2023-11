HLV Kim Chi phản đối án phạt của VFF

HLV của đội bóng đá nữ TP HCM I Đoàn Thị Kim Chi làm đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau khi bị cấm chỉ đạo hai trận ở giải VĐQG 2023.

Ở vòng 4 giải nữ VĐQG 2023 trên sân Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam (Hà Nội) ngày 26/11, TP HCM I gặp Than KSVN. Phút 87, khi TP HCM I đang dẫn 1-0, trọng tài thổi phạt đền cho Than KSVN. Do cầu thủ TP HCM phản ứng quyết liệt, HLV Đoàn Thị Kim Chi gọi họ về trước khu kỹ thuật để trấn tĩnh. Sau đó, đội nữ TP HCM trở lại thi đấu, và thủ môn Kim Thanh cản phá được cú đá phạt đền của Dương Thị Vân, giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng và vươn lên đỉnh bảng sau bốn lượt.

VFF cho rằng hành động của Kim Chi làm gián đoạn trận đấu nên quyết định phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ hai trận với HLV Kim Chi.

HLV Kim chi nâng cup vô địch nữ quốc gia 2022. Ảnh: Đức Đồng

Sáng nay 28/11, HLV Kim Chi gửi đơn khiếu nại lên VFF và Ban tổ chức giải VĐQG, đề nghị xem xét lại án phạt. "Bản thân tôi không muốn tái diễn cảnh xung đột giữa cầu thủ hai đội như lần năm 2018 tại sân Thống Nhất. Vì vậy tôi phải nhanh chóng ngăn chặn, chấn chỉnh", HLV Kim Chi nói với VnExpress. "Tôi yêu cầu các cầu thủ vào khu vực trước khu vực kỹ thuật của đội TP HCM I để nhắc nhở, động viên nhằm giúp họ bình tĩnh trở lại, cố gắng thi đấu để trận đấu tiếp tục và tránh xảy ra những hình ảnh không đẹp, gây ấn tượng xấu. Sau ba phút trao đổi, các cầu thủ đã bình tĩnh, trở lại sân thi đấu và trận đấu kết thúc trọn vẹn".

Đội trưởng CLB TP HCM I Trần Thị Kim Thanh cũng khẳng định HLV Kim Chi không cố tình làm gián đoạn trận đấu hay xúi giục cầu thủ làm điều xấu. "Trận đấu căng thẳng từ đầu tới cuối nên khi đội nhà bị phạt đền, HLV gọi chúng tôi ra để làm công tác tư tưởng. HLV không dại gì xúi giục đội bỏ trận để rồi bị phạt. Hơn nữa, chúng tôi đang dẫn bàn nên nếu có thua phạt đền, đội cũng có điểm chứ có thua đâu mà bỏ trận. Vì thế, tôi nghĩ giám sát đã nhận định báo cáo sai nên VFF mới ra án phạt như thế", Kim Thanh nói.

Bóng đá nữ TP HCM và Than KSVN là kỳ phùng địch thủ. Họ thường xuyên va chạm nảy lửa với nhau. Đỉnh điểm là trận đấu bán kết giải VĐQG 2018 trên sân Thống Nhất khi cầu thủ hai đội truy đuổi, đánh nhau. Sau đó, VFF phạt bốn cầu thủ TP HCM gồm Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng năm tháng. Hai cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng của Than KSVN cũng nhận án phạt tương tự. Bên cạnh đó, sáu cầu thủ kể trên bị phạt mỗi người 10 triệu đồng. Riêng Ban huấn luyện hai CLB bị cảnh cáo, và phạt mỗi đội 30 triệu đồng.

HLV Đoàn Thị Kim Chi sinh năm 1979 tại Bến Tre. Cô là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá nữ TP HCM và tuyển Việt Nam. Kim Chi đang sở hữu bốn Quả Bóng Vàng Việt Nam. Cô cũng đạt bốn HC vàng SEA Games và ba chức vô địch Đông Nam Á. Sau khi giải nghệ và làm HLV tuyển nữ TP HCM, cô giúp đội VĐQG bảy lần từ 2015. Ngoài ra, Kim Chi là trợ lý đắc lực của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ giành nhiều thành tích ở khu vực và dự World Cup 2023.

Đức Đồng