Võ sĩ Việt Nam bật khóc vì bị xử ép trước VĐV Thái Lan

Thái LanPhạm Văn Nam thua Norachart Sutharang vì nặng cân hơn sau khi hòa điểm, qua đó lỡ chung kết hạng dưới 56kg võ thuật tổng hợp (MMA) truyền thống tại SEA Games 33.

Tại nhà thi đấu MCC Hall ở Nonthaburi chiều 10/12, Phạm Văn Nam hòa Norachart ở hai hiệp chính với mỗi hiệp 3 phút. Sau đó, cả hai tiếp tục hòa sau một phút đấu hiệp phụ. Cuối cùng, trọng tài xử võ sĩ chủ nhà thắng nhờ chỉ số phụ là nhẹ cân hơn – tiêu chí cuối cùng để phân định thắng thua ở các môn võ.

Kết quả này khiến Văn Nam lỡ hẹn chung kết, để chinh phục HC vàng cùng 200 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VMMAF). Sau khi trọng tài công bố kết quả, anh thất vọng ra mặt, rồi tự lấy cờ Việt Nam khoác lên vai và chạy quanh sàn thi đấu như người chiến thắng.

Phạm Văn Nam (phải) cầm cờ Việt Nam chạy quanh sàn thi đấu sau khi thua Norachart Sutharang ở hạng 56kg MMA truyền thống tại SEA Games 33, trong nhà thi đấu MCC Hall ở Nonthaburi, Thái Lan ngày 10/12/2025. Ảnh chụp màn hình

"Tôi chiếm ưu thế trong cả hiệp chính lẫn phụ nhưng kết quả vẫn là thất bại. Bản thân buồn và tiếc nuối vì không thể kết thúc đối thủ trong hai hiệp chính", Văn Nam nói. "Tôi muốn nói với ban trọng tài rằng, tôi là người chiến thắng. Họ đã ưu tiên chủ nhà. Tôi chấp nhận kết quả, nhưng tự hào vì đã làm những gì có thể".

Võ sĩ sinh năm 1992 phát biểu mạnh mẽ, nhưng khi về sau cánh gà đã bật khóc như một đứa trẻ. Ở tuổi 33, Văn Nam mới lần đầu được dự SEA Games. Anh không kìm được nước mắt vì nuối tiếc cho nỗ lực của bản thân. "Đối thủ có thắng thì trong mắt nhiều khán giả vẫn là người thua cuộc", anh nói thêm.

Phạm Văn Nam ngỡ ngàng khi bị xử thua Norachart Sutharang. Ảnh chụp màn hình

Trưởng đoàn MMA Việt Nam Tống Thị Ngọc Hòa và Tổng thư ký VMMAF kiêm HLV Mai Thanh Ba cũng chung nhận định Văn Nam bị xử ép. Ông Ba miêu tả "công sức của võ sĩ đã bị Ban tổ chức đánh cắp". Trong khi đó, bà Hòa cho rằng từ tương quan, Văn Nam xứng đáng thắng trong hai hiệp chính và không cần thiết vào hiệp phụ.

"Ban đầu, chúng tôi không chấp nhận kết quả hòa để vào hiệp phụ. Nhưng sau khi xin ý kiến VĐV và HLV thì thay đổi", Trưởng đoàn Ngọc Hòa cho hay. "Tuy nhiên, kết quả chung cuộc rất đáng tiếc cho Văn Nam và đội tuyển".

Cuối hiệp hai cũng xuất hiện tình huống tranh cãi và trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn võ thuật. Ngay khi còi hết hiệp vang lên, Văn Nam có pha lao vào tóm chân đối thủ nhưng thực hiện không tốt. Norachart lập tức phản đòn bằng cú lên gối. Khi võ sĩ Việt Nam ngã ra, võ sĩ Thái Lan tiếp tục ra đòn đấm vào mặt đối thủ, nhưng trọng tài kịp can thiệp.

Phía Việt Nam khiếu nại cho rằng Norachart mắc hai lỗi phạm quy liên tiếp. Thứ nhất, họ cho rằng võ sĩ này đã tung đòn gối vào đầu Văn Nam. Đây là chiêu thức chỉ được dùng ở chung kết. Thứ hai, khi còi kết thúc đã vang lên, võ sĩ Thái Lan vẫn tung thêm đòn đấm vào mặt.

