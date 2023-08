HLV Hà Nội FC nghi ngờ trọng tài ở trận thua CAHN

Hà NộiÔng Bozidar Bandovic đặt dấu hỏi về việc trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart nhiều lần không thổi phạt đền khi cầu thủ Hà Nội FC ngã trong vòng cấm Công an Hà Nội ở V-League hôm qua.

"Tôi không đổ lỗi sau thất bại. Nhưng có nhiều tình huống cần đặt dấu hỏi", ông nói sau trận thua Công an Hà Nội 1-2 ở vòng năm nhóm đua vô địch giai đoạn II V-League 2023. "Có nhiều nghi vấn ở đây, bởi trọng tài bỏ qua nhiều lỗi mà có thể chúng tôi xứng đáng được hưởng 11m, và cả một số tình huống bên ngoài vòng cấm".

Caion ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của hai hậu vệ CAHN là Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dụng trong trận đấu ngày 6/8 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Lâm Thỏa

Trận này, ban tổ chức thuê ông Songkran Bunmeekiart cầm còi nhằm hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra với trọng tài. Tuy nhiên, trên sân Hàng Đẫy, trọng tài người Thái Lan vẫn gây tranh cãi khi không thổi phạt đền ở ba tình huống cầu thủ Hà Nội FC ngã trong vòng cấm.

Phút 60, Đỗ Hùng Dũng băng vào vòng cấm và va chạm với Giáp Tuấn Dương, nhưng ông Songkran cho rằng hậu vệ Công an Hà Nội đã chiếm vị trí trước. Phút 72, Caion ngã khi bị kẹp giữa Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dụng nhưng không có còi phạt. Ngoại binh của Hà Nội FC đập tay xuống sân liên tục thể hiện sự bức xúc. Đến phút 83, Phạm Tuấn Hải bị Hồ Tấn Tài đá vào chân trong vòng cấm, nhưng trọng tài cũng không cho rằng đó là lỗi dẫn tới phạt đền.

Hà Nội FC nghi ngờ về tính công minh của trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 6/8. Ảnh: Lâm Thỏa

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy chật kín khán giả, nhiều CĐV thậm chí không thể vào sân. Và trong không khí cuồng nhiệt, hai đội bóng thủ đô trình diễn một trận đấu căng thẳng, rượt đuổi tỷ số. Công an Hà Nội mở tỷ số trước với pha đánh đầu của Gustavo Henrique ở phút 16, nhưng chỉ bảy phút sau Jevtovic gỡ hòa cho nhà ĐKVĐ với cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Filip Nguyễn.

Hai phút sau khi vào hiệp hai, Công an Hà Nội lại vượt lên. Đoàn Văn Hậu đập nhả với Jhon Cley rồi tạt vào cho Gustavo Henrique băng lên đệm bóng tung lưới Bùi Tấn Trường. Sau bàn thua, Hà Nội FC tấn công dồn dập. Họ tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng rồi Lê Xuân Tú đều kết thúc thiếu chuẩn xác, nên không có bàn gỡ. Thua 1-2, nhà ĐKVĐ mất ngôi đầu vào tay đối thủ cùng thành phố với hai điểm ít hơn.

"Tôi thấy tiếc nuối", HLV Bandovic nói thêm. "Đầu trận, đội chơi không tốt. Nhưng sau bàn thua thứ nhất, chúng tôi đá tốt hơn và có bàn gỡ. Thật tiếc khi thủng bàn thứ hai ngay sau giờ giải lao. Hà Nội FC sau đó tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng được. Đối thủ tập trung số đông phòng ngự, còn trọng tài thì có nhiều dấu hỏi".

Cuối trận đấu trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ Công an Hà Nội nhiều lần nằm sân câu giờ. Giám đốc Kỹ thuật Trần Tiến Đại thậm chí chạy vào sân đá bóng, gây bức xúc cho cầu thủ Hà Nội FC. Khi được hỏi về chuyện đối phương câu giờ, HLV Bandovic cho hay: "Trong bóng đá điều như thế có thể diễn ra vì kết quả. Nhưng tôi không bao giờ thích như thế. Người hâm mộ đến xem bóng đá luôn muốn xem bóng đá đẹp. Tôi muốn cầu thủ chơi tới cùng. Nhưng có lẽ cũng vì áp lực kết quả mà đối thủ mới làm vậy".

Bên phía Công an Hà Nội, HLV trưởng Flavio Cruz không có trong ban huấn luyện. Người thay ông trực tiếp chỉ đạo là Giám đốc Kỹ thuật Trần Tiến Đại. Trước đó, trong trận thắng chủ nhà Nam Định 2-1, HLV trưởng của đội bóng này cũng chỉ ngồi trên khán đài dù không chịu bất cứ án phạt nào. Điều này làm dấy lên nghi ngờ ông Cruz "bay ghế" vì đội chỉ thắng một trong năm trận trước đó.

Công an Hà Nội bố trí trợ lý Azmin Aziz trả lời họp báo sau trận. Khi được hỏi về công tác trọng tài, ông đáp: "Trọng tài là trọng tài. Quyết định của họ luôn đúng, bạn không thể đặt dấu hỏi".

Theo vị trợ lý này, bên cạnh cầu thủ thể hiện tốt, chiến thắng của Công an Hà Nội còn có phần may mắn. Ông Azmin Aziz nói: "Cuộc sống cũng vậy, sẽ có lúc may mắn và có lúc đen đủi. Hôm nay, may mắn nay đứng về phía chúng tôi. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra".

Trận này Công an Hà Nội lần đầu tiên cho ngôi sao Nguyễn Quang Hải dự bị kể từ khi chiêu mộ tiền vệ này, và chỉ tung anh vào sân ở hiệp hai. Theo trợ lý Azmin Aziz, đây là "bí mật chiến thuật" của đội.

Lâm Thỏa