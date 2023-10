HLV Kiatisuk: 'Bầu Đức không chi nhiều tiền'

Sau trận ra quân hòa Hải Phòng, HLV Kiatisuk Senamuang cho biết bầu Đức chỉ chi tiền mua hai ngoại binh trước khi V-League mùa giải 2023-2024 khởi tranh.

HLV Kiatisuk chỉ đạo trong trận hòa 1-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ở ngày mở màn V-League 20/10. Ảnh: Lâm Thoả

HAGL là đội bóng có ít biến động nhất về lực lượng trước thềm mùa giải 2023-2024. Họ chỉ chi tiền chiêu mộ hai ngoại binh là trung vệ Jairo và tiền đạo Martin Dzilah để thay thế Brandao và Paollo Oliveir - cầu thủ qua đời vì tai nạn ôtô sau khi kết thúc mùa trước. Về nội binh, đội bóng của bầu Đức chỉ có một sự bổ sung là Phan Đình Vũ Hải, thủ môn đến theo dạng chuyển nhượng tự do.

HAGL bước vào mùa giải mới với bộ khung là những cái tên quen thuộc như Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Dụng Quang Nho và một số gương mặt trẻ như Nguyễn Đức Việt, Trần Bảo Toàn hay Nguyễn Quốc Việt.

"Mùa này bầu Đức chỉ chi tiền để mua hai ngoại binh. Chúng tôi chỉ có ngân sách thế. Bầu Đức không chi nhiều tiền", Kiatisuk chia sẻ sau trận hòa 1-1 trên sân Lạch Tray tối 20/10, khi được hỏi về lực lượng của HAGL so với các đối thủ như Công an Hà Nội, Hà Nội FC hay Viettel. "Lực lượng như vậy nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với mọi đội bóng. Các cầu thủ trẻ của tôi trận này đã chơi đầy tự tin, dù khó khăn nhưng đã giành điểm trước Hải Phòng. Sắp tới, dù đối đầu đội bóng nào, Công an Hà Nội hay Viettel, chúng tôi cũng không e ngại, sẽ chiến đấu hết mình".

HAGL đá trận tiếp theo vào ngày 28/10, tiếp đương kim vô địch Công an Hà Nội. Dù mới vòng 2, HLV Kiatisuk gọi đó là "chung kết sớm" của V-League. Trận này, HAGL sẽ có sự trở lại của tiền vệ Trần Minh Vương, cầu thủ bị căng cơ, được cho nghỉ ở trận ra quân với Hải Phòng.

Cầu thủ 20 tuổi Nguyễn Quốc Việt là niềm hy vọng trên hàng công của HAGL. Ảnh: Lâm Thoả

Hôm qua, HLV Kiatisuk dùng hai ngoại binh đá trung vệ là Jairo và Diakite. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thái Lan phủ nhận ý kiến cho rằng HAGL đang chuyển sang lối chơi thiên về phòng ngự. Ông nói: "Ý tưởng của tôi không phải chơi phòng thủ. Nhưng phải phòng ngự chắc chắn trước khi tấn công. Mùa trước nhiều thời điểm chúng tôi muốn tấn công nhưng không dám vì hàng thủ chưa tốt. Đó là lý do tôi dùng hai ngoại binh cho hàng hậu vệ".

Về phía Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết một điểm là chấp nhận được ở trận ra quân, nhưng chưa hài lòng với cách chơi của đội nhà. Ông nói: "Lối chơi của đội có phần căng cứng. HAGL đẩy cao gây áp lực là chúng tôi bộc lộ sơ hở vì không có cầu thủ cầm trịch trên sân. Những phút cuối tôi đã nói toàn đội chú ý kiểm soát bóng nhưng không làm được. Tôi cũng hơi chậm trong việc kéo Mpande về đá trung vệ để thủ chắc hơn, bảo toàn chiến thắng".

Lâm Thoả