Thái LanChứng kiến học trò Hoàng Khánh Mai bị xử ép ở trận bán kết với đối thủ Philippines, HLV Cổ Tấn Anh Linh ném mạnh chai nước, dắt học trò bỏ trận.

Ở môn Muay Thái hạng cân 45kg hôm 16/12, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam thi đấu lấn lướt, ra đòn chuẩn xác và thậm chí tấn công khiến võ sĩ Philippines phải nằm sàn. Nhưng, trọng tài đều chấm điểm thắng cho VĐV Philippines sau 2 hiệp đấu.

HLV cùng võ sĩ Việt Nam bỏ đấu SEA Games vì bị xử ép Trận đấu giữa Khánh Mai và Boragao hôm 16/12.

Bức xúc trước phán quyết, HLV trưởng của Khánh Mai, ông Cổ Tấn Anh Linh không ngần ngại ném thẳng chai nước lên sàn đấu, rồi hét lớn. Sau đó, ông dắt học bỏ cuộc giữa chừng, trong khi trọng tài cố gắng gọi Khánh Mai quay lại thi đấu. Võ sĩ Islay Erika Bomogao của Philippines nhờ đó được xử thắng, vào chung kết đấu với Noon-Eiad Arissara của chủ nhà Thái Lan.

Sau khi nhận chỉ đạo của thầy, Khánh Mai cúi đầu chào khán giả rồi rời khỏi sàn đấu Lumpinee, Bangkok. Trong đoạn video được ghi lại, CĐV Philippines tỏ ra sốc trước quyết định của ban huấn luyện Việt Nam, nhưng nhanh chóng hò reo mừng chiến thắng của Bomogao.

Khánh Mai thuộc nhóm VĐV chủ lực được Ban huấn luyện đặt kỳ vọng giành HC vàng cho đội tuyển tại SEA Games, nhưng phải rời cuộc chơi trong uất ức. Cô gái 19 tuổi từng giành HC vàng giải châu Á 2025 và vô địch ở nội dung U23 hạng 45kg của giải vô địch thế giới năm nay.

Khánh Mai không phải trường hợp duy nhất Việt Nam bị xử ép ở các môn võ tại SEA Games 33. Trước đó, võ sĩ MMA Phạm Văn Nam từng bật khóc khi trọng tài thiếu công tâm ở trận thua chủ nhà Thái Lan, tại bán kết hạng dưới 56 kg, còn Vũ Văn Kiên cũng bị xử thua dù đang dẫn sâu đối thủ chủ nhà Janjaroen Tinnapat ở bán kết pencak silat hạng 60kg.

Khánh Mai (đỏ) trong trận gặp Boragao ở nhà thi đấu Lumpinee, Bangkok, hôm 16/12. Ảnh: PS

Môn Muay Thái tại SEA Games 33 diễn ra từ 13-19/12, với 18 nội dung thi đấu, gồm 10 hạng cân đối kháng nam (45-75kg), 6 hạng cân đối kháng nữ (45-60kg) và 2 nội dung thi đấu biểu diễn cho nam và nữ. Mỗi quốc gia được đăng ký một võ sĩ cho mỗi nội dung.

Trước khi SEA Games 33 diễn ra, tuyển Muay Việt Nam đạt thành tích ấn tượng khi giành 14 HC vàng tại giải vô địch Muay châu Á 2025 và 4 HC vàng tại giải VĐTG diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ SEA Games gần nhất thể thao Việt Nam giành HC vàng môn Muay là SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam, với 4 HC vàng Nguyễn Trần Duy Nhất, Bùi Yến Ly, Bàng Thị Mai và Nguyễn Thị Phương Hậu.

Chiều nay 17/12, Muay Thái được kỳ vọng là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam, với sáu VĐV góp mặt ở chung kết, là Nguyễn Thị Chiêu (57 kg nữ), Phạm Ngọc Mẫn (63,5 kg nam), Bàng Quang Thắng (71 kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75 kg nam), Nguyễn Thị Phương Hậu (60 kg nữ) và Dương Đức Bảo (48 kg nam). Cả sáu võ sĩ này đều gặp chủ nhà Thái Lan ở chung kết.

