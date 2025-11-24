HLV Inter Miami: 'Tuần nào Messi cũng làm những điều khó tin'

MỹHLV Javier Mascherano ca ngợi Lionel Messi vừa dẫn dắt lối chơi vừa là người pressing đầu tiên, sau khi Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 ở bán kết miền Đông giải nhà nghề Mỹ MLS.

"Tuần nào Messi cũng làm những điều khó tin", Mascherano nói bằng tiếng Tây Ban Nha sau trận. "Ai cũng biết Messi giỏi cầm bóng ra sao, nhưng cậu ấy còn là người pressing đầu tiên, dẫn dắt toàn đội. Được huấn luyện Leo là đặc ân. Khi đồng đội thấy Leo làm điều đó, họ không thể không chạy theo. Thật phi thường".

Lionel Messi đánh đầu mở tỷ số trong trận Inter Miami thắng Cincinnati 4-0 ở bán kết miền Đông giải nhà nghề Mỹ MLS trên sân TQL, Cincinnati, Ohio, Mỹ ngày 23/11. Ảnh: AP

Trên sân TQL, Cincinnati tối 23/11, Messi đá trọn 90 phút, chạm bóng 64 lần, chuyền chính xác 89% với tám đường quyết định (key pass) và dứt điểm ba lần. Ngôi sao Argentina đánh đầu mở tỷ số, rồi lập hat-trick kiến tạo và được chuyên trang Sofascore chấm điểm 10.

Messi lập kỷ lục góp dấu giày vào 12 bàn tại vòng play-off MLS mùa này, với 6 bàn và 6 kiến tạo. Trước đó, anh giành Vua phá lưới mùa giải thường của MLS với 29 bàn và 19 kiến tạo. Tổng cộng, ngôi sao người Argentina góp dấu giày vào 59 bàn mùa này - kỷ lục của MLS.

Với 6 bàn, Messi cũng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới vòng play-off MLS 2025. Tiền đạo 38 tuổi tiến sát kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ play-off MLS, hiện thuộc về Carlos Ruiz với 8 bàn mùa 2002.

Lionel Messi nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Inter Miami

Trận này, Mascherano gây bất ngờ khi để Luis Suarez - tiền đạo vừa mãn án treo giò - dự bị, và tiếp tục đặt niềm tin vào tài năng 19 tuổi Mateo Silvetti người chơi bùng nổ trong trận thắng Nashville 4-0 ở vòng một MLS Cup. Silvetti đáp ứng kỳ vọng của ông thầy bằng pha kiến tạo cho Messi rồi đích thân nhân đôi cách biệt. Tadeo Allende cũng tỏa sáng với cú đúp trong hiệp hai, nâng thành tích lên 5 bàn ở play-off.

"Khi chúng tôi tìm thấy Leo và khai thác tốc độ hai cầu thủ chạy cánh hôm nay, mọi thứ hoạt động hoàn hảo", Mascherano phân tích. "Tôi luôn nói ý tưởng chiến thuật chỉ là một phần, còn người thực thi là cầu thủ. Họ xứng đáng nhận hết lời khen vì cách nhập cuộc và bản lĩnh trong trận đấu vốn rất khó khăn tại đây".

HLV người Argentina cũng thừa nhận việc để một huyền thoại như Suarez ngồi ngoài là quyết định không hề dễ dàng. Mascherano cũng ca ngợi Suarez hành xử, cho thấy sự vĩ đại cả với tư cách cầu thủ lẫn con người. Ông nhấn mạnh: "Trong những tình huống như vậy, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng Suarez đã chứng minh sự cam kết với đội bóng, với tập thể, và gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn đội".

Messi ghi bàn, lập hattrick kiến tạo Messi ghi dấu vào cả bốn bàn của Inter Miami.

Inter Miami lần đầu thắng tại sân của Cincinnati kể từ 2021, và lần đầu góp mặt ở chung kết miền Đông kể từ khi thành lập năm 2020. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa New York City và Philadelphia Union trên sân nhà Chase, Fort Lauderdale, Florida ngày 29/11. Nếu tiếp tục thắng, Messi và đồng đội sẽ đấu chung kết toàn nước Mỹ với đội thắng chung kết miền Tây ngày 6/12.

"Chúng tôi chưa đạt tới mục tiêu cuối cùng", Mascherano cho biết. "Khoảng cách đã rất gần, nhưng không được phép xao nhãng. Toàn đội phải tiếp tục làm việc, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới và cố gắng giành vé vào chung kết MLS Cup".

Hồng Duy tổng hợp