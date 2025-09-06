HLV Enrique nhập viện

HLV của PSG, Luis Enrique, phải nhập viện và mổ cấp cứu sau khi gặp tai nạn xe đạp ngày 5/9.

Theo thông báo của PSG, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị gãy xương đòn và đã được lực lượng cấp cứu sơ cứu ngay tại hiện trường trước khi chuyển tới bệnh viện để phẫu thuật.

"PSG gửi lời chúc mau chóng hồi phục đến HLV trưởng Luis Enrique. Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian tới," đội bóng thủ đô Paris cho biết.

HLV Enrique nổi tiếng với niềm đam mê xe đạp. Ảnh: Instagram / Luisenrique_2121

Sự cố xảy ra một tuần trước khi PSG trở lại thi đấu sau đợt tập trung ĐTQG, với trận gặp Lens ở vòng bốn Ligue 1 vào ngày 14/9. Sau đó ba ngày, họ sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League gặp Atalanta tại sân nhà Parc des Princes.

PSG không thông báo thời gian bình phục, nên chưa rõ khả năng Enrique có kịp trở lại chỉ đạo trực tiếp những trận đấu này hay không.

Thời gian hồi phục chấn thương gãy xương đòn thường kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Theo phác đồ điều trị, sau ca phẫu thuật, Enrique nhiều khả năng phải đeo đai treo cánh tay trong sinh hoạt hằng ngày. Từ đó, ông sẽ bước vào một kế hoạch y tế nghiêm ngặt, bao gồm các bài tập phục hồi theo lộ trình của bác sĩ để lấy lại sự linh hoạt.

Enrique nổi tiếng với niềm đam mê xe đạp kể từ khi treo giày năm 2004. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha thường xuyên tham gia các giải đua xe đạp địa hình quốc tế và coi đây là sở thích lớn ngoài bóng đá. Ông từng đạp xe khi công bố danh sách triệu tập tuyển Tây Ban Nha khi còn tại vị năm 2022.

HLV Luis Enrique đạp xe công bố đội hình HLV Luis Enrique đạp xe công bố đội hình tuyển Tây Ban Nha năm 2022.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng sống một thời gian ở Australia để tập lướt sóng. Ông cũng tham gia hàng loạt sự kiện thể thao sức bền, gồm New York City Marathon 2005, Amsterdam Marathon 2006, Firenze Marathon 2007 và Marathon des Sables 2008. Enrique thậm chí từng hoàn thành giải Ironman Frankfurt 2007 và được đăng ký dự Ironman Klagenfurt 2008, nhưng sau đó rút lui để nhận lời làm HLV đội B của Barca.

Enrique dẫn dắt PSG từ năm 2023 và vừa trải qua mùa giải lịch sử. Ông xây dựng hệ thống ba tiền đạo với những pha chuyển đổi trạng thái sắc bén. Lối chơi này giúp PSG thâu tóm các danh hiệu quốc nội Ligue 1, Cup Quốc gia, Siêu Cup Pháp, rồi lần đầu vô địch Champions League và Siêu Cup châu Âu. Họ vào chung kết FIFA Club World Cup 2025, nhưng thua Chelsea 0-3.

Enrique cũng là cái tên đình đám thời còn thi đấu đỉnh cao. Ông từng khoác áo cả Real Madrid và Barca, thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha ở ba kỳ World Cup 1994, 1998, 2002 và kỳ Euro 1996. Ông cũng là thành viên tuyển Tây Ban Nha giành HC vàng Olympic mùa hè 1992 ở Barcelona.

Hồng Duy tổng hợp