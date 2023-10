HLV Guardiola so sánh trọng tài với diễn viên đoạt Oscar

ĐứcTheo HLV Pep Guardiola, các trọng tài và tổ VAR muốn làm nhân vật chính như những diễn viên hạng A đang chờ được trao giải Oscar và cần khiêm tốn hơn.

"Họ sẽ phải tìm ra một hệ thống trong đó vai chính là các cầu thủ và trận đấu", Guardiola nói trong buổi họp báo trước trận RB Leipzig ở lượt hai bảng G Champions League. "Trong tất cả các nước, chứ không chỉ tại Ngoại hạng Anh, các trọng tài và VAR mới là nhân vật chính. Như thể họ đang nghe câu 'Và giải Oscar thuộc về'. Họ phải lùi lại một bước. Trong một số trận, hãy khiêm tốn, để các cầu thủ làm những gì phải làm, và họ sẽ trở nên tốt hơn".

HLV Guardiola trong họp báo trước trận Leipzig ở lượt hai vòng bảng Champions League. Ảnh: AFP

Chủ đề được bàn tán nhiều nhất của vòng 7 Ngoại hạng Anh là việc Ban trọng tài Anh (PGMOL) thừa nhận "lỗi nghiêm trọng của con người" khi không công nhận bàn thắng của Luiz Diaz trong trận Liverpool thua 1-2 trên sân Tottenha. Khi đó, trọng tài biên căng cờ báo hiệu việt vị nên trọng tài chính Simon Hooper không công nhận bàn. Còn tổ VAR, gồm tổ trưởng Darren England và trợ lý Dan Cook, tưởng pha lập công của Diaz được công nhận nên không thay đổi quyết định trên sân. Chỉ khi trận đấu tiếp tục, VAR mới nhận ra sai lầm và thông báo với ông Hooper, nhưng không lật lại vụ việc vì tình huống đã trôi qua. Đoạn ghi âm giữa các trọng tài ở tình huống này mà PGMOL gửi cho Liverpool hôm 3/10 đã cho thấy diễn biến như vậy.

"Tôi hoàn toàn hiểu Liverpool phẫn nộ thế nào trong trường hợp đó", Guardiola nói thêm. "Đó có thể là CLB khác, nhưng tổ VAR vẫn sẽ quyết định những gì chúng tôi phải làm và chúng tôi vẫn sẽ phải làm theo họ. Mọi người đều biết họ phạm sai lầm và Liverpool phải gánh chịu hậu quả lớn từ điều đó. Trong những trận đấu thế này, điều đó rất quan trọng".

Man City đã thua hai trận gần nhất, gồm thất bại 1-2 trên sân Wolves tại Ngoại hạng Anh và 0-1 trên sân Newcastle ở vòng ba Cup Liên đoàn. Đây là lần đầu họ trải qua hoàn cảnh này, kể từ thất bại 0-2 trước Southampton ở Cup Liên đoàn và 1-2 trước Man Utd tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 1.

Tuy nhiên, Guardiola không lo lắng dù bị Tottenham và Arsenal rút ngắn cách biệt xuống một điểm ở Ngoại hạng Anh. "Chúng tôi không vô địch hay mất danh hiệu Ngoại hạng Anh trước Wolves", HLV người Tây Ban Nha bày tỏ. "Chúng tôi từng bị đội đầu bảng bỏ xa nhiều lần. Không phải vào tháng 10, mà vào tháng 2 hay tháng 3. Nhưng chúng tôi vẫn trở lại, cố gắng làm tốt hơn, học hỏi từ trận đấu. Tôi rất hài lòng với những gì toàn đội đã làm cho đến nay nhưng chúng tôi phải tiếp tục".

Man City cũng gặp rắc rối trong quá trình chuẩn bị khi chuyến bay đến đến Saxony ngày 3/10 phải lùi lịch vì điều kiện thời tiết nguy hiểm ở Leipzig. Theo Guardiola, ông và các học trò không cảm thấy phiền toái vì bay an toàn và hạ cánh an toàn mới là điều quan trọng. Do đó, ông cho các học trò kéo dài buổi tập và bữa trưa, trước khi lên đường lúc 21h - muộn hơn hai tiếng so với kế hoạch.

Hồng Duy