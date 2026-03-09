HLV Harry Kewell nổi cáu với luật 8 giây ở V-League

Hà NộiHLV Harry Kewell nổi cáu sau khi trọng tài cho Công an Hà Nội đá phạt góc vì thủ môn Hà Nội FC chậm đưa bóng vào cuộc ở vòng 15 V-League 2025-2026.

Ở phút bù thứ 6 hiệp hai, trên sân Hàng Đẫy tối 8/3, thủ môn Quan Văn Chuẩn bắt gọn đường tạt của Nguyễn Đình Bắc. Ít giây sau, bất ngờ trọng tài Nazmi Bin Nasaruddin cho CAHN hưởng phạt góc. Ngoài đường biên, HLV Kewell phản ứng dữ dội, khiến đội trưởng Nguyễn Văn Quyết phải can ngăn. Nhà cầm quân Australia sau đó phải nhận thẻ vàng từ trọng tài người Malaysia.

Sau đó, CAHN được hưởng phạt đền khi Leo Artur bị Phạm Xuân Mạnh truy cản trái phép trong vòng cấm. Chính Artur thực hiện thành công nhưng không thể giúp CAHN tránh khỏi thất bại 1-2, cũng là trận thua trận đầu tiên của họ tại V-League 2025-2026.

HLV Kewell phản ứng với trọng tài trong trận Hà Nội FC thắng Công an Hà Nội 2-1 ở vòng 15 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 8/3/2026. Ảnh: VPF

"Chuyện này tôi chưa từng thấy. Khi thủ môn đặt bóng xuống, trọng tài bắt đầu đếm từ 5 về 1, rồi đối phương được hưởng phạt góc", HLV Kewell nói sau trận. "Tôi đã gặp trọng tài để nói về tình huống này. Trọng tài nào cũng làm vậy thì không vấn đề, nhưng không phải ai cũng làm vậy ở giải này".

Điều lệ V-League quy định các trọng tài sẽ áp dụng luật theo Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB). Quyết định của trọng tài Nasaruddin dựa vào luật được IFAB thông qua vào ngày 1/3/2025. Theo đó, từ mùa giải 2025-2026, thủ môn được giữ bóng 8 giây, sau đó các trọng tài sẽ đếm ngược bằng tay ở 5 giây cuối. Nếu thủ môn vi phạm, đối thủ có thể hưởng ném biên hoặc quả phạt góc.

Trọng tài người Malaysia Nazmi Bin Nasaruddin (áo vàng) nhắc nhở thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Luật 8 giây là bản nâng cấp của luật 6 giây trước đó, cùng để ngăn thủ môn giữ bóng quá lâu. Tuy nhiên, luật 6 giây hiếm khi được áp dụng. Thứ nhất, luật này khiến thủ môn đôi khi phải thả bóng dù đang bị đối phương bao vây. Thứ hai, hình phạt cho việc giữ bóng quá 6 giây - cho đối phương đá phạt gián tiếp trong vòng cấm - là quá nặng.

Trừ tình huống này, HLV Kewell đánh giá trọng tài có một vài tình huống bắt chưa chuẩn xác, nhưng chia đều cho đôi bên ở trận derby thủ đô tại vòng 15 V-League. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Australia vẫn cho rằng đây là trận cầu hoàn hảo. "V-Lea

gue nên có nhiều hơn những trận như thế này. Hai đội có phong cách chơi khác nhau, nhưng điều tôi thích là sự cạnh tranh và chiến đấu của từng cầu thủ. Đó mới là bóng đá", Kewell cho hay.

Trước trận, CAHN được đánh giá cao hơn khi đã bất bại 17 trận liền tại V-League, rồi hạ Hà Nội FC 4-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, HLV Kewell khẳng định rất tự tin với các phương án đối phó dù đối thủ đang có mùa giải hoàn hảo cùng cách chơi rõ ràng. CAHN kiểm soát bóng tốt, thích chuyền và đâm ra sau lưng đối phương, còn Hà Nội phát triển bóng từ dưới lên để tạo cơ hội.

Hà Nội FC 2-1 Công an Hà Nội Diễn biến chính trận Hà Nội FC thắng Công an Hà Nội 2-1 ở vòng 15 V-League 2025-2026.

"Họ không làm được gì khác so với kế hoạch chúng tôi đã chuẩn bị", Kewell cho biết. "Chúng tôi đã làm chủ trận đấu, làm tốt ở các tình huống bóng hai. Tôi chỉ không hiểu pha bóng cuối trận thôi".

Hà Nội FC kiểm soát bóng ít hơn, nhưng tận dụng tốt sai lầm của đối phương. Phút 26, Cao Pendant Quang Vinh mất bóng ở biên trái để Tadeu Adriel chuyền nhanh đến sát vòng cấm cho Đỗ Hoàng Hên ghi bàn. Đến phút 71, David Fisher bị Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng cấm, khi tận dụng sự thiếu ăn ý của hàng thủ CAHN, trước khi Hên hoàn tất cú đúp.

Chiến thắng của Hà Nội FC giúp ngăn CAHN bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026. Sau 15 vòng đấu, CAHN đứng đầu bảng với 35 điểm và thi đấu ít hơn các đối thủ một trận. Bốn vị trí xếp sau là Thể Công (31 điểm), Ninh Bình (28), Hà Nội FC (24) và Công an TP HCM (23).

Hiếu Lương