HLV Fabregas bị mắng là 'đồ trẻ con'

ItalyHLV Max Allegri chỉ trích đồng nghiệp Cesc Fabregas vì kéo áo cầu thủ giữa trận Milan hòa Como 1-1 ở vòng 24 Serie A.

Trước giờ bóng lăn trên sân San Siro tối 18/2, hai nhà cầm quân chào hỏi thân thiện. Căng thẳng bùng phát ở phút 80, ở sát khu vực kỹ thuật của Como. Fabregas đưa tay kéo áo tiền vệ Alexis Saelemaekers, ngăn cầu thủ của Milan hỗ trợ phòng ngự trong một pha phản công của Como.

HLV Fagregas kéo áo cầu thủ Milan HLV Cesc Fabregas kéo áo Alexis Saelemaekers giữa trận.

Saelemaekers lập tức phản ứng, kéo theo sự can thiệp của một thành viên ban huấn luyện Como. Từ đó, Fabregas và Allegri lao vào đấu khẩu.

Trọng tài chính và các trợ lý dường như không quan sát thấy tình huống kéo áo ban đầu của Fabregas. Vì thế, Allegri và một thành viên ban huấn luyện Como nhận thẻ đỏ, trong khi Fabregas chỉ bị phạt thẻ vàng.

HLV Juventus mắng Fabregas là 'đứa trẻ ngốc' HLV Max Allegri phản ứng gay gắt sau tình huống.

Sau trận, Fabregas thừa nhận hành vi thiếu fair-play. "Tôi xin lỗi, chỉ là một cái chạm nhẹ và phản ứng của Allegri có phần thái quá, nhưng tôi thừa nhận mình không nên làm vậy", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Cựu tiền vệ của Arsenal và Chelsea cho rằng hành động của ông là phi thể thao và thừa nhận nếu ở vào vị trí đối phương, ông cũng sẽ tức giận. "Tôi chỉ có thể xin lỗi và hy vọng điều này sẽ không lặp lại trong sự nghiệp", Fabregas nhấn mạnh.

Theo Tuttomercato, khi rời phòng họp báo, Fabregas chạm mặt Allegri. Tại đây, HLV của Milan đã lớn tiếng: "Cậu là đồ trẻ con, một kẻ ngốc! Đứa trẻ mới làm HLV hôm qua".

Ông sau đó còn mỉa mai: "Lần tới nếu thấy ai chạy ngang qua tôi, tôi sẽ xoạc bóng luôn".

HLV Max Allegri nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá trong trận AC Milan hòa Como 1-1 ở vòng 24 Serie A trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 18/2/2026. Ảnh: AFP

Trận Milan gặp Como dự kiến diễn ra ngày 8/2 nhưng phải hoãn vì sân San Siro được sử dụng cho lễ khai mạc Olympic mùa đông Milano-Cortina. Kế hoạch chuyển trận đấu sang Australia từng được cân nhắc trong nhiều tháng nhưng sau đó bị hủy, và trận đấu chỉ lùi lại 10 ngày.

Como mở tỷ số, khi Nico Paz tận dụng sai lầm của thủ môn Mike Maignan rồi dứt điểm vào lưới trống ở phút 32. Sang hiệp hai, Rafael Leao nhận đường chuyền dài của Ardon Jashari, lốp bóng ấn định tỷ số hòa 1-1.

Milan nối dài mạch bất bại tại Serie A lên 24 trận kể từ vòng mở màn gặp Cremonese, nhưng kém đội đầu bảng Inter bảy điểm. "Chúng tôi cần bình tĩnh, tiếp tục làm việc và sớm trở lại với chiến thắng", Allegri nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cuộc đua còn dài vì bóng đá luôn tiềm ẩn điều bất ngờ.

Vòng 25 Serie A cuối tuần này, Como tiếp tục làm khách của Juventus, còn Milan đấu Parma.

Hồng Duy (theo Football Italy)