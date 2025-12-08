HLV của Tây Ban Nha lo sớm chạm trán Argentina tại World Cup

Theo HLV Luis De La Fuente, một cú sảy chân ở vòng bảng có thể khiến Tây Ban Nha sớm chạm trán đương kim vô địch Argentina tại World Cup 2026.

Lễ bốc thăm tối 5/12 đưa Tây Ban Nha vào bảng H cùng Uruguay, Cape Verde và Arab Saudi, còn Argentina chung bảng J với Algeria, Áo và Jordan. Nếu Tây Ban Nha về thứ hai bảng H, trong khi đương kim vô địch dẫn đầu bảng J, hoặc ngược lại, họ sẽ phải loại nhau ở vòng 1/16.

HLV Tây Ban Nha, Luis De La Fuente và đồng nghiệp bên phía Argentina, Lionel Scaloni cùng chia sẻ nỗi lo chạm trán sớm khi gặp nhau tại lễ bốc thăm. De La Fuente cho biết: "Tôi vừa gặp Scaloni và cùng thừa nhận rằng nếu một trong hai vấp ngã ở vòng bảng, chúng tôi có thể gặp nhau. Điều chúng tôi phải làm là những gì có thể kiểm soát, đó là đứng nhất bảng. Tất nhiên, dù điều gì xảy ra sau khi vượt qua vòng bảng, chúng tôi sẽ luôn phải gặp những đối thủ mạnh hơn".

De La Fuente (trái) giúp Tây Ban Nha thắng Bulgaria 3-0 ở vòng loại World Cup hôm 4/9. Ảnh: EFE

Trước World Cup, Tây Ban Nha và Argentina có thể gặp nhau trong trận tranh Siêu Cup Liên lục địa vào tháng 3 dành cho hai nhà vô địch Euro và Copa America. Theo HLV De La Fuente, hai bên chưa chốt lịch, nhưng các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt.

Trong mắt các nhà cái, Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup với tỷ lệ 9/2 (đặt 2 ăn 9). Pháp và Anh xếp ngay sau với cùng 13/2. Năm đội xếp tiếp theo gồm Argentina, Brazil cùng 17/2, Đức 14/1, Bồ Đào Nha 16/1 và Hà Lan 20/1.

HLV Arab Saudi, Herve Renard cũng khẳng định Tây Ban Nha là ứng cử viên số một. Tuy nhiên, De La Fuente chỉ coi nhận xét bên ngoài là lời công nhận dành cho trình độ bóng đá nước nhà.

HLV người Tây Ban Nha cho biết thêm: "Nhóm ứng cử viên vô địch còn có những đội khác. Trình độ của World Cup rất cao. Những lời ngợi khen không đảm bảo điều gì, nhưng cũng không làm chúng tôi yếu đi. Chúng tôi có trách nhiệm lớn và muốn làm điều gì đó quan trọng tại World Cup. Chúng tôi phải chơi tốt ở vòng bảng và tiếp tục tiến về phía trước, vì các trận đấu sẽ ngày càng khó".

Về ba đối thủ Cape Verde, Arab Saudi và Uruguay ở vòng bảng, HLV De La Fuente đánh giá là phức tạp, có đặc thù riêng và khó giải quyết. "Họ đều là những đội hàng đầu. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn tới kết quả tồi tệ", ông bổ sung.

Tây Ban Nha sẽ gặp Cape Verde vào ngày 15/6, Arab Saudi 21/6 và Uruguay 26/6. World Cup 2026 gồm 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/16.

Tây Ban Nha mới chỉ vô địch World Cup một lần vào năm 2010. Nhưng tại Euro, họ đang giữ kỷ lục vô địch bốn lần, mà lần gần nhất thuộc về thầy trò De La Fuente vào năm 2024. Năm nay, Tây Ban Nha thắng năm, hòa một ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, nhưng thua Bồ Đào Nha 3-5 trong loạt luân lưu trận chung kết Nations League.

Thanh Quý (theo AS)