Võ sĩ Việt Nam tố bị xử ép sau khi thua vì nặng cân hơn đối thủ Thái Lan Tình huống tranh cãi trong trận Phạm Văn Nam thua Norachart Sutharang.

Theo luật, nếu phạm lỗi và bị trừ điểm hai lần, VĐV sẽ thua cuộc. Tuy nhiên, sau khi xem lại video, ban trọng tài khẳng định Norachart không phạm lỗi.

Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng các trọng tài đã sai ở tình huống này. HLV Nguyễn Hoài Nam, người từng dẫn dắt Văn Nam thi đấu giải MMA lớn nhất Việt Nam - LION Championship, thì khẳng định Norachart không hề phạm quy.

"Điểm va chạm của gối thậm chí còn cách rất xa cằm của Nam. Góc nhìn thì tưởng gối trúng đầu, nhưng thực tế là vào ngực", ông Nam viết trên Facebook cá nhân. "Cảm nhận của Văn Nam khi đang thi đấu là đối thủ tung chân vào đầu nên bị sốc và tưởng là bị đòn gối".

Trước Văn Nam, hai đồng đội là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh, lần lượt thi đấu ở hạng 60kg và 65kg hiện đại, đã toàn thắng hai trận để vào chung kết. Trong số bại tướng của họ có các võ sĩ Thái Lan là Sikaret Tongsaluay (65kg) và Kritsada Kongsrichai (60kg). Điều này cũng bồi đắp thêm cho nghi vấn ban tổ chức xử ép Văn Nam để có một võ sĩ chủ nhà vào chung kết.

Võ sĩ Việt Nam Trần Ngọc Lượng (áo đỏ) thắng knock-out kỹ thuật võ sĩ Thái Lan Kritsada Kongsrichai ở hạng 60kg MMA hiện đại tại SEA Games 33. Ảnh: VMMAF

Khi được hỏi về vấn đề này, Trưởng đoàn Tống Thị Minh Hòa cho biết: "Mọi người đều nhìn thấy áp lực dồn lên Norachart sau khi các võ sĩ Thái Lan khác bị loại. Có thể đây là một điểm bất lợi cho Văn Nam, khi đã không kết thúc bằng knock-out hay knock-out kỹ thuật. Khi phải dùng điểm số phân định, võ sĩ chủ nhà sẽ có lợi thế".

Phạm Văn Nam sinh năm 1992 ở Ninh Bình. Anh từng học võ cổ truyền, muay Thái, kickboxing, ju-jitsu. Trước khi gia nhập MMA, Văn Nam vừa tập võ, vừa chạy grab kiếm sống. Từ năm 2021, anh dần trở thành ngôi sao làng MMA, đặc biệt khi LION Championship ra đời.

Thành tích MMA chuyên nghiệp của Văn Nam là thắng 7 và thua 2. Anh giành đai LION hạng 56kg vào năm 2022 sau khi thắng Đỗ Huy Hoàng, rồi bảo vệ thành công trước Đinh Văn Hương một năm sau. Đến tháng 7/2025, Văn Nam mất đai sau khi thua Lê Văn Tuần.

Chiều 11/12, Phạm Văn Nam sẽ tranh HC đồng với Kang Soon Peng Jude của Singapore ở hạng 56kg nam truyền thống. Trong khi đó, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa tranh HC đồng với Nattanan Limphutthapong ở hạng 60kg nữ hiện đại.

Việt Nam có mặt ở ba trận chung kết. Dương Thị Thanh Bình gặp võ sĩ Indonesia Wilan Dwi Ani Retno ở hạng 54kg nữ truyền thống. Trần Ngọc Lượng đấu võ sĩ Al Fiandi và Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Malaysia Tan Lee Siang.

Đây là kỳ SEA Games đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu, nhưng chỉ được tính là biểu diễn. Môn có 6 nội dung tranh chấp huy chương, nhưng không được tính vào thành tích tổng toàn đoàn.

Hiếu Lương