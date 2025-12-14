HLV Kim ba lần nói 'nhất định thắng lợi' trước bán kết SEA Games 33

Thái LanTôn trọng Philippines, nhưng HLV Kim Sang-sik cũng tự tin khẳng định Việt Nam có sự chuẩn bị tốt trước trận bán kết với Philippines ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

* Tiếp tục cập nhật

"Chúng tôi rất vui khi tiến vào bán kết. Nhưng mục tiêu không dừng ở đó, mà là vị trí cao hơn. Vì vậy, chúng tôi nhất định chiến đấu hết mình để chiến thắng ngày mai", HLV Kim nói ở họp báo tại sân Rajamangala, Bangkok chiều 14/12. "Các cầu thủ đã chuẩn bị tốt về chiến thuật - thể lực - tinh thần, nên nhất định chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt".

HLV Kim Sang-sik ở họp báo tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương

Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng B, sau hai trận thắng Lào 2-1 và Malaysia 2-0. Còn Philippines gây bất ngờ khi hạ Myanmar 2-0 và đương kim vô địch Indonesia 1-0, để đứng đầu bảng C.

Đây là lần đầu Philippines vào bán kết bóng đá nam kể từ SEA Games 1991. Vì vậy, hai đội lần đầu gặp nhau ở vòng này. Trong lần chạm trán gần nhất, Việt Nam thắng Philippines 2-1 ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025. Trận đó, Philippines dẫn trước nhờ bàn của Mariona trong hiệp một, nhưng hai bàn của Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Đình Bắc đầu hiệp hai giúp đội nhà ngược dòng, trên hành trình vô địch giải đấu ở Indonesia.

Cho rằng kết quả quá khứ không mấy ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng HLV Kim tự tin về sự chuẩn bị của các cầu thủ Việt Nam. "Lúc đó chúng tôi thắng 2-1, nhưng ngày mai không thể đảm bảo điều tương tự chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, các cầu thủ đang chuẩn bị tốt, nên tôi khá tự tin. Dù trận đấu có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng".

Trận đấu ngày mai sẽ diễn ra lúc 15h30 tại sân Rajamangala. Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu có thể phải diễn ra hiệp phụ và luân lưu, nên được tổ chức sớm hơn 30 phút so với vòng bảng để tránh ảnh hưởng đến trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia.

Theo HLV Kim, dù lịch sử đối đầu nghiêng về Việt Nam, Philippines cho thấy sự trưởng thành ở giải này, trong cả khâu tổ chức lối chơi cũng như cá nhân các cầu thủ. Bởi vậy, ông cho rằng đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn về thể chất và tinh thần sẽ chiến thắng. Nói đoạn, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ sang người tham gia họp báo cùng là Khuất Văn Khang rồi nhấn mạnh: "Cậu ấy và toàn thể các cầu thủ đang chuẩn bị tốt cho một mục tiêu cao hơn. Dù trận đấu ngày mai thế nào, chúng tôi sẽ nhất định vượt qua và giành chiến thắng".

Hiếu Lương