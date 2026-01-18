HLV của Trung Quốc phàn nàn lịch thi đấu ở U23 châu Á

Arab SaudiHLV Antonio Puche cho rằng Trung Quốc gặp nhiều khó khăn về lịch thi đấu, trước khi thắng Uzbekistan tại tứ kết U23 châu Á 2026.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Trung Quốc đá lượt cuối bảng D vào tối 14/1 nhưng ba ngày sau đã phải đá tứ kết, tức là nghỉ ít hơn một ngày so với Uzbekistan. Đội bóng của ông còn phải di chuyển từ Riyadh đến Jeddah với khoảng cách gần 1.000 km.

"Hồi phục thể lực rất quan trọng, nhưng chúng tôi có ba ngày, còn đối thủ là bốn. Trận tứ kết còn bắt đầu vào đầu giờ chiều nữa", HLV Puche nói sau trận đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal ngày 17/1. "Trước trận, tôi không đề cập đến vấn đề này nhưng giờ là lúc nói sự thật. Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá châu Á nên xem xét lại. Điều này không bình thường".

HLV Puche sau trận thắng Uzbekistan bằng luân lưu 4-2 tại tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 17/1/2026. Ảnh: AFC

Trận này, Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn, nhưng hòa Uzbekistan 0-0 sau 120 phút rồi thắng luân lưu 4-2. Đây là lần đầu đại diện quốc gia tỷ dân vào bán kết U23 châu Á.

HLV Puche miêu tả các thành viên Trung Quốc như mở "đại tiệc" trong phòng thay đồ sau chiến thắng giàu cảm xúc. "Đời HLV chỉ có vài lần trải qua khoảnh khắc thế này", ông cho hay. "Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ đã tạo nên lịch sử và hoàn thành giấc mơ. Họ đã làm việc rất nhiều và xứng đáng với thành công hiện tại".

Trước Uzbekistan, HLV sinh năm 1972 dùng hết 5 quyền thay người trong hai hiệp chính và một quyền thay người trong hiệp phụ. Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 29%, nhưng đứng vững nhờ sự kỷ luật trong giữ cự ly đội hình cùng sự xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Trung Quốc 0-0 Uzbekistan (pen 4-2) Diễn biến chính trận Trung Quốc hạ Uzbekistan.

HLV Puche thừa nhận Uzbekistan kiểm soát bóng tốt, vì vậy ông luôn yêu cầu các cầu thủ Trung Quốc duy trì sự tập trung đến khi trọng tài thổi còi hết giờ. "Nhưng họ không phải quái vật, chỉ là người thường và luôn có giới hạn về thể lực. Hôm nay, chúng tôi đã chơi rất tốt", ông nhận xét.

Đến bán kết, Trung Quốc sẽ chạm trán Việt Nam – đội thắng UAE 3-2 sau 120 phút ở trận tứ kết trước đó một ngày. HLV Puche cho biết không xem trận đấu của Việt Nam vì tập trung hoàn toàn cho cuộc đối đầu Uzbekistan. Từ hôm nay, ông sẽ bắt đầu nghiên cứu đoàn quân của Kim Sang-sik.

Thực tế, hai đội không quá lạ lẫm vì từng chạm trán nhau tại giải giao hữu U23 Panda Cup. Qua ba trận ở giải này kể từ 2024, chủ nhà lần lượt thắng 2-1, hòa 1-1 và gần nhất là thua 0-1 vào ngày 12/11/2025.

Trận bán kết giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1, giờ Hà Nội.

Hiếu Lương