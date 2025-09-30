HLV cũ của Serena Williams: 'Djokovic đã hết thời'

Patrick Mouratoglou, từng nhiều năm làm việc với cựu tay vợt nữ Serena Williams, tin rằng Novak Djokovic không còn quyết tâm cạnh tranh và ngày giải nghệ đã gần kề.

"Djokovic đã đạt được mọi thứ, vì thế tôi thấy cậu ấy không còn động lực nữa, thứ đã giúp cậu ấy trở thành người vĩ đại nhất", HLV Mouratoglou chia sẻ trên trang cá nhân. "Djokovic thực tế không thi đấu quá nhiều. Liệu cậu ấy còn tiếp tục sự nghiệp bao lâu nữa? Tôi nghĩ không lâu đâu".

Trong mắt HLV Mouratoglou (ảnh nhỏ), Djokovic không còn khả năng giành thêm danh hiệu lớn. Ảnh: Tennis365

Djokovic, hiện đứng số bốn thế giới, sở hữu 24 Grand Slam với danh hiệu gần nhất tại Mỹ Mở rộng 2023. Nhưng kể từ khi giành ngôi vương ATP Finals để khép lại mùa giải 2023 xuất chúng, anh mới vô địch thêm hai sự kiện, đó là tấm HC vàng Olympic Paris và lần giành chiếc cúp thứ 100 trong sự nghiệp tại Geneva Mở rộng năm nay.

Theo HLV Mouratoglou, Djokovic hiện có lý do khác để tiếp tục sự nghiệp. "Tôi nghĩ Djokovic vẫn thích thi đấu, nhưng là vì cậu ấy muốn kết nối và giao lưu với người hâm mộ, điều mà cậu ấy đang coi trọng nhiều hơn trước đây", ông giải thích. "Rất khó để được CĐV yêu thích khi bạn cùng thời với Rafael Nadal hay Roger Federer đang đỉnh cao".

HLV Mouratoglou cho rằng động lực mới của Djokovic khó mang lại kết quả như tay vợt Serbia kỳ vọng. Ngoài ra, chuyên gia người Pháp cũng tin rằng thể trạng suy yếu không phải vấn đề lớn nhất của tay vợt 38 tuổi, mà là niềm tin vào chiến thắng và khả năng cải thiện bản thân.

"Thời điểm đầu sự nghiệp, lúc phải bám theo Federer và Nadal, Djokovic luôn nói cậu ấy sẽ tìm cách để tốt hơn, mạnh hơn", HLV Mouratoglou nói thêm việc Djokovic chấp nhận xếp sau Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. "Nhưng giờ đây, Djokovic bằng lòng với thực tại. Đó là sự biến chuyển cực lớn về tư duy, trong khi tâm trí là sức mạnh lớn nhất của cậu ấy. Khi niềm tin cốt lõi đã mất, cơ thể sẽ tiếp bước".

Tuần này, Djokovic tham dự Thượng Hải Masters và sẽ gặp Corentin Moutet hoặc Marin Cilic ở trận ra quân. Tại sự kiện Masters 1000 diễn ra từ 1-12/10, Nole cùng nhánh bán kết với Sinner.

Vy Anh