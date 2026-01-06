HLV Fletcher có thể giúp gì cho Man Utd?

Sau nhiều năm đảm nhiệm các vị trí hậu phương ở Man Utd, Darren Fletcher cuối cùng cũng có cơ hội bước ra tiền tuyến, dẫn đội trong ít nhất hai trận gặp Burnley và Brighton.

Sau khi Fletcher được giao vai trò HLV tạm quyền thay Ruben Amorim, báo Anh The Athletic đã liên hệ một nhân vật từng sát cánh ông trong bộ phận chuyên môn Man Utd, lúc cựu tiền vệ này nằm trong ban huấn luyện đội một. Người này từng làm việc dưới thời tất cả HLV kể từ Alex Ferguson, hiện không còn ở Man Utd và không được phép phát ngôn công khai theo quy định từ công việc mới. Tuy nhiên, người này tin tưởng tuyệt đối vào Fletcher.

Theo nhân vật giấu tên này, Fletcher luôn ủng hộ mọi HLV và trợ lý ông từng làm việc cùng, đồng thời được đánh giá là chuyên nghiệp, giàu năng lượng, nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cống hiến. Cựu tiền vệ Scotland chăm chỉ, cầu tiến và luôn muốn hoàn thiện bản thân. Fletcher tạo được sự cân bằng giữa yếu tố con người và công tác huấn luyện, duy trì mối quan hệ tích cực với cả bộ phận bóng đá lẫn các nhân sự ngoài chuyên môn trong CLB.

Cựu tiền vệ 41 tuổi Darren Fletcher, với hai con trai song sinh đang là cầu thủ Man Utd, và hai đồng đội cũ. Ảnh: Irish Sun

Việc Fletcher từng nhận việc ở U18 cho thấy ông luôn đặt lợi ích của Man Utd lên trên bản thân. HLV này tin bản thân có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất ở vị trí đó. Cựu tiền vệ 41 tuổi là lựa chọn phù hợp nhất để tiếp quản đội bóng trong giai đoạn tạm quyền. Ông theo đuổi lối chơi chủ động, coi đó là yếu tố then chốt. Quan điểm của Fletcher là các đội Man Utd cần kiểm soát và áp đặt thế trận, đóng vai trò là bên tấn công chính, tạo điều kiện để cầu thủ thể hiện điểm mạnh, từ đó hình thành sự tự tin và tinh thần tích cực.

Fletcher trở lại Man Utd năm 2020, sau khi rời CLB sang West Brom tháng 1/2015. Ông từng mô tả thương vụ đó là rời đi bằng cửa sau, và không muốn tổ chức một trận đấu tri ân dù đủ điều kiện.

Darren Fletcher sinh ra ở vùng nông thôn County Mayo, ở phía tây Ireland, trước khi lớn lên ở khu Mayfield, ngoại ô Edinburgh, Scotland. Gia đình ông có mối liên hệ sâu sắc với bóng đá Scotland. Một thành viên trong gia đình Fletcher từng đầu tư một triệu bảng (1,36 triệu USD) phần lớn tài sản cá nhân, để giúp Celtic thoát khỏi nguy cơ phá sản đầu thập niên 1990.

Thuở nhỏ, Fletcher là CĐV của Celtic và sở hữu vé mùa trên sân Celtic Park. Ông đặc biệt yêu thích các tiền vệ, với thần tượng đầu tiên là John Collins, sau đó là bộ ba Pierre van Hooijdonk, Jorge Cadete và Paolo Di Canio ở Celtic. Khi đó, Tommy Burns - HLV của Celtic - cũng có ảnh hưởng lớn tới Fletcher.

Fletcher nghiện bóng đá, quan tâm tới mọi khía cạnh của môn thể thao này, từ sân vận động, áo đấu cho tới trò chơi điện tử và bóng đá giả tưởng. Ông quan tâm nhiều tới bóng đá Tây Ban Nha thập niên 1990. Ngay cả sau này, Fletcher vẫn ghi nhớ chi tiết về các kỳ World Cup và cầu thủ.

