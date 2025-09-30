HLV của Galatasaray: 'Mourinho đã dừng phát triển'

Thổ Nhĩ KỳTheo Okan Buruk, đồng nghiệp Jose Mourinho từng rất đặc biệt nhưng bây giờ lỗi thời về chiến thuật và khả năng huấn luyện cầu thủ.

"Mourinho không còn tập trung và tiếp cận bóng đá như trước", HLV đương nhiệm của Galatasaray nói trên báo A Bola ngày 29/9. "Phong cách huấn luyện của ông ấy không hề thay đổi. Mourinho là một nhân vật quan trọng, có sức hút, nhưng những người như chúng tôi cần cải thiện mỗi năm. Có lẽ vấn đề của ông ấy nằm ở việc đã dừng phát triển".

Buruk là đối thủ của Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước, khi "Người Đặc biệt" còn dẫn dắt Fenerbahce. Trong ba dịp đối đầu, Buruk thắng hai và hòa một. Sau trận Galatasaray hạ Fenerbahce 2-1 ở tứ kết Cup Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho véo mũi Buruk, dẫn đến án cấm chỉ đạo ba trận và phạt tiền. Ở giải VĐQG, đội bóng của Mourinho về thứ hai, kém đối thủ đến 11 điểm.

Mourinho véo mũi Buruk sau trận Galatasaray 2-1 Fenerbahce ở tứ kết Cup Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/4. Ảnh: X

Theo Buruk, hiện tại Mourinho vẫn nói lắm, làm nhiều chiêu trò nhưng không giành được thành tựu nữa. "Ông ấy thử nhiều cách, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chơi tốt hơn", HLV Galatasaray nói thêm. "Tôi cũng huấn luyện tốt hơn Mourinho. Chúng tôi thắng trực tiếp hai lần và vô địch khi đối đầu đội của ông ấy. Thật không may khi Mourinho không còn làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi từng hy vọng đối đầu ông ấy thêm ít nhất hai lần tại giải vô địch quốc gia".

Hôm 29/8, sau khi thua Benfica ở vòng sơ loại Champions League, Mourinho mất chức ở Fenerbahce. Nhưng đến ngày 18/9, ông được Benfica bổ nhiệm thay Bruno Lage. "Người Đặc biệt" sẽ dẫn dắt đội bóng Bồ Đào Nha làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea tối 30/9, thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

Mourinho là một trong những HLV thành công nhất lịch sử. Ông từng giành UEFA Cup, Champions League với FC Porto, ba Ngoại hạng Anh với Chelsea, cú ăn ba với Inter, La Liga với Real Madrid, Europa League với Man Utd và Conference League với Roma. Tuy nhiên, lần gần nhất Mourinho giành Champions League là năm 2010 và vô địch quốc gia là năm 2015.

Trong khi thành tích chững lại, Mourinho vẫn làm nhiều chiêu trò trong và ngoài sân cỏ. Sau trận Benfica hòa Rio Ave 1-1 ở giải vô địch Bồ Đào Nha hôm 23/9, ông tiếp tục gây sóng gió khi chê trọng tài thiếu cá tính, đổ lỗi cho VAR về một bàn thắng không được công nhận. Hiệp hội trọng tài Bồ Đào Nha vừa đệ đơn khiếu nại Mourinho lên Hội đồng kỷ luật Liên đoàn bóng đá quốc gia.

Mùa này, Galatasaray thua Frankfurt 1-5 khi khởi đầu vòng bảng Champions League. Đội bóng của Buruk sẽ tiếp Liverpool ở trận thứ hai vào tối 30/9. Buruk quyết tâm chiến thắng: "Chúng tôi là Galatasaray. Chúng tôi phải thắng mọi trận đấu. Mùa trước, chúng tôi vô địch quốc gia sớm hai vòng, nhưng vẫn chơi như hai trận chung kết. Galatasaray không bao giờ thắng đủ".

Thanh Quý (theo A Bola)