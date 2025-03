HLV Kiatisuk chạy tháo thân trong động đất ở Bangkok

Thái LanHLV Kiatisuk Senamuang, HLV Masatada Ishii và nhiều nhân vật thể thao Thái Lan trải qua nhiều trang thái khác nhau trong cơn động đất chiều 28/3.

Cục khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận động đất xảy ra ở miền trung Myanmar lúc 12h50 (13h20 giờ Hà Nội) ngày 28/3, mạnh 7,7 độ. Trận động đất ảnh hưởng nặng nề đến quốc gia láng giềng Thái Lan, trong đó Bangkok được tuyên bố là vùng thảm họa.

Có mặt tại thủ đô, HLV Kiatisuk đăng một video do vợ quay lại lên mạng xã hội Instagram, ghi lại cảnh chùm đèn trên trần nhà rung lắc mạnh. "Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến Bangkok rung chuyển vì động đất", cựu HLV của HAGL viết. "Chúng tôi ở tầng 16 và phải chạy thoát thật nhanh bằng thang bộ. Tôi vẫn bị sốc. Hy vọng mọi người đều an toàn".

HLV Kiatisuk chia sẻ video chùm đèn ở trần nhà rung lắc mạnh, sau khi thủ đô Bangkok, Thái Lan bị ảnh hưởng bởi động đất có tâm chấn từ miền Trung Myanmar, chiều 28/3. Ảnh: Thairath

HLV tuyển Thái Lan Masatada Ishii tỏ ra bình tĩnh hơn. Là một người Nhật Bản - quốc gia thường xuyên đối diện với động đất, ông đã được tập huấn và cũng nhiều lần trải nghiệm thực tế. Nhà cầm quân sinh năm 1967 nhanh chóng cho vật dụng thiết yếu, bao gồm cả sạc dự phòng vào một ba lô rồi chạy bộ khỏi chung cư.

"Khi tòa nhà bắt đầu rung chuyển, tôi nghĩ nó sẽ qua ngay thôi. Dù vậy, tôi vẫn thu dọn đồ đạc và chạy từ tầng 15 xuống. Tôi đứng chờ ở bên ngoài khu chung cư. Tôi đã an toàn nên đừng ai lo lắng gì".

Trong khi đó, HLV thủ môn U22 Thái Lan Kawin Thamsatchanan vừa cùng đội bóng trở về từ Qatar sau giải giao hữu Doha Cup. Chỉ tám phút sau khi động đất xảy ra, cựu tuyển thủ Thái Lan lên Facebook cá nhân và viết: "Có phải động đất không? Tôi nghĩ ngôi nhà đang quay cuồng còn tôi sắp ngất".

Ngôi sao muay Thái Rodtang Jitmuangnon cũng mới về nước, sau khi đánh bại Takeru Segawa tại sự kiện One Championship 172 hôm 23/3 tại Nhật Bản. Anh đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cho biết gia đình và bản thân vẫn an toàn sau khi nhận được nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mộ. "Mong tất cả người dân Thái Lan an toàn và mạnh mẽ trước những gì xảy ra", Rodtang cho biết.

HLV Masatada Ishii tiết lộ khoảnh khắc thoát khỏi chung cư khi có động đất ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Chụp màn hình

Một số thành viên đội cử tạ trẻ Thái Lan cũng đăng lại cảnh rung lắc khi đang tập luyện tại Chiangmai, thành phố phía Bắc Thái Lan, cách tâm chấn khoảng 600 km. Ngay sau đó, Liên đoàn cử tạ Thái Lan xác nhận tất cả thành viên an toàn.

"Cảm ơn đội ngũ HLV đã tận tâm sơ tán VĐV khỏi tòa nhà", Chủ tịch Prachya Kiratinan cho hay. "Khi tình hình lắng xuống, cả đội được tập trung tại các lớp học. Không có ai bị thương nhưng một số vẫn bị sốc".

Theo tờ Thairath, trận động đất khiến một số sự kiện thể thao của Thái Lan diễn ra vào tối nay bị hoãn. Trong khi đó, LĐBĐ Thái Lan đề nghị có một phút mặc niệm, trước trận đấu sớm nhất vòng 27 Thai League 1 giữa Ratchaburi FC và PT Prachuap, diễn ra lúc 19h cùng ngày.

Một số địa phương ở Việt Nam chịu ảnh hưởng nhỏ và khả năng thiệt hại không cao, nhưng người dân cũng cảm nhận rung lắc, chủ yếu ở các nhà cao tầng. Bùi Thị Yến Xuân, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm, đăng lên Facebook cá nhân hình ảnh hệ thống đèn treo trong căn hộ chung cư rung lắc mạnh và tiết lộ cảm thấy sợ hãi.

Cựu HLV Thanh Hóa Velizar Popov cũng đăng bức ảnh đồng hành cùng người dân Myanmar, nơi ông từng dẫn dắt đội tuyển U23 giai đoạn 2019-2022. Thông điệp là gửi lời cầu nguyện đến người dân nước này bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn khốc, những người mất người thân sẽ tìm thấy sức mạnh, còn người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Trung Thu