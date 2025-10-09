HLV Harry Kewell thích thú với áp lực từ Hà Nội FC

Hà NộiTrong lễ ra mắt chiều 9/10, cựu tiền đạo Liverpool cho biết ông phấn khích khi tiếp nhận những áp lực của Hà Nội FC và sẽ cố gắng để đưa đội bóng trở lại đường ray thành công.

Kewell là HLV thứ 10 của Hà Nội FC, bao gồm cả tạm quyền lẫn chính thức, kể từ năm 2021. Đội bóng thủ đô trắng tay hai mùa gần nhất và kỳ vọng có danh hiệu mùa này, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Tuy nhiên, thành tích bết bát với 5 trận không thắng đầu mùa và bị loại sớm ở Cup Quốc gia buộc Hà Nội phải sa thải HLV Makoto Teguramori, cùng một số lãnh đạo, và thay bằng HLV Harry Kewell.

"CLB luôn khao khát danh hiệu và tôi tiếp nhận áp lực ấy", Kewell nói ở lễ ra mắt Hà Nội FC vào chiều nay. "Đó là thứ khiến bóng đá trở thành môn thể thao được yêu mến. Nó giúp tôi thấy hứng khởi khi dẫn dắt CLB này".

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang (trái) và tân HLV Harry Kewell (phải) tại lễ ra mắt ở trụ sở Tập đoàn T&T, Hà Nội ngày 9/10/2025. Ảnh: Hà Nội FC

HLV sinh năm 1978 cho rằng bản thân phải làm tốt ngay từ ngày đầu tiên. Ông muốn tập trung cải thiện mọi chi tiết nhỏ như tiêu chuẩn tập luyện, tâm lý, sự gắn kết... Theo cựu ngôi sao Liverpool và Leeds United, những thứ nhỏ bé đúng hướng sẽ tạo nên kết quả lớn.

Trong quá trình đàm phán, điều làm Kewell ấn tượng ngay từ ngày đầu là tham vọng rõ ràng của Hà Nội. Ông cho rằng CLB không chỉ muốn chiến thắng đơn thuần mà phải thắng với bản sắc riêng. Các CĐV cũng luôn kỳ vọng cao vào đội bóng vô địch V-League nhiều nhất lịch sử (6 lần). "Đây không phải công việc dễ dàng, nhưng tôi muốn tận hưởng thử thách", Kewell cho hay.

Cựu tuyển thủ Australia đã dành thời gian xem lại nhiều trận đấu của Hà Nội FC, rồi trực tiếp xem hai trận gần nhất. Ông viết một báo cáo để gửi lại Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang, rồi rút ra ba điều bí mật then chốt để trao đổi với cầu thủ. Kewell mới làm việc buổi đầu tiên cùng đội hôm qua và sẽ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận ra mắt, tiếp Ninh Bình ở vòng 7 V-League 2025-2026.

"Quan trọng nhất là cung cấp thông tin rõ ràng, vì khả năng tiếp nhận thông tin của mỗi cầu thủ khác nhau", Kewell cho biết. "Tôi muốn họ hiểu được những gì tôi mong muốn trong khoảng thời gian eo hẹp và gấp gáp này".

HLV Harry Kewell trả lời truyền thông tại lễ ra mắt. Ảnh: Hà Nội FC

Kewell được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Australia. Ông từng 56 lần khoác áo ĐTQG, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp độ CLB, ông ghi 79 bàn sau 381 trận trên mọi đấu trường cho hai CLB danh tiếng xứ sương mù là Leeds United (1995-2003) và Liverpool (2003-2008). Ông cũng là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005, rồi đoạt Cup FA 2005-2006. Sau đó, Kewell sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Galatasaray 91 trận từ năm 2008 đến 2011.

Tuy nhiên, Kewell phải vật lộn để chuyển hóa thành công đó sang sự nghiệp huấn luyện. Sau khi treo giày năm 2014, ông đã bốn lần được bổ nhiệm làm HLV trưởng ở các giải hạng Tư của Anh, nhưng không mấy thành công và chỉ gắn bó không quá một mùa giải. Tháng 6/2022, Kewell quyết định gia nhập Celtic, để làm trợ lý cho đồng hương Ange Postecoglou. Họ cùng nhau giành cú ăn ba quốc nội 2022-2023, gồm VĐQG, Cup Quốc gia và Cup Liên đoàn.

Đến tháng 12/2023, Kewell chuyển đến Nhật Bản để dẫn dắt Yokohama F. Marinos. Tuy nhiên, ông vẫn không tạo được dấu ấn. Với thành tích thắng 13, hòa tám và thua 12, vị HLV này bị nhiều CĐV la ó trên khán đài, rồi mất ghế sau 7 tháng. Từ là á quân J-League 1, Yokohama F. Marinos kết thúc mùa 2024 ở vị trí thứ 9. Thành tích đứng nhì Cup C1 châu Á - AFC Champions League Elite 2023-2024 cũng bị cho chỉ thừa hưởng thành quả từ đời HLV đồng hương Kevin Muscat.

Kewell từng nhiều lần nói rằng muốn "tạo con đường riêng trong sự nghiệp cầm quân". Khi được hỏi điều gì đã ngăn ông thành công ở các CLB cũ, HLV 47 tuổi cho rằng là thời gian. Những gì ông muốn xây dựng phụ thuộc vào nhân sự có trong tay. Kewell chia sẻ: "Ai cũng muốn đá như Man City, Liverpool nhưng cần thời gian và làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Tôi là mẫu HLV luôn tìm cách thích ứng và thể hiện bản thân bằng công việc. Khi dẫn dắt ở Anh, Scotland, Nhật Bản, tôi luôn tận hưởng từng khoảnh khắc, học hỏi làm sao để chơi thứ bóng đá đẹp nhất mà vẫn đạt kết quả tối đa".

HLV người Australia có hơn một năm nghỉ ngơi trước khi dẫn dắt Hà Nội FC. Nhưng ông khẳng định không bao giờ ngừng làm việc mà học hỏi thêm để hoàn thiện ý tưởng.

Kewell cho biết quyết định sang Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bên cạnh đó, ông cũng trao đổi với người bạn thân Robbie Fowler về kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á. Cả hai là đồng đội cũ ở Leeds và Liverpool. Ở đoạn cuối sự nghiệp, Fowler sang Thái Lan thi đấu cho Muangthong United mùa 2011 và ghi 10 bàn sau 20 trận.

Hiếu Lương