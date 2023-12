HLV Gong Oh-kyun thoát án

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không xử phạt HLV Gong Oh-kyun và hậu vệ Trần Văn Kiên trong vụ xô xát ở vòng 5 V-League 2023-2024.

Theo công bố trưa nay, Ban kỷ luật đánh giá việc HLV Gong (Công an Hà Nội) và Trần Văn Kiên (Nam Định) nhận thẻ vàng trong trận là mức phạt hợp lý. Vì vậy, cả hai đều chỉ bị nhắc nhở.

Tuy nhiên, Phó trưởng đoàn CAHN Lê Xuân Hải bị phạt 5 triệu đồng vì không chấp hành án phạt. Ông Hải nhận ba thẻ vàng, không được làm nhiệm vụ trận gặp Nam Định, nhưng cố tình tham gia vào các hoạt động của đội bóng, như ra sân khởi động cùng cầu thủ hay vào phòng thay đồ.

Thành viên Nam Định và CAHN tách HLV Gong Oh-kyun (ngoài cùng phải) và hậu vệ Trần Văn Kiên (ngoài cùng trái) sau va chạm. Ảnh: VPF

Phút 34, trận Nam Định hoà CAHN 2-2 trên sân Thiên Trường, HLV Gong phản ứng trọng tài vì không cho đội bóng của ông hưởng ném biên, đồng thời dùng chân giữ bóng làm chậm trận đấu. Khi đó, CAHN đang dẫn 1-0.

Trong lúc chạy đến lấy bóng, Trần Văn Kiên va chạm với HLV Gong. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vì vậy nổi nóng, vung tay đá chân rồi cởi áo thách thức. Sau trận, ông Gong nói bị đánh vào ngực nên không thể đứng yên. Ông cũng cho biết Văn Kiên đã gặp, xin lỗi nên không còn nghĩ ngợi gì nữa.

Dù vậy, trước sự việc gây ồn ào trong dư luận, hôm qua Ban tổ chức V-League là Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF còn đề xuất phạt bổ sung HLV Gong và Văn Kiên vì "gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung giải đấu".

Tình huống HLV Gong va chạm với cầu thủ Nam Định

Về vi phạm ở sân Quy Nhơn ở trận chủ nhà Bình Định thua Thanh Hoá 2-3, Ban tổ chức sân bị phạt 30 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh, an toàn khi CĐV ném chai nước, vật thể lạ xuống sân hướng về phía trọng tài, CLB Thanh Hoá ở trong và sau trận đấu. Sau đó, xe chở đội khách bị CĐV quây kín ngoài sân gây mất an toàn, phải có lực lượng an ninh dẫn đường về khách sạn.

Ban kỷ luật VFF cảnh cáo tập thể ban huấn luyện Bình Định, riêng Phó trưởng đoàn Võ Viết Tuấn bị cấm bốn trận và phạt 15 triệu đồng. Ông Tuấn được xem là nguyên nhân gây kích động khi có hành động chạy theo, chửi tục cầu thủ Thanh Hoá đang di chuyển vào đường hầm.

Bên phía Thanh Hoá, bác sĩ Dương Tiến Kỷ bị cấm tổng cộng bốn trận và phạt 10 triệu đồng. Ông Kỷ được xác định có hành vi trì hoãn trận đấu, không để tổ khiêng cáng đưa cầu thủ chấn thương ra sân. Sau đó, ông có hành động, lời nói khiêu khích cầu thủ chủ nhà dẫn đến va chạm nên phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Nguyễn Trung Kiên.

Hiếu Lương