Tài năng của Fletcher sớm được phát hiện khi ông được Hearts, Rangers, Celtic và Man Utd để mắt. Ông tập luyện mỗi tối trong tuần, nhưng cha ông không muốn con trai gắn bó quá sớm với một CLB. Fletcher thử việc buổi đầu tiên tại Man Utd năm 12 tuổi, gây ấn tượng mạnh và được giới thiệu với HLV Alex Ferguson. Ông nhanh chóng thăng tiến, lên đội dự bị (U21) khi mới 15 tuổi và tập luyện cùng Ole Gunnar Solskjaer, Jordi Cruyff và David May, dù thể hình mảnh mai hơn nhiều đồng đội.

Cựu đội trưởng Man Utd, Roy Keane sớm đánh giá cao Fletcher, đóng vai trò người hướng dẫn nhưng cũng yêu cầu khắt khe trong tập luyện. Keane thường xuyên thử thách Fletcher bằng những đường chuyền khó, nhằm kiểm tra khả năng xử lý bóng. Fletcher tiếp thu triết lý này, tự đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, coi mỗi buổi tập như một trận chung kết World Cup.

Fletcher (trái) trao đổi với Amorim trong một buổi tập của Man Utd. Ảnh: PA

Trong màu áo Man Utd, Fletcher dần khẳng định vị trí ở tuyến giữa, thi đấu 35 trận mùa 2003-2004, sau đó lần lượt là 30, 41 và 40 trận ở các mùa tiếp theo. Ông chơi ở hàng tiền vệ được đánh giá cao bậc nhất thế giới khi đó. Trong một trận sân khách của Man Utd, CĐV đội từng trưng trên khán đài lá cờ ghi dòng chữ "Darren Fletcher, thiên tài bóng đá".

Nếu Ferguson, Keane là thầy, thì Wayne Rooney là bạn thân nhất của Fletcher. Ông từng chia sẻ rằng thời còn trẻ Rooney rất tự tin, sẵn sàng trao đổi, thậm chí quát mắng các đàn anh trên sân. Hai người nhanh chóng thân thiết và gắn bó trong phòng thay đồ. Sau này, hai người đều theo đuổi sự nghiệp cầm quân.

Sự nghiệp cầu thủ của Fletcher gặp biến cố lớn từ năm 2011 khi ông bị chẩn đoán mắc viêm loét đại tràng, phải đi vệ sinh hàng chục lần mỗi ngày. Từ vị trí trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa 2009-2010, Fletcher chỉ ra sân vài chục trận trong 4 năm tiếp theo.

Trong giai đoạn khó khăn của Fletcher, Man Utd vẫn duy trì hợp đồng dù ông không thi đấu. Mối quan hệ giữa Fletcher và Ferguson trở nên khăng khít hơn, và ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cựu HLV này. Theo truyền thông Anh, Fletcher nằm trong nhóm ít cựu cầu thủ "có thể gọi cho Ferguson để hỏi ý kiến bất cứ lúc nào".

Sau khi treo giày năm 2020, Fletcher trở lại Man Utd, làm đủ các công việc như hỗ trợ ban huấn luyện đội một hay các đội trẻ. Ông là cầu nối quan trọng để đưa các cầu thủ từ học viện lên đội một. Dù vậy, khả năng cầm quân của Fletcher vẫn chưa được kiểm chứng nhiều.

Fletcher có 4 con, gồm hai cầu thủ nam trẻ sinh đôi và hai bé gái song sinh còn nhỏ. Hai con trai của ông, Jack và Tyler cùng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu hai trận gần nhất của Man Utd. Jack đã ra mắt đội một, còn Tyler vẫn chờ cơ hội ra sân lần đầu tiên.

Năng lực của Fletcher đến đâu vẫn còn là dấu hỏi, nhưng dòng máu Man Utd chảy trong huyết quản của ông là không thể phủ nhận.

Xuân Bình (theo The Athletic)