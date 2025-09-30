HLV cờ tướng Malaysia: 'Lý Huynh truyền cảm hứng cho chúng tôi'

HLV Thẩm Nghị Hào của đội cờ tướng Malaysia cho rằng chức vô địch thế giới 2025 của kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh là nguồn cảm hứng cho những nền cờ khác.

"Lý Huynh vô địch kỳ này một cách xứng đáng", HLV Thẩm Nghị Hào (Sim Yip How) nói với VnExpress. "Tôi vẫn nhớ cậu ấy đã tiến rất gần tới chức vô địch năm 2023, nhưng đánh rơi chiến thắng trước Mạnh Thần sau một sai lầm ở tàn cuộc ván cờ chậm, sau đó thất bại ở cờ nhanh. Tôi không thể quên vẻ mặt thất vọng của Lý Huynh lúc đó, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

"Quả nhiên hai năm sau, Lý Huynh lại vào chung kết và lần này cậu đã không bỏ lỡ cơ hội, đánh bại Doãn Thăng để trở thành nhà vô địch cờ tướng thế giới đầu tiên của Việt Nam. Tôi tin chắc điều đó có ý nghĩa lớn với cậu", HLV người Malaysia nói thêm.

Thẩm Nghị Hào (phải) và Lại Lý Huynh trước Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc chiều 27/9/2025. Ảnh: NVCC

Thẩm Nghị Hào 41 tuổi, là Quốc tế Đại sư (tương đương Kiện tướng Quốc tế trong cờ vua), từng cầm hòa kỳ thủ 4 lần vô địch Trung Quốc Vương Thiên Nhất, tại vòng hai giải vô địch thế giới tháng 10/2022 ở thành phố Kuching, Malaysia. Ông cũng từng nhiều lần đấu Lý Huynh tại các giải quốc tế hơn 10 năm qua. Tại giải thế giới vừa qua tại Thượng Hải, ông Thẩm không còn thi đấu, mà dự giải trong vai trò HLV trưởng đội cờ tướng Malaysia.

HLV Thẩm kể sau lễ trao giải trận chung kết chiều 27/9 ở Bến Thượng Hải, ông lên sân thượng của tòa nhà thi đấu và gặp Lại Lý Huynh đang đứng một mình, phía trước Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông nổi tiếng. Ông tới chúc mừng, chụp ảnh và nói chuyện một chút bằng tiếng Trung với kỳ thủ 35 tuổi. "Cậu ấy đang nói tiếng Trung tốt hơn bao giờ hết", ông nói thêm. "Tôi rất tự hào về cậu".

Trước đây, chung kết thế giới thường là cuộc đấu nội bộ của các kỳ thủ Trung Quốc, đôi khi có thêm Việt Nam hoặc Hong Kong góp mặt. Chiến thắng của Lý Huynh đã phá thế độc tôn 35 năm, khi các kỳ thủ Trung Quốc vô địch 18 kỳ liên tiếp. Tân vương thế giới nói với ông Thẩm: "Chỉ cần anh không bỏ cuộc, một ngày nào đó anh sẽ có được khoảnh khắc lóe sáng của bản thân".

"Lý Huynh là hình mẫu để tôi học hỏi, quyết tâm và cố gắng cật lực, để một ngày nào đó hy vọng đạt tới đỉnh cao như cậu ấy", ông Thẩm nói thêm. "Chiến thắng của Lý Huynh là nguồn cảm hứng cho các kỳ thủ khác ngoài Trung Quốc. Nếu cậu ấy làm được, chúng tôi cũng có thể thành công".

Khi được hỏi vì sao trong lúc trao giải, có một số đoàn như Việt Nam, Singapore không cầm cờ, trong khi Trung Quốc, Malaysia hay Hong Kong lại có cờ, ông Thẩm cho rằng đó là trách nhiệm của ban tổ chức. Bởi ở các giải khác, ban tổ chức sẽ phát cờ cho kỳ thủ cầm trong lúc nhận giải. Các kỳ thủ Malaysia được cầm cờ nhờ ông mang đi từ quê nhà. "Có lẽ ban tổ chức quên mất điều đó", ông nói.

Khoảnh khắc quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên trong lễ trao giải cờ tướng thế giới 2025 Lễ trao giải cờ tướng thế giới 2025, nơi Lý Huynh lần đầu lên ngôi.

Lý Huynh sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, lớn lên ở Cà Mau và thường đi du đấu khắp nơi ở miền Nam khi còn ở tuổi teen. Năm 2005, khi một đoàn Đại sư Trung Quốc tới Vũng Tàu giao lưu, Lý Huynh dù khi đó mới 15 tuổi, đi từ Cà Mau đến để xin đấu với danh thủ Trần Tín An. Đến năm 2016, anh trở thành kỳ thủ nước ngoài đầu tiên được mời dự giải đồng đội Trung Quốc (Giáp Cấp Liên Tái), điều mà HLV Thẩm luôn mơ ước trong sự nghiệp.

Ông Thẩm đánh giá lối chơi của Lý Huynh toàn diện, gần bằng các Đặc cấp đại sư Trung Quốc, và ngang trình độ những Đại sư mạnh. "Lý Huynh rất giỏi trong khai cuộc và chiến thuật ở trung cuộc", HLV 41 tuổi nhận xét. "Cậu ấy có hiểu biết tuyệt vời về cờ vị trí, và nắm vững kiến thức tàn cuộc. Trình độ của Lý Huynh lúc này có thể ngang Tào Nham Lỗi".

Tào Nham Lỗi là kỳ thủ số một Trung Quốc hiện tại theo cách xếp thứ bậc mới. Nhưng theo Elo cũ, anh chỉ đứng thứ 21, hệ số 2.546. Hệ số của Lý Huynh là 2.500 xếp thứ 45. Đó chỉ là một phần thước đo đánh giá năng lực các kỳ thủ. Xét về 13 ván đối đầu, Lý Huynh nhỉnh hơn khi thắng 4, hòa 7 và mới thua hai ván khi gặp Nham Lỗi.

HLV Thẩm cho rằng giải thế giới tiếp theo vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các kỳ thủ Trung Quốc, Hong Kong và Việt Nam. "Cờ tướng phát triển ở Việt Nam, nên Lý Huynh có thể sống dựa vào môn này", ông nói. "Còn ở Malaysia, chúng tôi phải làm công việc khác, như dạy cờ. Lý Huynh đã tiến bộ vượt bậc từ khi thi đấu ở Giáp Cấp Liên Tái, vì đó là cách tốt nhất để cải thiện trình độ".

Giải cờ tướng thế giới lần thứ 20 dự kiến sẽ diễn ra năm 2027, chưa xác định địa điểm. Việt Nam dù có truyền thống cờ tướng, chưa từng đăng cai giải này.

Xuân Bình