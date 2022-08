HLV Kiatisuk tiếc những cơ hội phung phí trước Hải Phòng

Gia LaiTheo HLV Kiatisuk, việc bỏ lỡ những cơ hội khiến HAGL thua 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku tại vòng 13 V-League 2022, chiều 19/8.

Trên sân Pleiku, HAGL cầm bóng 73%, 11 lần dứt điểm so với bảy của Hải Phòng. Tuy nhiên, họ luôn phải rượt đuổi và thúc thủ 1-2.

Phút 24, tận dụng sai sót ở hàng thủ HAGL, Rimario kiếm được phạt đền, sút thành công giúp Hải Phòng mở tỷ số. Sau khi ngoại binh của Hải Phòng đá hỏng quả phạt đền thứ hai, Nguyễn Văn Toàn gỡ hoà 1-1 cho HAGL bằng cú đánh đầu cận thành phút 65. Tuy nhiên, sau đó chỉ 12 phút, không ai theo kèm Joseph Mpande, để ngoại binh của HAGL tung chân vuốt bóng căng thành bàn.

HLV Kiatisuk đứt mạch 11 trận bất bại tại Pleiku, khi HAGL thua Hải Phòng 1-2 ở vòng 13 V-League 2022 ngày 19/8. Ảnh: Khả Hòa

"Trận này, HAGL tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được", HLV Kiatisuk mở lời trong buổi họp báo sau trận trên sân Pleiku. "Trong khi đó, Hải Phòng chơi máu lửa, nhiệt tình. Họ đang có phong độ cao gần đây. Hải Phòng lúc này là đội bóng mạnh. Chúc mừng họ với chiến thắng này".

Ở trận đấu cuối cùng giai đoạn một, HAGL thiếu vắng Nguyễn Công Phượng vì bị ốm và Nguyễn Phong Hồng Duy vì án treo giò. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk cho rằng đây không phải là nguyên nhân thất bại. Ông đã có các phương án thay thế và đội chủ nhà chơi không tệ. Nhà cầm quân Thái Lan cũng chấp nhận việc mất các trụ cột bởi trong một giải đấu đường dài, đội bóng nào cũng có thời điểm hao hụt nhân sự vì chấn thương và thẻ phạt, nên phải chấp nhận và thích ứng.

HAGL sử dụng ngoại binh An Sae-hee và kỳ vọng lớn vào ngoại binh người Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh mắc nhiều lỗi, có thể xem là một phần nguyên nhân khiến chủ sân Pleiku chịu thất bại. HLV Kiatisuk cho hay: "Theo như quy định của AFC Champion League, HAGL được bổ sung thêm một ngoại binh và An Sae-hee về với chúng tôi theo diện này. Đối với trận đấu trên sân nhà, tôi ưu tiên phòng ngự chắc chắn nên tạo cơ hội cho An Sae-hee. Nhưng có lẽ thời gian qua cậu ấy không được thi đấu nhiều, thể lực không đảm bảo. Trong tương lai An Sae-hee cần tập luyện nhiều hơn".

HAGL là đội bóng thay băng đội trưởng nhiều nhất tại V-League 2022, khi HLV Kiatisuk liên tục xoay tua giữa Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... Trước quan điểm cho rằng đội bóng phố núi thiếu một thủ lĩnh thực sự như Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC nên mới phải làm vậy, HLV Kiatisuk cho hay: "Do lứa cầu thủ này có nhiều cầu thủ bằng tuổi nhau, họ giống bạn bè, đồng đội cùng trang lứa. Để có một người thực sự hô hào theo kiểu thủ lĩnh cũng không phải tiêu chí của đội bóng. Toàn đội bóng đều hiểu nhau và chơi cùng một sơ đồ, việc tuân thủ đồng bộ được đề cao. Các cầu thủ ngoại thì hiền lành, chăm chỉ tạo phong cách đồng đội chơi đẹp với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau".

HAGL 1-2 Hải Phòng Video HAGL thua Hải Phòng 1-2 ngày 19/8.

Trước khi thua Hải Phòng, HAGL đã thất bại 1-2 khi làm khách của Hà Nội. Hi vọng vô địch của thầy trò Kiatisuk vì vậy trở nên mong manh hơn, do đã kém ngôi đầu của Hà Nội tới bảy điểm trong khi đá nhiều hơn một trận. "Chặng đường còn dài, tôi sẽ nhắc nhở cầu thủ, và luôn hướng lên phía trước. Chỉ tiêu của HAGL là nằm trong top 3. Chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội", HLV Kiatisuk nhận xét.

HAGL sẽ nghỉ loạt trận đầu tiên giai đoạn hai, và tiếp đón Sài Gòn FC vào ngày 3/9.

Lâm Thỏa