HLV CLB Ninh Bình bị cấm 2 trận sau khi chỉ trích trọng tài

HLV Albadalejo cũng bị phạt 10 triệu đồng sau loạt hành động thiếu kiềm chế với trọng tài, sau trận Ninh Bình thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026.

Án phạt của HLV Albadalejo bị Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) xử phạt do "hành động và phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình, uy tín của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia và bóng đá Việt Nam".

HLV người Tây Ban Nha sẽ không thể làm nhiệm vụ trong trận Ninh Bình tiếp đón HAGL ở vòng 13 V-League vào ngày 7/2. Trận còn lại sẽ được biết sau khi Ban tổ chức công bố lịch thi đấu, sau Tết Bính Ngọ.

HLV CLB Ninh Bình Albadalejo (phải) tìm trọng tài Razlan Joffri sau trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy ở Hàng Đẫy tối qua, HLV Albadalejo có loạt hành động phản ứng mạnh với trọng tài người Malaysia Razlan Joffri. Khi hết giờ, ông lao vào sân với thái độ hung dữ để chất vấn trọng tài. HLV thủ môn CLB Ninh Bình Đinh Xuân Việt phải ôm chặt lấy Albadalejo, rồi đưa vào khu kỹ thuật.

HLV sinh năm 1983 còn có hành động ném thẻ HLV xuống sân trong thời gian diễn ra trận đấu, và ném xuống bàn khi vào dự họp báo sau trận. Bên cạnh đó, ông đưa ra những chỉ trích nặng nề, cho rằng trọng tài Razlan đã phá hỏng trận đấu.

"Công tác trọng tài đáng hổ thẹn", HLV Albadalejo nói. "Vị trọng tài này chỉ nên cầm còi ở đất nước Malaysia của ông ta, đừng nên đến Việt Nam nữa".

HLV CLB Ninh Bình đập bàn, chỉ trích thậm tệ trọng tài sau trận thua CAHN HLV CLB Ninh Bình Albadalejo nổi giận trong phòng họp báo sân Hàng Đẫy. Video: Hiếu Lương

Trận này được đánh giá là "chung kết lượt đi" V-League 2025-2026. Trước trận, Ninh Bình đang dẫn đầu V-League với 27 điểm, hơn Công an Hà Nội (CAHN) một điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Trước tính chất quan trọng, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đồng thời là Ban tổ chức V-League, thông báo đây là trận đầu tiên của mùa giải sử dụng trọng tài nước ngoài. Theo đó, hai trọng tài Malaysia là Razlan Joffri và Izzul Fikri tiếp tục được mời làm nhiệm vụ.

"Bước ngoặt là cách điều hành trận đấu của trọng tài. Tôi không tưởng tượng nổi vì sao lại bị xử ép đến thế", HLV Albadalejo cho hay. "Một trận đấu đẳng cấp đã bị phá nát. Trọng tài làm hỏng công sức của các cầu thủ, các HLV cho một trận đấu mãn nhãn".

Sau đó, HLV trưởng CLB Ninh Bình cho rằng V-League nên ưu tiên sử dụng trọng tài nội, vì "đủ năng lực và xứng đáng được cầm còi các trận đấu đỉnh cao".

Ở trận này, Ninh Bình mở tỷ số từ phút thứ 2. Nhưng thẻ đỏ của Dụng Quang Nho ở phút 41 và hat-trick của Alan Sebastiao khiến thế trận đảo chiều. Sang hiệp hai, Trần Thành Chung ghi thêm bàn cho Ninh Bình, nhưng không ngăn được trận thua 2-3, cũng là thất bại đầu tiên của đội ở V-League mùa này.

Ninh Bình mất ngôi đầu bảng sau trận đấu. Đội có 27 điểm, kém CAHN hai điểm và thi đấu nhiều hơn một trận

Hiếu Lương