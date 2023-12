HLV Gong Oh-kyun bị đề nghị kỷ luật

Va chạm giữa HLV Gong Oh-kyun với Trần Văn Kiên trong trận Nam Định - Công an Hà Nội là một những vi phạm bị đề nghị kỷ luật ở vòng 5 V-League 2023-2024.

HLV Gong Oh-kyun (trái) nổi nóng sau va chạm với hậu vệ Trần Văn Kiên của Nam Định. Ảnh: Lâm Thỏa

Phút 34 trận đấu trên sân Thiên Trường, HLV Gong vừa phản ứng trọng tài vì không cho CAHN hưởng ném biên, vừa dùng chân giữ bóng làm chậm trận đấu. Trong lúc lấy bóng, Văn Kiên va chạm với HLV CAHN, khiến ông Gong nổi đóa, rồi vung tay, cởi áo thách thức. Cả hai lập tức phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Nhà tổ chức V-League - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hôm nay họp, xác định trọng tài xử lý chính xác khi phạt thẻ. Nhưng họ đồng thời đề nghị Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) phạt bổ sung HLV Gong và Văn Kiên vì "gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung giải đấu".

HLV Gong va chạm với cầu thủ Nam Định

Bên cạnh ông Gong, phó Trưởng đoàn CAHN Lê Xuân Hải cũng bị đề nghị xử phạt. Do đã nhận ba thẻ vàng và không được làm nhiệm vụ trận gặp Nam Định, vị này vẫn cố tình tham gia vào các hoạt động của đội như ra sân khởi động cùng cầu thủ, vào phòng thay đồ. Dù bị điều phối viên nhắc nhở, ông Hải không chấp hành.

CLB Bình Định và Thanh Hóa cũng bị đề nghị kỷ luật sau va chạm trên sân Quy Nhơn. VPF đề nghị Ban kỷ luật xử phạt ban huấn luyện Bình Định do phản ứng, chửi tục gây hấn với thành viên Thanh Hóa. Trong đó, phó Trưởng đoàn Bình Định Bùi Võ Viết Tuấn bị đề nghị kỷ luật nặng, vì được xem là nguyên nhân gây kích động.

Sau khi trận đấu kết thúc, ông Tuấn chạy theo, chửi tục cầu thủ Thanh Hóa đang di chuyển vào đường hầm. Từ hành vi này, thành viên hai CLB đã lao ra phản ứng, gây hấn.

Cầu thủ Bình Định (áo vàng) và Thanh Hóa (áo đỏ) va chạm nhiều lần trong khoảng 15 phút cuối trận. Ảnh: Đức Đồng

VPF cũng đề nghị xử phạt ban tổ chức sân Quy Nhơn do để CĐV ném chai nước, vật thể lạ xuống sân hướng về phía trọng tài, CLB Thanh Hóa cả trong và sau trận đấu. Sau đó, xe chở đội khách bị CĐV quây kín ngoài sân gây mất an toàn, phải có lực lượng an ninh dẫn đường về khách sạn. Đội khách tiếp tục bị một nhóm CĐV vây quanh khách sạn chửi tục, gây hấn và cần lực lượng an ninh có mặt can thiệp.

Phía Thanh Hóa chỉ bị đề nghị xử phạt vì phải nhận bảy thẻ vàng và một thẻ đỏ. Bác sĩ Dương Tiến Kỷ được xác định có hành vi trì hoãn trận đấu, không để tổ khiêng cáng đưa cầu thủ chấn thương ra sân. Sau đó, ông có hành động, lời nói khiêu khích cầu thủ chủ nhà dẫn đến va chạm, nên phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Nguyễn Trung Kiên.

VPF đã gửi đề nghị xem xét và xử lý các vi phạm ở vòng 5 V-League 2023-2024 cho Ban kỷ luật VFF vào chiều nay 11/12. Ban kỷ luật sẽ họp vào ngày mai 12/12 để đưa ra quyết định kỷ luật chính thức.

