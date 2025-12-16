Võ sĩ Thái Lan 'cố tình đưa mặt vào cú đá của VĐV Việt Nam'

Trận bán kết pencak silat hạng 60kg nam SEA Games 33 sáng 16/12 gây tranh cãi khi Vũ Văn Kiên bị xử thua trực tiếp dù đang dẫn sâu đối thủ chủ nhà Janjaroen Tinnapat.

Văn Kiên kiểm soát cục diện ngay từ đầu, liên tục ghi điểm và tạo cách biệt lớn. Khi trận đấu chỉ còn 4 giây, võ sĩ Việt Nam dẫn 52-34. Trong một pha ra đòn cuối, võ sĩ 27 tuổi tung cú đá về phía đối thủ, còn Janjaroen đột ngột hạ thấp người. Điều này khiến cú đá của Văn Kiên trúng cổ đối thủ. Đại diện chủ nhà nằm ra ôm mặt, còn trọng tài lập tức gọi nhân viên y tế tới kiểm tra.

Vũ Văn Kiên bị xử thua vì trọng tài cho rằng anh đá vào mặt đối thủ Tình huống Vũ Văn Kiên bị xử thua vì trọng tài cho rằng anh đá vào mặt đối thủ.

Văn Kiên ngồi chờ khoảng 7 phút, để trọng tài xem lại tình huống vì nhận được khiếu nại từ Thái Lan. Các trọng tài cuối cùng xác định đại diện Việt Nam đã đá trúng mặt đối thủ, nên bị truất quyền thi đấu. Võ sĩ Việt Nam phải nhận HC đồng, còn Janjaroen được vào chơi trận tranh HC vàng ngày mai 17/12.

Sau khi nghe quyết định của trọng tài, Văn Kiên bật khóc thành tiếng, gục đầu xuống thảm đấu. HLV Việt Nam lập tức đến đỡ anh dậy và động viên. Võ sĩ 27 tuổi sau đó có thể tự đi, nhưng vẫn không ngừng khóc.

Vũ Văn Kiên bật khóc khi bị xử thua Vũ Văn Kiên bật khóc khi bị xử thua.

Trả lời VnExpress, HLV đội tuyển pencak silat Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết Janjaroen đã "chủ động lao mặt vào cú đá của Văn Kiên". Theo luật pencak silat, các đòn tấn công vào mặt là phạm quy.

"Theo tôi, cú đá đó chỉ trúng vùng cổ, chưa chạm mặt", ông Hùng nói. "Trong bối cảnh bị dẫn điểm quá xa, võ sĩ Thái Lan đã chủ động lao vào, cố tình đưa mặt ra để khiến Văn Kiên rơi vào tình huống phạm luật".

Sau trận đấu, Văn Kiên cũng thừa nhận đây là tình huống nhạy cảm. "Chân tôi đạp trúng vai đối thủ, nhưng những đầu ngón chân có thể chạm nhẹ vào vùng cổ. Đây là tình huống 50-50, ở ranh giới rất mong manh giữa ghi điểm và phạm quy. Tôi chấp nhận quyết định của trọng tài", anh nói.

Theo quy định của pencak silat, khu vực hợp lệ để tấn công là từ vai đến thắt lưng. Các đòn vào đầu, cổ, mặt hoặc hạ bộ đều bị cấm. Trọng tài và ban giám sát có quyền xử thua trực tiếp nếu xác định đòn đánh phạm luật hoặc gây nguy hiểm, khiến đối thủ không thể tiếp tục thi đấu.

Sau đó ít phút, trận đấu bán kết hạng cân dưới 65kg nam cũng có tình huống tương tự, nhưng phán quyết của trọng tài ngược lại. Võ sĩ Nguyễn Minh Triết gặp bất lợi khi bị võ sĩ Malaysia Muhammad Izzul Irfan Marzuki dẫn sâu. Trong một pha ra đòn, đối thủ đánh trúng vùng cổ, khiến Minh Triết ngã xuống sàn và tỏ ra đau đớn. Trọng tài ban đầu bắt Minh Triết đứng dậy, nhưng anh vẫn nằm sân.

Võ sĩ Nguyễn Minh Triết nằm sân sau cú đấm của Marzuki ở pencak silat, bán kết hạng cân dưới 65kg nam SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan sáng 16/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trọng tài dường như không bận tâm, vẫn định nắm tay võ sĩ Malaysia và quay mặt đi. Mất một lúc, lực lượng y tế phải vào sân chăm sóc, trước khi trọng tài quyết định xử thắng cho Marzuki. Ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại, nhưng không được chấp thuận.

Một ngày trước đó, một sự cố khác cũng xảy ra ở môn pencak silat, khi HLV Malaysia đuổi đánh trọng tài vì cho rằng đội của ông bị xử ép.

Đức Đồng - Xuân Bình