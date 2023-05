HLV Guardiola: 'Haaland cũng chưa thể so sánh với Messi'

AnhTheo Pep Guardiola, dù sở hữu số lượng bàn thắng khẳng lồ, tiền đạo Erling Haaland chưa đạt phong độ đỉnh cao như Lionel Messi.

Đá phạt đền mở tỷ số trong trận thắng Fulham 2-1 ở vòng 34 cuối tuần trước, Haaland chạm mốc 50 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Tính riêng Ngoại hạng Anh, tiền đạo Na Uy cân bằng thành tích ghi 34 bàn trong một mùa thuộc về Alan Shearer và Andy Cole. Anh chỉ cần thêm một bàn trong sáu vòng còn lại để thiết lập kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh.

Được hỏi về sự so sánh giữa Haaland với Messi, trong buổi họp báo trước trận đá bù vòng 28 gặp West Ham hôm nay, Guardiola khẳng định: "Không ai có thể so sánh với Messi. Điều đó không giúp ích cho Haaland, nhưng về mặt bàn thắng và tinh thần thi đấu, tôi hiểu sự so sánh như vậy".

Khi làm việc cùng nhau ở Barca giai đoạn 2008-2012, Guardiola và Messi giành ba La Liga, hai Cup Nhà vua, hai Champions League và hai FIFA Club World Cup. Theo HLV Tây Ban Nha, Messi là cầu thủ toàn diện nhất với tầm nhìn, khả năng rê bóng, chuyền, kiến tạo hay sự cạnh tranh, nhưng ông hy vọng Haaland có thể tiếp cận vị thế của ngôi sao Argentina vì điều đó sẽ giúp ích cho Man City.

Haaland đá phạt đền ghi bàn trong trận Man City thắng West Ham ở vòng 34 Ngoại hạng Anh ngày 30/4. Ảnh: mancity.com

Guardiola cũng khẳng định các cầu thủ khác của Man City phải học cách thích nghi với điểm mạnh của Haaland, là những pha chạy chỗ sắc bén và chọn vị trí, nhằm phát huy tối đa phẩm chất và mối đe dọa của tiền đạo Na Uy. Theo HLV 52 tuổi, không chỉ ghi bàn, Haaland còn tham gia vào việc pressing, phòng ngự, đón những đường bóng dài và kết nối với các vệ tinh xung quanh.

Dù vậy, ông nhận định Haaland chưa đạt đến đỉnh cao phong độ và phải tiếp tục cải thiện từ mùa tới. "Haaland có thể cải thiện nhiều phong cách thi đấu. Chúng tôi đã bàn về điều đó", HLV Tây Ban Nha nói. "Tôi không nói về cách di chuyển trong vòng cấm, mà tầm ảnh hưởng lên lối chơi của CLB. Tôi nghĩ chính Haaland có cảm giác rằng 'Đá như vậy là đủ chưa?'. Haaland rất cạnh tranh, tích cực trong suy nghĩ, có sự tự tin tích cực đáng kinh ngạc vào bản thân và muốn trở thành cầu thủ tốt hơn".

Guardiola trên sân tập Man City ngày 2/5. Ảnh: mancity.com

Haaland đang được kỳ vọng có thể xô đổ kỷ lục ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của bóng đá Anh, với 60 bàn được cố tiền đạo Dixie Dean của Everton thiết lập qua 41 trận mùa 1927-1928. Để làm được điều này, anh phải ghi ít nhất 11 bàn, khi Man City đá ít nhất chín trận trong phần còn lại của mùa giải, nếu vào chung kết Champions League. Ngoài sáu vòng cuối Ngoại hạng Anh, Man City sẽ đấu Man Utd ở chung kết Cup FA ngày 3/6, và hai lượt bán kết Champions League gặp Real lần lượt vào ngày 9/5 và 17/5.

Hồng Duy